Power2Drive: chargebyte präsentiert neueste Hard- und Softwareprodukte rund um die Ladekommunikation

Ladekommunikations-Spezialist stellt auf der Messe erstmalig seinen weiterentwickelten DC-Ladecontroller der Öffentlichkeit vor

Garching (31.05.2023) – Auf der diesjährigen Power2Drive stellen die Experten für Ladekommunikation der chargebyte GmbH auf der Messe München vom 14. bis 16. Juni in Halle B6, Stand 736 ihr großes Portfolio an Hard- und Softwareprodukten rund um die Ladekommunikation vor. Hardwareseitig steht die Veröffentlichung des weiterentwickelten Ladecontrollers Charge Control D für Ladesäulen im Fokus. „In diesem Jahr geben wir einen Ausblick, welche innovativen Möglichkeiten die Elektromobilität für das Fahrzeug von morgen bietet. Mit der Veröffentlichung unseres seriennahen B-Samples wollen wir DC-Laden weiter vorantreiben und eine kompakte Bauweise für den Ladepunkt ermöglichen“, so Thomas Wagner, Geschäftsführer der chargebyte GmbH. Der auf einem Real-Time Operating System basierte Controller regelt alle Abläufe eines Ladevorgangs beim DC-Laden, von der Kommunikation mit dem Fahrzeug über die Steuerung der Leistungselektronik bis hin zur Interaktion mit einem Backend.

Bidirektionale AC- und DC-Ladelösungen

Ferner gibt chargebyte bekannt, dass auf dem Controller Charge Control C das einheitliche Betriebssystem (OS) „Josev Professional“ von Switch, dem Technologie- und Wissensexperten für die EV-Ladeindustrie integriert wurde. Dank der Partnerschaft können Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge nun noch einfacher und schneller bidirektionale AC- und DC-Ladelösungen auf den Markt bringen. Fahrer von Elektrofahrzeugen können sich durch die Unterstützung von Plug & Charge über mehr Komfort freuen und EV-Ladenetzwerke profitieren von finanziellen Vorteilen.

Neuer Powerline Chip für Ladekommunikationsmodule

Zudem hat chargebyte mit Vertexcom Technologies Inc., einem Unternehmen, das Chips für intelligente Ladevorgänge entwickelt und der prisma sales service gmbh eine Partnerschaft geschlossen, um den E-Mobilitätsmarkt voranzutreiben. Ziel der drei Unternehmen ist die Entwicklung von HomePlug® GreenPHY-Modulen, die dem CCS-Kommunikationsprotokoll für Elektrofahrzeug-Ladesysteme nach ISO15118 entsprechen. chargebyte nutzt den Vertexcom GreenPHY-Chip MSE102x+MSEX2x-i für die Entwicklung und Herstellung der Module.

Open Source-Projekt ermöglicht Laden in Industriequalität

Darüber hinaus präsentiert chargebyte dem Messepublikum erstmalig einen effizienten ISO 15118-20 Layer, um damit bidirektionale Ladestationen aufzubauen. Hierzu wurden die Softwareprodukte „cbEXIGen“ und „cbV2G“ im Rahmen des Open Source-Projekts „EVerest“ der Linux Foundation Energy veröffentlicht. Das Projekt wurde durch die PIONIX GmbH initiiert und hat zum Ziel, ein universelles Betriebssystem für jegliche Art von Ladeinfrastruktur in einer breiten Industrieallianz zu entwickeln.

Sie haben Fragen oder benötigen weitere Informationen? Bitte kontaktieren Sie unser Pressebüro:

Martin Farjah, m.farjah@profil-marketing.com, Tel.: +49 531 387 33 22

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: PM chargebyte Power2Drive

Start Download Bildmaterial im Zip-Format: chargebyte_Power2Drive_Bildmaterial.zip

——————————————————————-

Über in-tech

in-tech gestaltet die Digitalisierung in Automobilindustrie, Schienenverkehr und Industrie. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Bereiche Automotive, eMobility, Transport Systems und Smart Industry. Die Entwickler und Ingenieure von in-tech arbeiten zum Beispiel an Themen wie autonomes Fahren, Elektromobilität, digitale Schiene oder smarte Industrieproduktion. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt derzeit rund 2000 Mitarbeiter an Standorten in Deutschland, Österreich, USA, China, UK, Tschechien, Mexiko, Spanien und Rumänien. Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Über chargebyte

chargebyte liefert Hard- und Softwareprodukte für alle Aspekte der Ladekommunikation. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Powerline-Kommunikation bietet das Unternehmen Lösungen für die Ladefunktion in Elektrofahrzeugen sowie in Ladestationen. Die preisgekrönten Produkte setzen auf zukunftsweisende Technologien wie Vehicle-2-Grid, das Fahrzeuge zu temporären Energiespeichern macht. Die Produkte werden in Deutschland entwickelt und hergestellt und sind weltweit im Einsatz. Weitere Informationen finden Sie unter www.chargebyte.com oder gerne auf Anfrage unter den nachfolgenden Kontaktdaten. Unter http://downloads.in-tech.com finden Sie zudem weitere Pressemitteilungen sowie Bildmaterial.

Pressekontakt in-tech

Christine Oertel

presse@in-tech.com

089 – 321 98 15-0

in-tech GmbH

Parkring 2

85748 Garching b. München

www.in-tech.com