PPC-Netzwerke: Welches passt zu deinem KMU?

Die 10 wichtigsten Werbeplattformen im Vergleich, mit realistischen Kosten und konkreten Empfehlungen für Schweizer KMU.

Viele Schweizer Unternehmen geben Geld für Online-Werbung aus, auf der falschen Plattform. Die Frage “ Welches PPC-Netzwerk passt zu uns?“ landet fast täglich in Erstgesprächen bei cloudWEB. Die ehrliche Antwort: Es gibt kein universelles „Bestes“. Was es gibt, sind Plattformen mit sehr unterschiedlichen Stärken, Schwächen und Kosten. Die Wahl der falschen kann teuer werden.

Was PPC bedeutet und warum die Netzwerkwahl entscheidend ist

PPC steht für Pay-per-Click: Gezahlt wird, wenn jemand auf eine Anzeige klickt. Hinter jedem Klick steckt eine entscheidende Frage: War diese Person bereit zu kaufen? Die Antwort hängt fast immer vom Netzwerk ab. Google und Bing zielen auf aktive Kaufabsicht. Meta und TikTok sind Entdeckungsplattformen. LinkedIn erreicht B2B-Entscheider im Arbeitskontext. Dieselbe Anzeige, völlig verschiedene Momente im Kaufprozess.

Die richtige Reihenfolge für Schweizer KMU

Für die meisten gilt: Zuerst Google Ads, weil dort Menschen mit konkreter Kaufabsicht suchen und die Reichweite am grössten ist. Ergänzend Meta Ads für B2C-Produkte mit starkem Visual-Content, bei sauber strukturierten Kampagnen liefert die Plattform gute Resultate. LinkedIn gezielt für B2B-Entscheider, wenn der Customer Lifetime Value die Klickpreise von CHF 8 bis 25 rechtfertigt. Das präzise Targeting nach Jobtitel, Branche und Unternehmensgrösse ist auf keiner anderen Plattform so möglich.

Alle anderen Netzwerke wie TikTok, Pinterest, Amazon, Reddit oder Bing kommen erst dann in Frage, wenn diese Grundlagen stehen und messbar funktionieren. Nicht weil diese Plattformen schlechter wären, sondern weil Budget und Aufmerksamkeit begrenzt sind und Streuung teuer wird.

Was PPC in der Schweiz wirklich kostet

Klickpreise allein sind die falsche Kennzahl. Bei Google Ads liegt der typische CPC zwischen CHF 1.50 und CHF 20, bei LinkedIn zwischen CHF 8 und CHF 25, bei Meta zwischen CHF 0.50 und CHF 3. Entscheidend ist der Preis pro Lead oder Conversion. Ein CHF 15-Klick auf LinkedIn, der zu einem CHF 10’000-Auftrag führt, ist günstiger als ein CHF 0.80-Klick, der nie konvertiert.

Die häufigsten Fehler

Zu viele Plattformen gleichzeitig bespielen, kein sauberes Conversion-Tracking und schwache Landingpages: Diese drei Fehler kosten Schweizer KMU täglich Budget. Nicht weil die Plattform falsch gewählt wurde, sondern weil die Grundlagen fehlen. Für valide Testergebnisse braucht es ausserdem mindestens CHF 300 bis 1200 pro Monat und eine Laufzeit von 8 bis 12 Wochen.

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