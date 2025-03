Premiumpizzahersteller Gustavo Gusto wächst weiter

GUSTAVO GUSTO: Erfolgreiches Jahr 2024 | Erneutes Umsatzplus I Internationale Pläne | Optimistischer Ausblick für 2025

GUSTAVO GUSTO: Erfolgreiches Jahr 2024 | Erneutes Umsatzplus

Internationale Pläne | Optimistischer Ausblick für 2025

2024 war für die deutsche Wirtschaft nicht einfach, doch Gustavo Gusto blickt erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Im vergangenen Jahr konnten neue Produkte mit großem Zuspruch auf dem Markt etabliert, die Expansion ins angrenzende europäische Ausland weiter vorangetrieben und der kontinuierliche Wachstumskurs fortgesetzt werden.

Mit einem Wachstum von gut 14% steigerte sich der Umsatz in 2024 auf insgesamt 140 Millionen Euro (2023: 120 Millionen Euro). Darüber hinaus wurde der Marktanteil im Premium-TK-Pizzen-Segment auf 64% ausgebaut. Für 2025 rechnet Gustavo Gusto mit erneutem Wachstum, geht aber von einem schwierigeren Marktumfeld als im Vergleich zum Vorjahr aus.

Zu den positiven Erfolgszahlen haben der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland, Österreich, der Schweiz, in den Niederlanden aber auch die Expansionspläne ins angrenzende europäische Ausland beigetragen. Seit Ende 2024 sind die Pizzen von Gustavo Gusto nun auch in der Slowakei erhältlich.

„Wir freuen uns über diese positive Entwicklung und können wieder auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken“, sagt Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. „Trotz des immer noch eher verhaltenen Konsumverhaltens ist es uns gelungen, im letzten Jahr ohne Preiserhöhungen ein weiteres Umsatzwachstum zu erreichen und neue Kunden zu gewinnen. Die Nachfrage nach unseren Pizzen ist weiterhin groß. Deshalb gehe ich auch dieses Jahr sehr optimistisch an und freue mich neben der Entwicklung von neuen Sorten auch auf den internationalen Ausbau unserer Marke. Wenngleich das Marktumfeld in 2025 herausfordernder ist, da nicht zuletzt neue Pizzen unserer Marktbegleiter in den Markt kommen, bin ich sicher, dass Gustavo Gusto als Erfinder der Premium-TK-Pizza mit qualitativ hochwertigen Zutaten weiterhin überzeugen wird.“

Die Erweiterung des Vertriebsnetzwerks im deutschen Fachgroßhandel für die Gastronomie- und die Hospitality-Branche konnte in 2024 ebenfalls weiter forciert werden. Gleiches gilt für den Bereich Quick Commerce. Sehr erfreulich verlief in 2024 die erste Zusammenarbeit mit Albert Hein in den Niederlanden und das Rollout bei Gurkerl.at in Österreich.

Darüber hinaus wurde die Präsenz in deutschen Discountern ausgebaut. Seit September 2024 sind ausgewählte Gustavo Gusto Pizzen neben LIDL, Penny und Netto auch bei ALDI-Süd erhältlich. Damit wurde bestätigt, dass sich Discount und Premium-Produkte keineswegs ausschließen, sondern sogar hervorragend ergänzen können. Für 2025 ist eine Stärkung dieses Segments geplant.

Im Zuge des Wachstums und der Markteinführung neuer Sorten konnte Gustavo Gusto auch die Produktionskapazitäten an den derzeit zwei Produktionsstandorten in Bayern und Thüringen mit weiterhin 550 Mitarbeitenden kontinuierlich steigern und operative Abläufe optimieren. Mittlerweile werden von Gustavo Gusto täglich rund 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen in Deutschland hergestellt.

