Product Compliance Center von TQ wird Mitglied der REDCA

Seefeld, 28.09.2021: Seit diesem Monat ist das TQ eigene, akkreditierte Product Compliance Center (PCC) in Augsburg aktives Mitglied in der Radio Equipment Directive Compliance Association (REDCA). Das PCC der TQ-Group ist für die Prüfung von Funktionalitäten und die Einhaltung internationaler Standards sowie kundenspezifischer Anforderungen optimal ausgerüstet und gibt dem Technologiedienstleister damit die Möglichkeit, seine Kunden bei der Zulassung und Zertifizierung ihrer Produkte nicht nur optimal zu beraten, sondern diese auch unmittelbar und unkompliziert umzusetzen. Dadurch ist ein sicherer Markteintritt gewährleistet – vollumfänglich, schnell und zuverlässig.

Als neues Mitglied der REDCA stehen TQ und das PCC nun im engsten Kontakt zu einem Expertenkreis rund um die für die Produktzulassung und CE-Kennzeichnung wichtige Richtlinie zur Bereitstellung von Funkanlagen: RED 2014/53/EU. Das TQ-PCC nimmt dabei regelmäßig an Netzwerkveranstaltungen teil und erhält direkten Zugang zu neuen Informationen, aktuellen Diskussionen und Expertenwissen zu Themen der Funkfunktionalität in elektronischen Produkten.

“Als aktives Mitglied der REDCA sichern wir unseren Kunden den entscheidenden Vorsprung durch Früherkennung produktrelevanter Änderungen und Neuanforderungen. Die Mitgliedschaften in relevanten Gremien sind dabei ein wichtiger Baustein, um unsere Kunden stets zukunftsgerichtet zu beraten und zu unterstützen”, begrüßt Wolfgang Kuhnert, TQ-PCC-Zulassungsmanagement, den Beitritt.

Zu den Mitgliedern der REDCA zählen u.a. Stellvertreter der verschiedenen Landesbehörden der EU sowie viele Herstellerfirmen und akkreditierte Prüflabore. Der Verband bietet ein bedeutendes Forum rund um Vorschriften und technische Normen von Funkanlagen für den Europäischen Wirtschaftsraum sowie für Länder, die ein Abkommen über die gegenseitige Anerkennung mit der EU geschlossen haben, beispielsweise die USA und Japan.

Mithilfe des PCC bietet die TQ-Group internationale Zertifizierungen sowie akkreditierte Produktprüfungen branchenübergreifend an und begleitet Kunden über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – von der Entwicklung und Fertigung bis zur erfolgreichen Zertifizierung und Zulassung.

Indem Funktionalitätsprüfungen sowie die Einhaltung internationaler Standards von Beginn an in das Gesamtprojekt eingeplant werden, optimiert TQ für seine Kunden den wertvollen Faktor Zeit, verhindert lange Wartezeiten und verschafft ihnen eine hohe Flexibilität.

Das Angebot des Product Compliance Centers von TQ im Einzelnen

Produktprüfungen:

-Elektromagnetische Verträglichkeit (Störaussendung, Störfestigkeit & Funktechnik)

-Produktsicherheit (mechanisch, elektrisch)

-Umweltprüfungen / Klimaprüfungen (Temperatur, Feuchtigkeit, Sonnenlicht)

-Mechanische Prüfungen (Vibration, Schock, Falltests)

-Akustische Prüfungen

Produktzulassungen und Zertifizierungen:

-Europa

-USA / Kanada

-China

-Japan

-Australien / Neuseeland

-+ weitere weltweit

Konformitätsberatung und -Unterstützung:

-Designberatung

-Abweichungsanalysen (Ursachenanalyse)

-Beratung zur Designoptimierung

Beiliegendes Bildmaterial:

– EMV-Kammer im Product Compliance Center von TQ

– Rütteltestplatz im Product Compliance Center

Link zur Produktseite: https://www.tq-group.com/de/produkte/tq-product-compliance-center/

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.700 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland, der Schweiz, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte und innovative Lösungen für die unterschiedlichsten Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung, Produktion und weiteren Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded-Module, elektronische Antriebe, Last- und Lademanagement, Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Produktportfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlichen aktuellen Megatrends wie Digitalisierung, Robotik, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität, Energiemanagement. Beides kombiniert die TQ-Group zudem als ODM (Original Design Manufacturer).

Auf Basis des Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles “Made in Germany”. Im Geschäftsjahr 2020/2021 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens 284,3 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

