PrimSEO – Suchmaschinenoptimierer mit Erfahrung

Auf die Digitalisierung wirkt die Pandemie wie ein Katalysator

BADEN-BADEN / KARLSRUHE. Suchmaschinenoptimierer sind auch in Zeiten der Pandemie gefragte Experten. Schon während des ersten Lockdowns wurde gerade Einzelhändlern klar, wie wichtig eine Website mit Onlineshop ist. Wer über einen Webshop verfügte, konnte seine Kunden weiter beliefern. Offensichtlich wurde dabei auch, dass eine gute Sichtbarkeit in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing, Yahoo & Co. Voraussetzung für E-Commerce ist. Hier kommen SEO Agenturen ins Spiel. Sie sorgen für ein gutes Ranking einer Webseite im gewünschten Einzugsbereich.

Suchmaschinenoptimierer beherrschen interdisziplinäre Vorgehensweise

Suchmaschinenoptimierung hat sich zu einer komplexen Online Marketing Disziplin entwickelt: Inhalte Onpage und Offpage, Struktur einer Webseite und SEO Technik müssen eng aufeinander abgestimmt sein. Grundsätzlich steht SEO auf den zwei Säulen Content und Technik. An beide werden immer höhere Ansprüche gestellt. Text ist von zentraler Bedeutung, da er dem User Orientierung gibt. Text präsentiert sich mit passenden Fotos und Videos. Erfahrene Journalisten produzieren Inhalte, die sowohl vom Rezipienten als auch von den Suchmaschinen hoch geschätzt werden. Journalisten müssen sich in die jeweilige Zielgruppe versetzen, um relevante und hochwertige Inhalte mit der richtigen Tonalität zu produzieren. Eingebettet werden diese Inhalte in eine moderne SEO Technik.

SEO Strategie von Profi Suchmaschinenoptimierern umfasst das ganze Unternehmen

Eine SEO Strategie von professionellen Suchmaschinenoptimierern ist keine Kampagne, sondern vielmehr ein Langfristprojekt. Wer auf Dauer nachhaltig bei seiner Zielgruppe präsent sein will, der muss das ganze Unternehmen in eine SEO Strategie einbinden. Schon frühzeitig sollte zur Zielgruppe eine Beziehung aufgebaut werden, die von Vertrauen getragen ist. Wer regelmäßig wertvolle Informationen gut sichtbar bereitstellt, macht sich zum Experten seiner Branche und baut Vertrauen auf. An dieser Stelle können die sozialen Netzwerke ins Spiel kommen – eines der Content Marketing Instrumente, die Teil einer SEO Strategie sein können. Unternehmen, die auf der Suche nach passenden Suchmaschinenoptimierern sind, sollten darauf achten, dass die vorgeschlagene Strategie nachvollziehbar ist. Auch ist von Vorteil, wenn eine SEO Agentur die notwendigen SEO Lösungen aus einer Hand anbieten kann und sich mit regelmäßigen SEO Reportings transparent zeigt.

