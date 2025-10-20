ProfiCampus entwickelt sich weiter

von der Lernplattform für Finanzdienstleister zum ganzheitlichen Weiterbildungsökosystem

Hamburg, Oktober 2025 – Die Weiterbildungsplattform ProfiCampus.de geht den nächsten großen Schritt.

Was 2024 als spezialisierte E-Learning-Lösung für Finanzdienstleister startete, hat sich inzwischen zu einer ganzheitlichen Lernmarke entwickelt, die Coachings, Seminare, digitale Lernplattformen und individuelle Lernsysteme miteinander verbindet.

Unter dem Leitsatz „Coachings, Seminare & E-Learnings, die wirken“ steht ProfiCampus heute für psychologisch fundierte Weiterbildung, die messbar Ergebnisse schafft – analog, digital und persönlich.

„Bei allem, was ich tue, steht das Potenzial des Einzelnen im Mittelpunkt“, sagt Timo Eppler, Gründer von ProfiCampus und Wirtschaftspsychologe.

„Ich glaube fest daran, dass gezielte Interventionen und Maßnahmen dabei helfen, dieses Potenzial voll zu entfalten – deswegen stehe ich morgens auf. ProfiCampus ist für mich die Plattform, auf der genau das möglich wird: Lernen mit Substanz, Technologie und Sinn.“

Vom E-Learning zur Lernwelt

Während sich die ersten Kurse von ProfiCampus auf IDD-konforme Online-Weiterbildung in der Finanzbranche konzentrierten, umfasst das heutige Portfolio ein breites Spektrum an Themen, Formaten und Lerntechnologien.

Die Lernwelt richtet sich an Unternehmen, Führungskräfte, Teams und Bildungsanbieter, die Entwicklung ganzheitlich denken und gestalten wollen.

Das aktuelle Angebot umfasst u. a.:

Kommunikation & Führung: Kommunikationstraining, 360°-Feedback, Konfliktmanagement

Selbstführung & Motivation: Ganzheitliche Zielplanung, Stärkenanalyse, Erfolgsplanung

Digitale Kompetenz: Künstliche Intelligenz im Büroalltag (inkl. EU-AI-Act-Zertifikat)

Pflicht- & Compliance-Themen: DSGVO, AGG, Hygieneschutz, Kinderschutz, Geldwäscheprävention

Digitale Lernplattformen – Inhalte von Menschen gemacht

Mit der ProfiCampus-Lernplattform steht heute ein modernes Learning-Management-System bereit, das Lernen überall ermöglicht – am Arbeitsplatz, im Homeoffice oder mobil per App.

Alle Lerninhalte werden von Menschen entwickelt, didaktisch gestaltet und psychologisch fundiert.

Eppler betont: „Unsere Lerninhalte sind keine KI-Produkte – sie werden von echten Fachleuten, Trainerinnen und Coaches erstellt, die wissen, wie Lernen wirkt.“

Neben den eigenen Kursen realisiert ProfiCampus auch maßgeschneiderte Lernplattformen und Unternehmenslösungen – inklusive der Möglichkeit, individuelle KI-Systeme zur Unterstützung interner Lern- und Entwicklungsprozesse zu entwickeln.

Analoge Formate bleiben zentral

Trotz aller Digitalisierung bleibt der analoge Aspekt fest im Konzept verankert.

ProfiCampus bietet Seminare und Team-Coachings an inspirierenden Lernorten – von Hamburg bis Gran Canaria, in Kooperation mit der Radisson Hotel Group.

„Entwicklung braucht nicht nur Wissen, sondern auch Raum“, so Eppler. „Manchmal entsteht der größte Fortschritt dort, wo man Abstand gewinnt.“

Über ProfiCampus

ProfiCampus steht für moderne Weiterbildung mit Substanz.

Mit einem breiten Portfolio an Coachings, Seminaren, E-Learnings und Lernplattformen unterstützt ProfiCampus Menschen und Organisationen dabei, ihr Potenzial gezielt zu entfalten.

Alle Inhalte sind psychologisch fundiert, praxisnah, interaktiv und messbar wirksam – von Menschen gemacht, für Menschen gedacht.

Das Ziel: Weiterbildung, die wirkt – und weiterdenkt.

Coachings, Seminare und E-Learnings, die wirken

Kontakt

ProfiCampus

Timo Eppler

Hudtwalckerstraße 26

22299 Hamburg

+49 17629951099



http://proficampus.de

