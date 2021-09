Internationaler Podcast-Tag: die moderne Radio-Alternative

Der 30. September ist der internationale Podcast-Tag. Ein “Feiertag”, der sich einem vergleichsweise jungen Medienformat widmet. Ein Überblick: Was sind Podcasts und was macht sie so beliebt?

Die Geschichte der Podcasts

Podcasts als Medienform sind einerseits neu, weil sie erst in den letzten Jahren deutlich an Popularität gewannen. Andererseits sind sie vergleichsweise alt, weil sie nach Online-Maßstäben bereits lange existieren. Die Idee geht auf die ersten Radiosendungen im Internet zurück. Bereits im August 2000 strahlte beispielsweise das US-amerikanische Football-Team der New England Patriots die Sendung “PFW in Progress” aus, die nach der Live-Übertragung auch über die Webseite des Teams heruntergeladen werden konnte. Im gleichen Jahr begann eine entscheidende Weiterentwicklung des Dateiformats RSS (Rich Site Summary).

Sogenannte RSS-Feeds werden genutzt, um über neue Inhalte auf Webseiten zu informieren. Einsatz fanden sie zunächst vorrangig für sogenannte Newsreader, die Nutzer beispielsweise über die neusten Schlagzeilen von Nachrichtenportalen informierten, ohne dass die Seiten selbst besucht werden mussten. Im Jahr 2000 wurde die Möglichkeit geschaffen, über diese RSS-Feeds auch Audio- und Videoinhalte zu übermitteln. Damit war geboren, was wir heute als Podcast kennen: Abonnierbare Sendungen oder Shows, die nach der Veröffentlichung automatisch auf den Endgeräten der Nutzer zur Verfügung stehen und dann jederzeit abgespielt (und pausiert) werden können.

Von der Nische zum Massenmedium

In den ersten Jahren war die Idee von Podcasts nur den wenigsten Menschen bekannt. Meist handelte es sich um Sendungen “von Technik-Freaks für Technik-Freaks”. Dieses Bild hat sich inzwischen deutlich gewandelt. Einer aktuellen Studie des Digitalverbands Bitkom zufolge hörten im Jahr 2020 33 Prozent der deutschen Verbraucher Podcasts – im Vorjahr waren es noch 26 Prozent. Die Coronavirus-Pandemie hat das Medium dabei ordentlich befeuert. 83 Prozent der Befragten abonnierten nämlich Podcasts zum Thema.

Nachrichten (53 Prozent), Comedy (44 Prozent), Sport und Freizeit (43 Prozent) sowie Gesundheit & Medizin (39 Prozent) komplettieren die Top 5 der beliebtesten Themenbereiche.

Hier zeigt sich auch die große Stärke des Mediums: Die Einstiegshürde ist auf Seiten der Produzenten und Konsumenten extrem niedrig. Auf der einen Seite lassen sich Podcasts bereits mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand aufnehmen und veröffentlichen. Auf der anderen Seite lassen sie sich mit einer Vielzahl von Anwendungen abonnieren und anhören. So ist ein bunter Themenmix entstanden, bei dem jeder fündig wird. Von Rezensionen zu aktuellen Kinofilmen über Tipps für werdende Eltern und wissenschaftliche Diskussionen bis zu unterhaltsamen Talkshows, fiktiven Hörspielen oder spannenden True-Crime-Formaten: Es gibt den passenden Podcast für jeden Geschmack und jedes Thema.

Immer und überall zuhören

Einen großen Anteil an der wachsenden Popularität dieses Mediums trägt der iPod von Apple – der nicht umsonst Teil der Wortschöpfung “Podcast” wurde. Apple erkannte den Trend frühzeitig und machte iTunes zur ersten großen zentralen Anlaufstelle für Podcasts – mit einem besonders zugänglichen Dateitransfer zwischen Computer und iPod. Doch obwohl iTunes bis heute eine wichtige Plattform in diesem Bereich ist, sind die meisten Podcasts völlig frei verfügbar. Eine große Bandbreite an Podcast-Apps und -Software für alle gängigen Betriebssysteme gibt Hörern die freie Auswahl, wo und wie sie ihre Lieblingssendungen hören möchten. Die Ausnahmen sind exklusive Shows, die vor allem Streamingdienste wie Spotify vermehrt in ihre Programme aufnehmen und die dann ausschließlich bei diesen Anbietern zu hören sind.

Eine riesige Themenvielfalt, enorme Flexibilität und eine Verfügbarkeit rund um die Uhr – es verwundert kaum, dass sich Podcasts immer größerer Beliebtheit erfreuen. Anders als im klassischen Radioprogramm warten die Inhalte nämlich auf ihre Nutzer. Folgen lassen sich auch Wochen und Monate nach der Erstveröffentlichung noch finden und anhören. Die Wiedergabe kann jederzeit pausiert und zurück- oder vorgespult werden. So sind Podcasts unter anderem bestens geeignet, um die Zeit zum Beispiel beim Reisen, Pendeln, Warten oder Putzen zu überbrücken.

Beliebte Podcasts

Zu den meistgehörten Podcasts der letzten Monate zählen laut den iTunes-Charts die Kriminalberichte Verbrechen von ZEIT Online, die Unterhaltungs-Show Baywatch Berlin, der Nachrichten-Überblick Lage der Nation und der True-Crime-Podcast Mordlust von ARD und ZDF. Bei Spotify stehen unter anderem der Podcast Was denn?! von eSportler Elias Nerlich, das Unterhaltungsformat Fest & Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz sowie die Dialoge zwischen den bekannten YouTubern Rezo und Julien Bam bei Hobbylos hoch im Kurs.

Wer auf der Suche nach neuen Empfehlungen oder unbekannteren Sendungen ist, wird sehr wahrscheinlich in der Podcast-App der eigenen Wahl fündig. Die meisten Anwendungen bieten Chart-Übersichten oder sogar Empfehlungen auf Basis bereits abonnierter Podcasts.

