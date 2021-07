Wie Investoren von Balkonverglasungen profitieren

Verglasungssysteme von Lumon steigern den Wohnungswert und reduzieren die Kosten

Leinfelden-Echterdingen, im Juni 2021 – Mit einer Verglasung der Außenbereiche wird die Attraktivität einer Immobilie deutlich optimiert – und damit auch ihr Gesamtwert gesteigert. Gerade in dicht bebauten Gebieten ermöglicht allein der um bis zu 50 % verbesserte Schallschutz eine Erhöhung der Verkaufspreise und Mieten. Denn Investoren können den verglasten Balkon bei der Berechnung des Immobilienwertes quasi komplett zur Wohnfläche zählen und als Mehrwert verkaufen. Da die Grundsteuer bei einem kaltverglasten, nicht beheizbaren Balkon trotzdem nur maximal zur Hälfte der Balkonfläche anfällt, lässt sich ein höherer Profit pro Wohnfläche erzielen. Außer den überschaubaren Baukosten entstehen zudem keine zusätzlichen Aufwendungen. Im Gegenteil: Da die Fassade geschont wird, fallen auch auf lange Sicht insgesamt geringere Wartungs- und Renovierungskosten an.

Besonders in hochverdichteten urbanen Wohnvierteln verbessern Verglasungen von Außenbereichen die Lebensqualität erheblich: Bewohner können ihre Balkone nahezu ganzjährig als indirekte Wohnraumerweiterung nutzen – unbehelligt von Lärm, Emissionen, Wind oder Regen. Als energetische Pufferzone tragen die Verglasungen zudem zu einer Senkung der Energiekosten bei, die je nach Lage bis zu 30 % für Räume hinter dem Balkon beträgt. Somit wird die Energieeffizienz des Gebäudes gesteigert. Da Lumon-Systeme zudem optional mit maßgeschneiderten Plissees ausgestattet werden können, funktionieren sie auch als Schutz vor Sonne und Hitze und verbessern die Privatsphäre im Außenbereich. Die vielfältigen Vorteile zeigen sich auch beim Verkauf oder der Vermietung einer Immobilie: Bei einer Analyse haben Experten von Lumon errechnet, dass sich durch eine Balkonverglasung eine durchschnittliche Wertsteigerung von 7 bis 13 % erzielen lässt.

Auf der anderen Seite profitieren Vermieter und Investoren von einer Optimierung der Kosten: Die wetterbeständigen, langlebigen Verglasungen selbst sind nahezu wartungsfrei, sie schützen die dahinterliegende Bausubstanz und tragen so zur Werterhaltung des Gebäudes bei. Ein weiterer Vorteil: Auch die Grundsteuer erhöht sich nicht.

Ein Rechenexempel

In diesem Beispiel wird eine Immobilie im Wert von 210.000 Euro mit einem Standardbalkon von 6 qm zugrunde gelegt. In deutschen Ballungsgebieten beträgt der durchschnittliche Quadratmeterpreis ca. 3.500 Euro. Generell wird beim Kaufpreis einer Immobilie der Balkon zur Hälfte als Wohnraum berechnet. Durch die zusätzlich indirekt zum Wohnraum zählenden 3 qm können Verkäufer also bereits 10.500 Euro mehr erzielen. Von dem verkauften Mehrwert in Höhe von 10.500 Euro müssen ca. 2.500 Euro für die Verglasung abgezogen werden.

Gleichzeitig lassen sich über einen Zeitraum von 20 Jahren bis zu 8.000 Euro Sanierungskosten für die 6 qm Bodenplatten und den geschützten Fassadenanteil einsparen. Die Balkonglasfassadensysteme von Lumon sind hinsichtlich der Energieeffizienz vergleichbar mit einer zehn Zentimeter starken Wärmedämmung, die Energieeinsparung beträgt je nach Lage um die 30 % für Räume hinter dem Balkon. Geht man hier von einem Wohnraum mit 20 qm aus, beträgt die Kostenersparnis im Zeitraum von zwanzig Jahren ca. 1.440 Euro – eine Steigerung der Energiekosten ist dabei noch nicht mit eingerechnet.

Auch der verbesserte Schallschutz trägt zum höheren Wert der Immobilie bei. Er wird im vorliegenden Rechenbeispiel mit 50 % für den angrenzenden 20 qm großen Raum angesetzt, was insgesamt 10.000 Euro beträgt. Zusammengefasst kann so von einer Wertsteigerung von ca. 27.440 Euro ausgegangen werden, das entspricht rund 13 % vom Kaufpreis.

Die Balkonverglasungen von Lumon können auch nachträglich problemlos installiert werden. Dabei werden die skandinavisch designten Systeme individuell angepasst. Sie können mit Glas- oder Aluminiumstabgeländern kombiniert werden – so integriert sich das moderne Lumon-System passgenau in die jeweilige Architektur.

