Podcast “MarketerTalk” startet

“MarketerTalk” der neue Podcast der marketing-BÖRSE in Kooperation mit just-podcast.de. Ulli Harraß im Gespräch mit Marketing-Persönlichkeiten.

Marketer haben viel zu erzählen, denn in der Branche bewegt sich viel: neue Technologien, neue Touchpoints, neue Kanäle. Vieles ist auszuprobieren und zu orchestrieren. Es muss gelernt werden, was beim Kunden gut ankommt und für Sympathie und Begeisterung sorgt. Ziele sind zu definieren, Anlässe und relevante Inhalte sind zu finden. Menschen sehnen sich nach Vertrauen, nach Verlässlichkeit und dass Unternehmen Haltung zeigen. Wie all dies effektiv umsetzen und leben? Für die marketing-BÖRSE und just-podcast.de Gründe genug, die Persönlichkeiten hinter den Marken vorzustellen und zum neuen Jahr 2021 mit der Podcast-Reihe ” MarketerTalk” zu starten.

Die Gesprächsreihe mit den Top-Marketern in Deutschland verrät auch die Erfolgsrezepte der Marketer, beleuchtet Hintergründe und gibt wertvolle Impulse. Im Vordergrund steht die Persönlichkeit mit ihrem individuellen Lebensweg. Gestartet wird mit Interviews mit Anja Stolz (CMO/Bereichsleitung, Marketing R+V Versicherung AG) und Dr. Robert Wiegand (Bereichsleiter Marketing, REWE Group/toom Baumarkt GmbH).

Radiomoderator und just-podcast-Produzent Ulli Harraß befragt Marketing-Persönlichkeiten aus den verschiedenen Branchen über ihren Lebensweg. Was steckt hinter der Persönlichkeit? Welche Stationen im Leben waren entscheidend? Was hat sie besonders geprägt? Wo hat eine Marketingidee besonders gut funktioniert? Wie kann der Erfolg gemessen werden? Es gibt viel zu entdecken.

Seit acht Jahren führt die marketing-BÖRSE Webinare durch. Mit der neuen Podcast-Reihe wird der digitale Service erweitert. Die Podcasts sind circa 25 bis 35 Minuten lang und für Einsteiger und erfahrene Marketer gedacht. Die Podcasts erscheinen monatlich und stehen komplett kostenfrei zur Verfügung. Verfügbar sind die Podcasts auf allen bekannten Portalen wie Spotify und Apple.

Über marketing-BÖRSE

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Rund 20.000 Anbieter von Außenwerbung über Social Media bis Zielgruppenanalyse sind vertreten. Zu jedem Unternehmen werden Details wie Pressemeldungen, Fachartikel, Verbands-Mitgliedschaften und Auszeichnungen angezeigt. Projektausschreibungen und Stellenangebote sind ebenfalls online. Alle Inhalte werden redaktionell überprüft. Die Fachredaktion steuert auch eigene Inhalte mit ein.

www.marketing-boerse.de

Über Just-Podcast

Podcasts von Radioprofis – Konzeption, Produktion und Verbreitung aus einer Hand. Der langjährige Rundfunkprofi Ulli Harraß und Kommunikationsexpertin Myriam Held realisieren mit ihrem bundesweiten Netzwerk den Rundum-sorglos-Service für Unternehmen und Organisationen.

www.justpodcast.de

Kontakt

marketing-BÖRSE

Danylo Vakhnenko

Melanchthonstraße 5

68753 Waghäusel

07254/95773-0

vakhnenko@marketing-boerse.de

http://www.marketing-boerse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.