Bei allen Expansionsplänen bleiben Kreativität und Innovation der Motor für Gustavo Gusto. 2024 wurden gleich zwei außergewöhnliche neue Produkte auf den Markt gebracht. Zum Start des neuen Ghostbusters-Films „Frozen Empire“ wurde die New York Style Pizza mit dünnem Boden, zwei verschiedenen Käsesorten und einer würzigen Peperoni-Salami präsentiert. Bis Ende des Jahres konnten über 3 Millionen Stück dieser Sonderedition verkauft werden. Damit war die „Gustavo Gusto: Ghostbusters New York Style Pizza“ das mit Abstand meistverkaufte Neuprodukt im TK-Pizza-Segment des Jahres 2024. Auf großen Wunsch der Kunden bleibt die Ghostbusters-Pizza nun als „We love New York Pizza“ mit neuem Packaging fest im Sortiment.

Ein zweites Highlight war im Herbst 2024 die limitierte „Pizza Takeover Kürbis“, die den grandiosen Auftakt einer besonderen Pizza-Reihe markiert. Im Stil der in Italien angesagten Pizza Colore sorgte der Mix aus einer leckeren, orangefarbenen Kürbissoße, roten Zwiebeln, Mozzarella und Blauschimmelkäse für saisonale Aromen auf der Pizza. Bis Ende des Jahres 2024 wurden 500.000 Stück dieser Soulfood-Pizza verkauft.

2025 wird die „Takeover-Reihe“ natürlich fortgesetzt. Im Frühjahr löst die „Pizza Flammkuchen“ als Limited Edition die Kürbis-Pizza ab. Als zweite Sorte der innovativen Takeover-Reihe überzeugt diese Pizza Bianca mit cremiger Schmandsoße, mit geräucherten Schinkenwürfeln, roten Zwiebeln und feinem Mozzarella. An der Fortsetzung der „Takeover-Reihe“ wird bereits gearbeitet.

Viel Aufsehen erregte in 2024 ebenfalls die Gustavo Gusto EM-Wette. Um die Stimmung im Land zu heben und die deutsche Nationalmannschaft zu unterstützen, wettete Gustavo Gusto gegen sich selbst, denn: wäre die Nationalelf nicht bis ins Achtelfinale gekommen, hätten enttäuschte Fans zum Trost eine Pizza aufs Haus bekommen. Wenngleich am Ende kein neues deutsches Sommermärchen geschrieben wurde, behielt zumindest das Gustavo Gusto EM-Orakel recht.

Selbstverständlich engagierte sich Gustavo Gusto auch weiterhin in den Bereichen Social Responsibility und Nachhaltigkeit. Zwei Projekte erhielten in 2024 besondere Aufmerksamkeit. Unmittelbar nach den großen Überschwemmungen in Süddeutschland versorgten Gustavo Gusto Mitarbeitende freiwillig ehrenamtliche Helfer vor Ort in den Hochwasser-Gebieten mit frisch aufgebackenen Pizzen. Anschließend fand in Geretsried ein großer Spendenlagerverkauf zu Gunsten der Hochwasser-Opfer statt. Der Reinerlös in Höhe von 25.000 Euro wurde von Gustavo Gusto an die Malteser gespendet.

Seit Ende 2024 hat Gustavo Gusto zudem ein internes Sustainability Team aufgebaut, das sich ausschließlich um den Bereich Nachhaltigkeit kümmert.

In puncto Nachhaltigkeit freut sich Gustavo Gusto, dass im Oktober 2024 in Zusammenarbeit mit E.ON die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Produktion in Artern/Thüringen errichtet werden konnte. Die PV-Anlage mit einer Leistung von über 314 Kilowatt-Peak (kWp) wurde auf einer Dachfläche von über 2.300 Quadratmetern gebaut und erzeugt ausreichend Solarstrom, um künftig pro Jahr rechnerisch mehr als 1,3 Millionen Tiefkühlpizzen klimafreundlich produzieren zu können. Eine ähnliche PV-Anlage für den bayrischen Stammsitz in Geretsried soll im Sommer 2025 in Betrieb gehen.

