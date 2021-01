Atmen Sie saubere Luft?

Luftreiniger befreien die Raumluft von sehr vielen belastenden Stoffen. IDEAL hat sein Sortiment um mehrere Modelle erweitert, die für saubere Luft im Alltag sorgen.

Wir verbringen bis zu 90% des Tages in geschlossenen Räumen: ob zu Hause, am Arbeitsplatz oder in sonstigen Gebäuden. Denn egal, ob wir arbeiten, schlafen, einkaufen oder essen – wir tun dies meist drinnen. Dabei machen sich die wenigsten Menschen bewusst, dass die Innenraumluft wesentlich stärker verunreinigt sein kann als die Außenluft. IDEAL Luftreiniger befreien die Raumluft von sehr vielen belastenden Stoffen. IDEAL hat sein Sortiment um mehrere Modelle erweitert, die für saubere Luft im Alltag sorgen.

Nichts ist wichtiger als saubere und frische Luft zum Atmen. Man kann es zwar nicht immer sehen oder riechen, aber unsere Innenraumluft ist voll von Bakterien und Krankheitserregern, Rauch und Abgasen, Gerüchen und Dämpfen, Schimmelsporen, Feinstaub und Partikeln sowie Pollen und Allergenen. Diese schlechte Luftqualität beeinträchtigt Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden. Das gut gemeinte Lüften bringt – ja nach Standort – oft nur neue Schadstoffe, Allergene und Partikel ins Zimmer und verschlechtert die Raumluft unter Umständen sogar noch. Darüber wird vielfach aber gar nicht groß nachgedacht. Und auch die Problematik zu trockener Raumluft wird häufig unterschätzt. Hier setzen die IDEAL Luftreiniger/Luftbefeuchter an. Sie verbessern die Luftqualität und das Raumklima spürbar und sorgen für eine deutlich weniger belastete Umgebung, in der sich Menschen natürlich wohler fühlen, konzentrierter arbeiten und auch seltener krank sind. Dieser Unterschied ist spürbar: Im Büro, zu Hause und auch überall sonst.

Der Einstieg in die Luftreinigung

Für reine und gesunde Raumluft sorgen die zwei Einstiegs-Luftreiniger IDEAL AP25 und IDEAL AP35. Diese werden in zwei Leistungsgrößen für Räume von 16 – 35 m2 sowie 25 – 45 m2 angeboten und sind daher in allen Räumen flexibel einsatzbar. Der Mehrlagenfilter in beiden Modellen filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen wie Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Aerosole, Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase, chemische Dämpfe (Formaldehyde, Toluol, VOCs,…) und Gerüche aus der Innenraumluft. Und dies bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Dank ihres effektiven, funktionalen Designs erfassen beide Modelle durch das integrierte OptiFlow-System auch weiter entfernte Schwebstoffe und verteilen frische Luft optimal im Raum. Die aktuelle Luftqualität wird automatisch überwacht und über LED-Leuchtelemente angezeigt. Eine integrierte Filterwechselanzeige garantiert konstante Luftqualität. Die praktische Filterkassette lässt sich dabei einfach und schnell austauschen.

Der IDEAL AP25 vereint klares Design mit effizienter Luftreinigung. Die Konstruktion des Gerätes mit seinen zweiseitigen Lufteinlässen sorgt für einen hohen Luftdurchsatz und eine optimale Filterleistung. Dank der Ausstattung mit einem HEPA Feinstaub-Filter sowie einem Aktivkohle-Filter ist effektiver Schutz gegen vielfältigste Luftschadstoffe garantiert. Dieser Luftreiniger verfügt über zahlreiche innovative Funktionen, die sich über das zentrale Bedienpanel mit einem Fingertipp auswählen lassen: Automatik-Modus (3-stufig), Turbo- sowie Nachtmodus. Zusätzlich zeigt das Display die aktuelle PM2.5-Partikelbelastung der Innenraumluft an.

Beim IDEAL AP35 handelt es sich um einen Luftreiniger mit einem hochwirksamen, mehrstufigen Reinigungssystem. Dank des integrierten HEPA Feinstaub-Filters sowie eines Deodorfilters gegen Gerüche ist ein effektiver Schutz gegen vielfältigste Luftschadstoffe garantiert. Auch dieser Luftreiniger verfügt über zahlreich innovative Funktionen, die über das zentrale Bedienpanel mit einem Fingertipp auswählbar sind: Ein/Aus-Funktion, Automatikmodus (4-stufig), variable Geschwindigkeitsstufen 1/2/3, Turbo-, ECO- und Nachtmodus sowie eine Timerfunktion.

Luftbefeuchtung für ideales Wohlfühlklima.

Der IDEAL AP35H garantiert das ganze Jahr hindurch ein gesundes Raumklima. Er sorgt nicht nur für reine Luft, indem er kleinste Partikel aus der Luft filtert, sondern sorgt auf Wunsch auch für eine optimale Luftfeuchtigkeit (durch ein hygienisches Kaltverdunstungs-System). Dieses Gerät kombiniert Luftbefeuchtung und Luftreinigung in einem – und dies für Räumgrößen von 25 – 45 m2. Ein hochwirksames, mehrstufiges Reinigungssystem filtert zuverlässig Schadstoffe und Verunreinigungen aus der Luft: Staub, Feinstaub (PM10, PM2.5 und kleiner), Pollen und andere luftgetragene Allergene sowie Krankheitserreger wie Aerosole, Bakterien und Schimmelsporen, Zigarettenrauch, Abgase und Gerüche. Und auch in diesem Fall bei sehr energiesparendem und flüsterleisem Betrieb. Im Automatik-Modus überwacht der AP35H mithilfe von Sensoren kontinuierlich die Luftfeuchtigkeit sowie Luftqualität und passt die Reinigungs- und Befeuchtungs-Leistung automatisch an. Die aktuelle Luftqualität wird über abschaltbare Leuchtelemente kontinuierlich angezeigt. Optional kann das Gerät ebenfalls als Luftreiniger ohne Wasser betrieben werden.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten werden unter der Marke IDEAL sehr erfolgreich Aktenvernichter und Schneidemaschinen für den anspruchsvollen Anwender im professionellen Büro oder im graphischen Bereich angeboten. Höchstwerte bei Qualität und Sicherheit erfüllen die IDEAL Produkte ebenso wie überdurchschnittliche Ansprüche hinsichtlich Bedienfreundlichkeit, Bedienkomfort, Zuverlässigkeit und Design. Unter IDEAL Health bietet IDEAL mit einem attraktiven Sortiment von Luftreinigern und Luftbefeuchtern zudem vielfältigste Lösungen für gute Raumluft. Die Marke IDEAL steht seit jeher für höchste Qualität in Sachen Büro-Ausstattung. Das gilt natürlich auch für die IDEAL Luftreiniger und Luftbefeuchter, die nicht nur durch ihre hochwertige Bauweise überzeugen. Aber auch was den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und eine umweltverträgliche Produktion anbelangt, gehen die IDEAL Produkte mit gutem Beispiel voran. Generell werden alle Produkte nachhaltig und umweltschonend hergestellt.

