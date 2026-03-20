Praxis Mostakiem in Duisburg

Kompetenz in Betriebs- und Verkehrsmedizin

Duisburg. Gesundheit und Sicherheit spielen im Berufs- und Verkehrsalltag eine zentrale Rolle. Die Praxis Mostakiem für Betriebs- und Verkehrsmedizin in Duisburg bietet hierfür ein umfassendes medizinisches Leistungsangebot, mit dem Ziel, gesundheitliche Risiken frühzeitig zu erkennen und die Einsatzfähigkeit von Beschäftigten langfristig zu erhalten.

Unter der Leitung von Mujtaba Mostakiem, Facharzt für Neurologie und Betriebsmediziner, richtet sich die Praxis sowohl an Unternehmen als auch an Einzelpersonen. Im Mittelpunkt stehen eine strukturierte Diagnostik, transparente Abläufe und eine individuelle medizinische Beratung.

Verkehrsmedizin: Untersuchungen für Berufskraftfahrer und Transportberufe.

Ein zentraler Schwerpunkt der Praxis liegt auf der verkehrsmedizinischen Begutachtung. Berufskraftfahrer tragen eine besondere Verantwortung im Straßenverkehr, entsprechend sind regelmäßige Untersuchungen gesetzlich vorgeschrieben.

Die Praxis führt Untersuchungen gemäß Fahrerlaubnisverordnung (FeV) durch, unter anderem für:

– LKW-Fahrer (Klassen C, C1, CE, C1E)

– Busfahrer (Klassen D, D1, DE, D1E)

– Taxi- und Mietwagenfahrer (Personenbeförderungsschein / P-Schein)

Ziel ist die ärztliche Beurteilung, ob die gesundheitlichen Voraussetzungen für die sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorliegen.

Die Untersuchungen können, je nach Anforderung, folgende Bestandteile umfassen:

– Allgemeinmedizinische Untersuchung zur körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit

– Sehtest gemäß gesetzlichen Vorgaben

– Anamnese und ärztliche Bewertung möglicher Einschränkungen

– Ergänzende Testverfahren, z. B. Reaktionstests, sofern erforderlich

Nach Abschluss erhalten die Patientinnen und Patienten die notwendigen Bescheinigungen zur Vorlage bei den zuständigen Behörden.

Arbeitsmedizin: Betreuung für Unternehmen jeder Größe.

Neben der Verkehrsmedizin bietet die Praxis ein breites Spektrum im Bereich Arbeitsmedizin. Unternehmen werden unter anderem unterstützt bei:

– Gefährdungsbeurteilungen am Arbeitsplatz

– Arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach ArbMedVV

– Beratung zu ergonomischer Arbeitsplatzgestaltung

– Aufbau und Weiterentwicklung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements

– Betrieblichem Eingliederungsmanagement (BEM)

Die Betreuung erfolgt individuell, sowohl für kleine Betriebe als auch für mittelständische und größere Unternehmen.

Weitere Untersuchungen und Bescheinigungen.

Ergänzend umfasst das Angebot zahlreiche weitere medizinische Leistungen, darunter:

– Eignungs- und Einstellungsuntersuchungen

– Untersuchungen für Bildschirmarbeitsplätze, Nachtarbeit oder Tätigkeiten mit besonderen Belastungen

– Tauchtauglichkeitsuntersuchungen und reisemedizinische Beratung

– Impfungen und reisemedizinische Vorsorge

– Toxikologische Untersuchungen (z. B. Abstinenznachweise)

Damit deckt die Praxis unterschiedliche Anforderungen aus Berufsleben, Alltag und Freizeit ab.

Strukturierte Abläufe und zeitnahe Termine.

Die Praxis legt Wert auf klar organisierte Abläufe, von der Terminvereinbarung bis zur abschließenden Beratung. Termine werden nach Verfügbarkeit vergeben; in vielen Fällen sind auch kurzfristige Termine noch am selben Tag möglich.

Ansprechpartner für Betriebs- und Verkehrsmedizin in Duisburg.

Mit ihrem breit gefächerten Leistungsangebot ist die Praxis Mostakiem eine Anlaufstelle für arbeits- und verkehrsmedizinische Fragestellungen in Duisburg und Umgebung. Im Fokus stehen eine sachliche medizinische Beratung, die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und die Unterstützung von Sicherheit und Gesundheit im Berufsalltag.

Kontakt und Terminvereinbarung:

Praxis Mostakiem

Friedrich-Wilhelm-Str. 99, 47051 Duisburg

Tel.: 0203 39 205 202

E-Mail: info@praxis-mostakiem.de

Web: www.praxis-mostakiem.de

Unser Ziel ist es, arbeitsbedingte Erkrankungen zu vermeiden, Gesundheitsrisiken frühzeitig zu erkennen und die Leistungsfähigkeit sowie Sicherheit im Berufsleben zu fördern, sowohl am Arbeitsplatz als auch im Verkehr.

Firmenkontakt

Zentrum für Betriebs- und Verkehrsmedizin Duisburg Mitte- Praxis Mostakiem

Ahmad-Mujtaba Mostakiem

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