Um die wachsenden Herausforderungen beim weiteren Auf- und Ausbau der Marke sowie die internationale Expansion bestmöglich umsetzen, freut sich Gustavo Gusto besonders über zwei personelle Neuzugänge im Management. Neben Christoph Schramm als CEO und Benjamin Krapf als CFO verantwortet Marcus Burk seit Oktober 2024 als COO alle operativen Themen rund um Produktion, Technik, SCM inkl. Einkauf, IT, Engineering, QM/QS und PE. Vor seiner Zeit bei Gustavo Gusto war Marcus Burk unter anderem bei Brandt Schokoladen und Lindt & Sprüngli tätig. Des Weiteren wird ab 1. April 2025 Benjamin Michahelles als CSO ins Gustavo Gusto Management einsteigen und alle vertrieblichen Aufgaben inklusive des Außendiensts im In- und Ausland in enger Zusammenarbeit mit CMO Michael Götz verantworten. Davor war Benjamin Michahelles bei Henkel, Cliff Bar & Company sowie der share GmbH als Chief Sales Officer in Deutschland und Europa tätig.

Damit setzt Gustavo Gusto weiterhin auf Optimierung der eigenen Abläufe, neue innovative Produkte und die Erschließung neuer Märkte in Europa sowie die Stärkung der Vertriebsmaßnahmen in Deutschland.

Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen

Unter der Marke Gustavo Gusto gibt es aktuell 16 verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsgrößen. Elf große Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen mit ca. 30 cm Durchmesser (inkl. einer großen Sonderedition und einer veganen Pizza) sowie fünf etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.

Gustavo Gusto hat sich von Beginn an zum Ziel gesetzt, die Tiefkühlpizza zu revolutionieren. Die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza soll sich nicht mehr von einer echten, sehr guten Restaurant-Pizza unterscheiden lassen. Deshalb werden die Pizzen möglichst authentisch nach italienischen Rezepten hergestellt. Jeder einzelne Pizzateig darf extra lange natürlich reifen und wird schonend von Hand ausgebreitet. Die Tomatensauce wird täglich frisch vor Ort und nach eigener Rezeptur hergestellt. Es werden keine künstlichen Backtriebmittel, keine künstlichen Aromen, keine Geschmacksverstärker, kein Industriezucker und kein Palmöl verwendet.

Über Gustavo Gusto

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich.

Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. Zwischen 2019 und 2024 wurde die Marke unter anderem dreimal „Bestseller des Jahres“, dreimal „Topmarke des Jahres“, viermal „Wachstumschampion“ und laut Financial Times sogar zweimal in Folge wachstumsstärkste Foodmarke ganz Europas. Und der Erfolgskurs geht auch in 2025 weiter.

Das zeigt eine aktuelle Studie vom Capital Magazin und Statista. Hier wurde Gustavo Gusto zum zweiten Mal in Folge in die Liste der „Innovativsten Unternehmen Deutschlands“ aufgenommen.

Gustavo Gusto startet 2014 als Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen für den Lebensmitteleinzelhandel. Heute stellt das Unternehmen bereits täglich über 220.000 von Hand geformte Tiefkühlpizzen her. An den zwei Produktionsstandorten in Geretsried (Bayern) und Artern (Thüringen) sowie im Vertrieb sind rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Die Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto gibt es in Lebensmittelgeschäften in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie im Onlinehandel und im Quick-Commerce. Seit Februar 2022 sind Gustavo Gusto-Pizzen in den Niederlanden, seit Oktober 2023 im Großhandel und seit Ende 2024 in der Slowakei erhältlich.

Kontakt

GUSTAVO GUSTO GMBH & CO. KG

Patricia Franzius

Böhmerwaldstraße 55

82538 Geretsried

+49 (0) 8171 90 83 830



https://gustavo-gusto.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.