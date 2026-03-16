Pilates im Trend: Podcast über Ausbildung & Einstieg

Pilates erlebt derzeit einen deutlichen Aufschwung. Ob in Fitnessstudios, spezialisierten Studios oder auf Social Media – kaum eine Trainingsform ist aktuell so gefragt. Kurse sind vielerorts ausgebucht, neue Pilates-Studios entstehen und auch Fitnessanlagen erweitern ihr Angebot.

Doch was steckt hinter dem aktuellen Boom? Und welche Chancen ergeben sich daraus für Trainerinnen und Trainer in der Fitness- und Gesundheitsbranche?

Mit einer neuen dreiteiligen Podcast-Serie greift die BSA-Akademie diesen Trend auf und beleuchtet Pilates aus verschiedenen Perspektiven – von den Trainingsprinzipien bis hin zum möglichen Berufseinstieg.

Pilates: Warum das Training gerade jetzt so gefragt ist

Pilates ist längst mehr als nur ein Fitnesskurs. Die Trainingsmethode verbindet kontrollierte Bewegung, bewusste Atmung und gezielte Kräftigung der Tiefenmuskulatur. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen viel sitzen und nach gesundheitsorientierten Trainingsformen suchen, gewinnt Pilates an Bedeutung.

„Pilates passt sehr gut in unseren heutigen Zeitgeist“, erklärt Pilates-Ausbilderin Manuela Reusing im Podcast. „Es geht um Körperkontrolle, um Bewegungsqualität und darum, den eigenen Körper bewusst wahrzunehmen.“

Diese Kombination aus Kraft, Beweglichkeit und Körperbewusstsein macht Pilates sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Trainierende attraktiv.

Dreiteilige Podcast-Serie: Pilates verstehen – und zum Beruf machen

Im Podcast „Mach dein Hobby zum Beruf“ der BSA-Akademie spricht Moderatorin Ronja mit Pilates-Expertin Manuela Reusing über Hintergründe, Trainingsprinzipien und berufliche Perspektiven.

Die Serie besteht aus drei Folgen:

Folge 1: Pilates im Trend

Warum die Trainingsmethode aktuell ein Comeback erlebt, für wen Pilates geeignet ist und welche Mythen sich hartnäckig halten.

Folge 2: Was Pilates im Körper bewirkt

Ein Blick hinter die Trainingsprinzipien: Tiefenmuskulatur, Atmung und Bewegungsqualität – und warum Pilates oft intensiver ist, als es aussieht.

Folge 3: Pilates als Beruf

Welche Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, wie der Einstieg als Kursleiter/in gelingt und welche Chancen die Trainingsform für Trainerinnen und Trainer bietet.

Pilates als Karrierechance in der Fitnessbranche

Mit der steigenden Nachfrage nach Pilates wächst auch der Bedarf an qualifizierten Trainerinnen und Trainern. Für Fachkräfte aus der Fitness- und Gesundheitsbranche kann eine Weiterbildung im Bereich Pilates daher eine interessante Ergänzung sein.

Je nach beruflichem Ziel gibt es unterschiedliche Wege: vom nebenberuflichen Einstieg als Kursleiter/in bis hin zur umfassenden Qualifikation für Präventionskurse.

Weiterbildungsmöglichkeiten an der BSA-Akademie

Die BSA-Akademie bietet mit der Weiterbildung „Kursleiter/in Pilates“ eine Qualifikation für Trainerinnen und Trainer, die Pilates professionell unterrichten möchten.

In praxisorientierten Lehrveranstaltungen lernen Teilnehmende unter anderem:

die Grundlagen der Pilates-Methode

den Aufbau von Kursstunden

die Vermittlung und Korrektur von Übungen

sowie didaktische Aspekte für das Training in Gruppen

Damit richtet sich die Weiterbildung sowohl an Fitness- und Gesundheitstrainer als auch an alle, die ihr Trainingsangebot erweitern möchten.

Podcast jetzt anhören

Die dreiteilige Serie „Pilates im Trend“ ist Teil des BSA-Podcasts „Mach dein Hobby zum Beruf“ und auf allen gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Weitere Informationen zur Weiterbildung sowie alle Podcast-Folgen finden Interessierte auf der Website der BSA-Akademie.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Kontakt

BSA-Akademie

Ronja Reuber

Hermann-Neuberger-Straße 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220



http://dhfpg-bsa.de/

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