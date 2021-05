philoro überzeugt mit Schließfach-Angebot

Edelmetallhändler mit Bestnoten unter den Gesamtsiegern

Das Deutsche Kundeninstitut, führendes Marktforschungsinstitut aus Düsseldorf, hat 24 Anbieter von Schließfächern unter die Lupe genommen. Die philoro Edelmetall GmbH zählt mit der Wertung “sehr gut” zu den Gesamtsiegern.

Gold – das edelste aller Edelmetalle. Es gilt als unvergänglich. Ob als Zepter, Schmuck oder Schatz – es bestimmte den unzweifelhaften Status, derer, die es besaßen. Und auch heute noch gilt die Wertanlage in Gold als “sicherer Hafen”, um den finanziellen Status in einer Zeit wirtschaftlicher Ungewissheit zu sichern und zu erhalten. Es ist also nicht weiter verwunderlich, dass die Nachfrage nach Gold – besonders in Zeiten der Krise – steigt. Denn wer große Kaufkraft auf geringem Raum konservieren möchte, investiert in dieses Edelmetall. Als Faustregel kann gelten: fünf bis 15 Prozent des Gesamtvermögens sollten in Gold anlegt sein, um so vor allem inflationsbedingte Verluste ausgleichen.

Wie aber verwahrt man Gold sicher? Physisches Gold wird innerhalb der eigenen vier Wände am besten in einem versicherten, gut gesicherten Tresor gehalten. Zur Orientierung: 100 Kilo Gold passen problemlos in einen Tresor von der Größe eines regulären Schuhkarton. Eine insgesamt sehr gute Alternative ist jedoch auch ein voll versichertes und kostengünstiges Schließfach bei einem Edelmetall-Spezialisten wie philoro. Das zumindest belegen die Ergebnisse eines aktuellen Tests des Deutschen Kundeninstituts (DKI) im Auftrag der Zeitschrift Euro, veröffentlicht in der Mai-Ausgabe.

“Sehr gut” für philoro

Philoro gehört dabei mit einer Bewertung “sehr gut” zu den Gesamtsiegern der Untersuchung. Bewertet wurden dabei die Kategorien Angebot, Konditionen, Kundenservice. In all diesen Bereichen erhielt der Edelmetallhändler, der in Deutschland an den Standorten Berlin , Bremen, Freiburg, Hamburg und Leipzig vertreten ist, die Note “sehr gut”. Im Bereich Sicherheit belegt philoro unter den 24 getesteten Anbietern Rang sechs mit einer Bewertung “gut”. Allerdings spiegelt diese Bewertung laut DKI die derzeitige Corona-Regelung wider, nach der an einzelnen Standorten aktuell der Zugang zu den Schließfächern durch Anmeldefristen und eingeschränkte Öffnungszeiten stark reglementiert ist.

Für Raphael Scherer, Deutschland-Geschäftsführer von philoro, zeigen die Ergebnisse, dass sich die Werte, denen sich das Unternehmen verschrieben hat, auch für die Kunden auszahlen: ” Bester Kundenservice, gute Konditionen und ein hohes Maß an Sicherheit zählen in unserem Geschäft zu den wesentlichen Voraussetzungen, das Vertrauen der Klienten zu gewinnen und Erfolg zu haben.” Und er ist überzeugt, dass genau dieser Fokus dazu beigetragen hat, philoro zu einem der führenden Edelmetallhändler in Europa zu machen.

Insgesamt verfügt philoro heute über insgesamt zwölf Standorte in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein, dazu eine Niederlassung in Hongkong. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Über philoro

philoro wurde im März 2011 als bankenunabhängiges Edelmetall-Handelshaus in Wien gegründet und gehört zu den führenden Anbietern bei qualitativ hochwertiger Edelmetallveranlagung in Europa. Das Familienunternehmen, an dem sich im Jahr 2019 der Industrielle Max Turnauer beteiligt hat, betreut mit langjähriger Erfahrung private ebenso wie institutionelle Kunden online und an zwölf Standorten im deutschsprachigen Raum sowie in einer Niederlassung in Hongkong. In Deutschland ist das Unternehmen an den Standorten Leipzig, Berlin, Bremen, Hamburg und Freiburg vertreten. Im Jahr 2020 hat die philoro Unternehmensgruppe einen Gesamtumsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro erwirtschaftet. Neben höchsten Service- und Sicherheitsstandards im Web-Shop und im Filialbetrieb steht philoro für höchste Qualitätsansprüche im Handel und Vertrieb, aber auch bei der Produktqualität seiner Goldbestände. Dazu gehören die zertifizierten Goldprodukte gemäß LBMA (London Bullion Market Association) sowie die Lagerung von Edelmetallen und die Produktion von personalisierten Produkten. Das hohe philoro Servicelevel, kombiniert mit einer attraktiven Preispolitik, ist ausschlaggebend für die anhaltend große Beliebtheit von Edelmetallen in allen Zielgruppen.

Das Qualitätsmanagement von philoro erhielt vom TÜV NORD die DIN EN ISO 9001:2015-Zertifizierung.

