Studie zeigt eindeutig: Schlanke haben höheres Einkommen.

Ernährungsmediziner warnt vor radikalen Diäten und empfiehlt eine Ernährungsumstellung in drei Phasen.

Sind Schlanke erfolgreicher? Immer wieder beschäftigen sich Studien damit, welchen Vorteil Schlanke gegenüber fülligeren Personen haben. Wird der Verdienst als Gradmesser herangezogen, ergibt sich nach einer Studie ein eindeutiges Bild.

Natürlich hängt der Lohn von verschiedenen Merkmalen ab. Vom Stand der Bildung, der Arbeitserfahrung oder von der Region, in der eine Person lebt. Auch haben Persönlichkeiten, die sehr offen und extrovertiert sind, bessere Chancen auf einen gutbezahlten Job als introvertierte Personen.

Das Besondere an einer Studie der Arbeitsmarktforscher Marco Caliendo von der Universität Potsdam und seines Kollegen Markus Gehrsitz von der City University of New York war jedoch die Betrachtung des BMI, also des Body Mass Index. In der Studie des Forschungsinstituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) an der Uni Potsdam wurden dazu die Daten von 18.000 Personen ausgewertet. (Caliendo, Marco/Gehrsitz, Markus: Obesity and the Labor Market- A Fresh Look at the Weight Penalty, IZA DP No. 7947).

Die Verfasser der Studie konnten nach der akribischen Auswertung des Datenmaterials auf Fakten verweisen, die für Frauen eindeutig sind. Die Einkommens-Kurve steigt bei Frauen bis zu einem BMI von 21,5 stark an. Der BMI-Wert von 21,5 erscheint nach am Arbeitsmarkt offensichtlich als sehr attraktiv. Darüber fällt die Kurve sofort wieder ab.

Der Ganzheits- und Ernährungsmediziner Dr. med. Frank Schulze M.Sc. warnt angesichts dieser Ergebnisse jedoch vor einem überhasteten Aktionismus: „Wenn Frauen nun versuchen, mit radikalen Diäten zwanghaft ihren BMI nach unten zu treiben, erreichen sie meist nur das Gegenteil“, so der Ernährungsexperte. „Sie setzen sich unter Druck und erzeugen sich selbst Stress, der letztlich zu einer tiefen Frustration und unkontrolliertem Essverhalten führt.“

Schulze rät stattdessen dazu, wieder einen natürlicheren Zugang zur eigenen Person zu finden und empfiehlt mit einem neuen Bewusstsein schrittweise das Essverhalten zu hinterfragen und die Ernährung umzustellen. „Die Nährstoffwürfel Swiss-QUBE können eine solche nachhaltig wirksame Ernährungsumstellung wunderbar unterstützen“, so der Mediziner. „Die Swiss-QUBE bieten durch ihre besondere Rezeptur alles, was der Körper braucht, um gesund und leistungsstark zu funktionieren. So helfen die Swiss-QUBE bei der Etablierung einer neuen Ernährungsweise, eignen sich perfekt zum gesunden Snacken, Fasten und sorgen im Rahmen eines 3-Phasen-Programms für schnelle Abnehmerfolge, die lange erhalten bleiben.“

Übrigens: Bei den Männern lässt sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen BMI und Einkommen herstellen. Jedoch stellten die Forscher fest, dass untergewichtige Männer bis zu acht Prozent weniger verdienen als normal- oder übergewichtige. Dies gelte laut Studie bei Männern ab einem BMI von 23 bis weit in den übergewichtigen Bereich hinein, während Untergewichtige mit einem Lohnabschlag rechnen müssen.

Zur Person: Dr. med. Frank Schulze M.Sc.

Nach seiner Ausbildung zu seinem Erstberuf Landwirt (allgemeine Landwirtschaft Schwerpunkt Rinderzucht und Milchwirtschaft, Landbau) studierte Frank Schulze Medizin und bildete sich in den folgenden Jahren zum Ganzheits- und Ernährungsmediziner weiter.

Nach dem Betrieb einer eigenen Praxisklinik in Dreieich bei Frankfurt/Main folgte ein eigenes „Ganzheitliches Therapiezentrum“ auf dem Peleponnes in Griechenland sowie ein ganzheitliches Therapiezentrum in der Maremma in der Südtoskana.

Außerdem übernahm er Chefarzttätigkeiten in verschiedenen Kliniken und Sanatorien für Ganzheitsmedizin in Deutschland und der Schweiz.

In seinen Therapiezentren wurden seine Patient*innen nicht nur mit ganzheitlichen naturheilkundlichen Therapieverfahren behandelt, sie durften auch selbst auf Bio-Höfen die landwirtschaftliche Arbeit kennen lernen.

Aus den im Laufe der Jahre gesammelten Erkenntnissen entwickelte Schulze ein Dreiphasenkonzept für eine nachhaltige Ernährungsumstellung. Mit dem Ernährungsprodukt Swiss-QUBE unterstützt er Menschen dabei, zu einer rundum bewussteren Ernährung zu finden, die auf individuelle Bedürfnisse angepasst ist.

Swiss-QUBE

Swiss-QUBE sind speziell konzipierte Nährstoffwürfel, die dem Körper dank ihrer Rezeptur alle wichtigen Vitamine und Mineralien bieten, die er für eine gesunde und leistungsfähige Funktionsweise benötigt.

Dabei handelt es sich um ein fein granuliertes vegetarisches/veganes Naturprodukt, das alle Nährstoffe beinhaltet und so die Körper- und Gehirnleistung auf ein Maximum verbessert.

Swiss-QUBE gibt es bei ausgewählten Händlern und online

bei: https://swiss-qube.com/

Swiss Elan Devices AG

Als Schweizer Familienunternehmen legt die Swiss Elan Devices AG mit den Swiss-QUBE größten Wert auf Qualität und Wertschätzung. Das fängt bei der Firmenpolitik an und vollzieht sich auch bei der Produktion der QUBE. Alle Zutaten werden gewissenhaft ausgewählt und die Produktion erfolgt mit höchster Sorgfalt. Dabei stehen immer die Umwelt und die individuellen Bedürfnisse der Kunden im Blick.

Das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Unternehmensphilosophie.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur die hochwertigsten Rohstoffen zu wählen, sondern mit diesen auch verantwortungsbewusst umzugehen.

Alle Erwartungen an eine gesunde Ernährung zu erfüllen, die zu einem zufriedeneren und leistungsfähigeren Lebensstil führt, ist Vision und Ziel des Swiss-QUBE zugleich.

