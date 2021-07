PRÄMIERUNG DES PIAVE DOP BEIM SUPERIOR TASTE AWARD

Bereits zum sechsten Mal hintereinander gewinnt der Piave DOP-Käse die 3 goldenen Sterne dieses prestigeträchtigen Preises.

Busche 05.07.2021 – Die Jury des “International Taste Institute” in Brüssel traf sich auch in diesem Jahr in der belgischen Hauptstadt, um den Geschmack und die Qualität verschiedener Lebensmittel zu testen und den heiß begehrten Superior Taste Award zu vergeben.

Eine Zertifizierung – so das International Taste Institute – die nur hervorragenden, bestens hergestellten, ausgewogenen und wirklich köstlichen Produkten erteilt wird. Zur Vergebung der Punkte tritt eine Jury zusammen, bestehend aus über 200 namhaften Chefköchen und Sommeliers, die Mitglieder von 15 europäischen kulinarischen Verbänden und Sommeliers sind. Diese erteilen ihre objektive sensorische Bewertung anhand einer strengen Blindverkostungsmethode, bei der die Produkte absolut anonym getestet werden, um jegliche Beeinflussung der Punkteverteilung zu vermeiden.

Lediglich jene Produkte, die eine Gesamtbewertung von mindestens 70% erreichen, erhalten den Superior Taste Award indem sie je nach Qualität 1 goldenen Stern (gleichgestellt mit dem Prädikat “guter Geschmack), 2 goldene Sterne (“bemerkenswerter Geschmack”) oder gar 3 goldene Sterne (“hervorragender Geschmack”) erzielen.

Dies ist bereits das sechste Jahr hintereinander, in dem der Piave Dop Vecchio Selezione Oro mit gleich drei Sternen die höchste Auszeichnung gewinnt. Diese entspricht der Bezeichnung “hervorragender Geschmack”, und ist ein Beweis für die außerordentliche Qualität dieses einzigartigen Käses aus den Dolomiten, der sowohl in Italien wie im Ausland ganz besonders geschätzt wird.

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline- Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. + 39 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

pr@blancdenoir.it

Press office, events and communication agency.

