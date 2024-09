Pfeiffer Vacuum unterstützt das 22. Down-Sportlerfestival

Bei strahlendem Sonnenschein fand am Samstag, den 21. September 2024, das 22. Down-Sportlerfestival in Wetzlar statt. Pfeiffer Vacuum unterstützte die Veranstaltung mit einer Spende von 2.500 Euro. Rund 600 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Down-Syndrom nahmen an dem Sportfest teil, begleitet von zahlreichen Eltern und Betreuern.

Die Teilnehmer konnten in einer Vielzahl von Sportarten antreten, darunter Basketball (mit oder ohne Rollstuhl), Handball, Tanzen, Klettern, Schwimmen und Reiten. Ein besonderes Highlight war die Geschwisterolympiade, bei der Kinder mit Down-Syndrom gemeinsam mit ihren Geschwistern ohne Down-Syndrom antraten. Weitere Aktivitäten umfassten Yoga, Gesang und Trommeln. Auch eine Modenschau wurde veranstaltet. Das Ziel der Veranstaltung war es, die Gesundheit und das Selbstvertrauen der Teilnehmer zu fördern und zu stärken.

Ein Team von Pfeiffer Vacuum engagierte sich freiwillig als Helfer und begleitete die Workshops und Wettkämpfe. Lisa Barfuß aus der Personalabteilung von Pfeiffer Vacuum sagt: „Es ist unglaublich bereichernd, die Freude und das Selbstbewusstsein der Kinder und jungen Erwachsenen zu sehen. Der Teamgeist war einfach inspirierend.“

Die feierliche Eröffnung des Festivals fand in der Sporthalle statt. Andre Gatzke, bekannt aus der „Sendung mit dem Elefanten“, eröffnete die Veranstaltung und sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Auch Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) ließ es sich nicht nehmen, einige Worte an die Teilnehmer zu richten und das goldene Band zur offiziellen Eröffnung des Down-Sportlerfestivals zu durchschneiden.

Auch abseits des Sportplatzes wurde einiges geboten. Glitzer-Tattoos, Kinderschminken, eine Hüpfburg und das Maskottchen Wetzi sorgten für viel Spaß bei den Kindern.

Das Down-Sportlerfestival fand bereits zum zweiten Mal in Wetzlar statt. Es ist die weltweit größte Sportveranstaltung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Down-Syndrom und bietet einen besonderen Ort der Begegnung, an dem diese jungen Sportler im Mittelpunkt stehen. Daniel Sälzer, Geschäftsführer von Pfeiffer Vacuum sagt: „Wir freuen uns, diese Veranstaltung zu unterstützen. Als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung setzen wir uns dafür ein, eine Welt zu gestalten, in der jeder die gleichen Chancen hat und sich wertgeschätzt fühlt. Insbesondere unsere Kinder, die unsere Zukunft sind, sollten die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten und ihre Fähigkeiten zu entwickeln.“

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung sowie Halbleiter und Zukunftstechnologien. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeitende und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit.

Pfeiffer Vacuum gehört zur Busch Group, die weltweit einer der größten Hersteller von Vakuumpumpen, Vakuumsystemen, Gebläsen, Kompressoren und Abgasreinigungssystemen ist. Unter ihrem Dach vereint die Busch Group die drei bekannten Marken Busch Vacuum Solutions, Pfeiffer Vacuum und centrotherm clean solutions.

Mehr Informationen unter www.pfeiffer-vacuum.com

Firmenkontakt

Pfeiffer Vacuum

Sabine Neubrand

Berliner Strasse 43

35614 Asslar

+49 6441 802 1223

+49 6441 802 1500



https://www.pfeiffer-vacuum.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.