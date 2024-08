Pressemitteilung: Guidewire Release Kufri macht HazardHub international verfügbar

Versicherer in weiteren 19 Ländern können Immobilienrisiken sekundenschnell bewerten

San Mateo, Kalifornien, 14. August 2024 – Guidewire (NYSE:GWRE) veröffentlicht sein Cloud-Update Kufri. Mit dem neuen Release ist Guidewire HazardHub in Deutschland und 18 weiteren Ländern verfügbar. Das neueste Guidewire-Release verbessert die Underwriting- und Abrechnungsprozesse, erleichtert Cloud-Migrationen und optimiert die Entwicklererfahrungen.

HazardHub ist die umfassendste Datenbank von Sachrisikodaten und Risikobewertungen in der Schaden- und Unfallversicherungsbranche. Versicherer nutzen die Daten von HazardHub, um schneller und präziser zu versichern und die Preisgestaltung zu optimieren.

„Dies ist eine herausfordernde Zeit für Sachversicherer auf der ganzen Welt. Angesichts der zunehmenden Naturkatastrophen, der sich weiterentwickelnden regulatorischen Anforderungen und der wachsenden Komplexität des Risikomanagements benötigen Versicherer robuste Werkzeuge, um schnell fundierte Entscheidungen treffen zu können“, sagt Leo Tenenblat, Senior Vice President und General Manager bei Guidewire. „Wir freuen uns, HazardHub nun auch Versicherern in Europa, Australien, Neuseeland und Südafrika anbieten zu können und ihnen vier Risiko-Scores (Überschwemmung, Waldbrand, Wind und Hagel) sowie 65 neue Datenelemente für eine detailliertere Bewertung von Sachrisiken zur Verfügung zu stellen.“

„HazardHub hilft Atrium bei der Bewertung und dem Management von Risiken im Zusammenhang mit Eigenheimen und gewerblichen Immobilien in den Vereinigten Staaten“, sagte Simon Lewis, Head of Digital Underwriting und ARMS President, Atrium Underwriters Ltd. „Wir freuen uns auf die Erweiterung der Risikodaten und -Scores von HazardHub, weil wir den Daten vertrauen. Wir sind davon überzeugt, dass sie Atrium ermöglichen werden, noch informiertere Underwriting-Entscheidungen auf der ganzen Welt zu treffen.“

Das Kufri-Release umfasst zusätzliche Funktionen, die Vorteile für die folgenden Stakeholder bieten:

– Underwriter für Gewerbesparten: Flexiblere Antragsbearbeitung und Preisgestaltung, einschließlich der Möglichkeit, Prämien für komplexe gewerbliche Sparten einfach anzupassen.

– London Market: Guidewire BillingCenter bietet jetzt eine optimierte Lösung für eine effizientere Verwaltung von Rechnungen und Buchhaltung für Spezialprodukte.

– Versicherungsnehmer: Neue Jutro-Vorlagen beschleunigen die Bereitstellung eines ansprechenden digitalen Kundenerlebnisses für Versicherungsnehmer und Vermittler.

– Cyber-Risikoversicherer: Cyence Model 7 bietet einen noch umfassenderen Überblick über Trends und Verluste, einschließlich Details zu den neuesten Bedrohungen,

Vorfällen und Schadendaten. Modell 7 klassifiziert auch staatliche Cyberangriffe und Systemausfallereignisse.

– IT Teams: Ein neues Billing-Migrationstool sorgt für eine reibungslose Migration von Rechnungsdaten, die lokal (on premise) zur Verfügung stehen in die Guidewire Cloud.

– Datenarchitekten: Die Guidewire Data Platform optimiert den Zugriff auf Kerndaten und ermöglicht eine geschäftsorientierte Datenkuration, um schnellere Erkenntnisse zu gewinnen und Innovationspotenziale zu erschließen. Datenmanagement-Teams können Daten auch über Integrationen mit anderen Plattformen austauschen.

– Versicherer und Versicherungsnehmer: Neue Datenerfassungsfelder in Guidewire BillingCenter, ClaimCenter und PolicyCenter unterstützen Geschlechter-Inklusivität.

– Entwickler: Die neue Guidewire-Home-Oberfläche bietet ein einheitliches, personalisiertes Start- und Navigationserlebnis, um DevOps-Aktivitäten über das gesamte Guidewire Cloud-Portfolio hinweg zu vereinheitlichen.

„Kufri ist ein weiterer wichtiger Meilenstein bei der Erfüllung unseres Versprechens. Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, selbstbewusst zu interagieren, Innovation zu voranzutreiben und profitabel zu wachsen“, sagt Michael Howe, Chief Product Officer bei Guidewire. „Durch die Bereitstellung fortschrittlicher Analysetools und erweiterter Plattformfunktionen ermöglichen wir intelligente Entscheidungen, verbessern die betriebliche Effizienz und bieten die Flexibilität, die Versicherer benötigen, um schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.“

Weitere Informationen finden sich unter www.guidewire.com/Kufri sowie auf dem Blog zu Kufri.

Über Guidewire

Guidewire ist die Plattform auf die Schaden- und Unfallversicherer setzen, um mit allen Beteiligten im Versicherungslebenszyklus zu interagieren, Innovation zu fördern und profitabel zu wachsen. Wir kombinieren digitale Lösungen, Kernsysteme, Analytics und KI, um unsere Plattform als Cloud-Service anzubieten. Etwa 540 Versicherer in 40 Ländern – von Start-ups bis hin zu den größten und komplexesten Versicherungsunternehmen der Welt – nutzen die Software-Lösungen von Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns stetig weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir freuen uns über unsere einzigartige Erfolgsbilanz von Implementierungen, mit über 1.600 erfolgreichen Projekten – unterstützt durch das größte Forschungs- und Entwicklungs-Team und Partner-Ökosystem der Branche. Unser Marketplace bietet hunderte von Anwendungen zur Beschleunigung von Integration, Lokalisierung und Innovation.

Weitere Informationen finden Sie unter www.guidewire.de Folgen Sie uns auch auf X (ehemals Twitter) und LinkedIn.

