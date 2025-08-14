Produkttest: Meross kündigt neue Rauchmelder und Thermostate an

In wenigen Wochen bringt der Smart-Home-Spezialist einen neuen Rauchmelder und ein runderneuertes Thermostat mit Matter-Support auf den Markt – jetzt Rezensionsexemplar sichern!

Mit zwei neuen Produkten samt Matter-Support macht Meross kurz vor der IFA auf sich aufmerksam: Der smarte Rauchmelder MA151 kommt mit ultraflachem Design, Matter-Support und Dual-Lichtsensor, das smarte Thermostat MTS215B hat ebenfalls Matter mit an Bord und punktet mit edler Glasoberfläche und einem einfachen Export der Heizungsdaten.

Beide Produkte sollen zum Beginn des vierten Quartals auf den Markt kommen. Redaktionen können schon jetzt das Produkt testen und ein Rezensionsexemplar kostenlos anfordern. Die Samples werden innerhalb der nächsten zwei Wochen versendet.

Was macht die Produktneuheiten von Meross so besonders? Der smarte Rauchmelder MA151 punktet mit folgenden Merkmalen:

-Geringe Bauhöhe von 3,3 Zentimetern (Rekord bei smarten Rauchmeldern)

-Matter-Protokoll wird unterstützt

-Dualer Lichtsensor für mehr Effektivität und Vermeidung von Fehlalarmen

Das smarte Thermostat MTS215B wiederum weist folgende Besonderheiten auf:

-Zeitplan und Integration mit Google Home, Alexa, Apple Home

-Matter-Protokoll wird unterstützt

-Bedienfeld aus Glas, Export von Heizungsverlaufsdaten etc.

Meross wurde vor neun Jahren im chinesischen Chengdu gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Leben seiner Kunden durch innovative Smart-Home-Lösungen einfacher und intelligenter zu gestalten. Das Produktangebot umfasst intelligente Thermostate, Sicherheitsgeräte (wie Rauchmelder und Sensoren) und andere vernetzte Heimtechnologien. Das Gründungsteam des Unternehmens besteht aus IT-Spezialisten mit Erfahrung bei führenden Unternehmen wie Microsoft, Cisco und TP-Link. Heute betreut Meross über 5 Millionen Kunden in 136 Ländern.

Kontakt

Meross PR – Fiuweb Services GmbH

Andreas Mauer

Tal 44

80331 München

089 / 420954279



https://www.fiuweb.de/meross

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.