ProGlove erschließt ein neues Marktsegment

Neue Scanner, Wearables und umfangreiche Softwareinitiative demonstrieren Führungsanspruch

München, 28. März 2022. ProGlove, der führende Hersteller von Wearable Barcode Scannern, macht den Einstieg in die Welt des Wearable Barcode Scannens jetzt noch einfacher. Dazu bringt der Hersteller einen neuen Scanner sowie ein dazu passendes Wearable auf den Markt. LEO und der Hand Strap zeichnen sich insbesondere durch ein herausragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Die Lösung bietet eine Ersparnis von bis zu 30 Prozent gegenüber dem aktuellen ProGlove Portfolio. Damit können nun auch kleine Unternehmen, die oftmals noch konventionelle Pistolen Scanner einsetzen, von den Vorteilen des Wearable Scannens mit ProGlove profitieren. Darüber hinaus stellt das Unternehmen weitere zentrale Neuerungen vor: zum Beispiel die Narrative Insights für seine Industry Analytics Lösung. Damit erhalten Anwender von ProGlove Insight nun – ohne manuelle Eingriffe – automatisierte Updates über wichtige Ereignisse und zentrale Entwicklungen auf ihrem Shop Floor. Und schließlich profitieren die Nutzer der MARK Produktfamilie jetzt von einem Firmwareupdate, das es in sich hat. Denn die Wearable Scanner erzielen damit bis zu 40 Prozent mehr Batterielaufzeit.

LEO = LEICHT, ERSCHWINGLICH, OVER The Air Updates

Mit gerade einmal 35 Gramm ist LEO sozusagen Leichtgewichtsweltmeister. Denn der Wearable Barcode Scanner bringt so wenig Gewicht auf die Waage wie kein anderer von ProGlove. Durch seinen überaus attraktiven Preis bietet er Unternehmen, die bislang auf konventionelle Pistolen Scanner setzen, eine echte Alternative. Schon bei 300 Scans pro Schicht amortisiert sich LEO in der Regel binnen 12 Monaten. Dank des umfangreichen Integrationsportfolios wird die Verbindung mit anderen Smart Devices – wie etwa Tablets oder Smartphones – zum Kinderspiel. Darüber hinaus lässt sich LEO “Over The Air” aktualisieren. Der Scanner liefert so unmittelbar spürbare Ergebnisse und zeichnet sich durch eine überaus einfache Handhabung aus: einklinken, scannen, fertig! LEO kann alle gängigen 1D und 2D Barcodes zwischen 10 und 70 cm Entfernung problemlos lesen und lässt sich als Teil des ProGlove Öko-Systems in die Industry Analytics Plattform ProGlove Insight einbinden. Er schafft bis zu 4.000 Scans pro Batterieladung und kann innerhalb einer Stunde wieder aufgeladen werden.

Weitere Informationen über LEO stehen bereit unter:

https://www.proglove.com/de/produkte/wearable-scanners/leo

Der Hand Strap: individuell anpassbar, geringere Kosten

Der Hand Strap ist ein völlig neuartiges Wearable von ProGlove. Es platziert den Scanner auf dem Handrücken, lässt dabei aber die Handinnenfläche frei. Das sorgt für mehr Bewegungsfreiheit bei geringerer Wärme- und Schweißentwicklung. Faktoren, die für bestimmte Tätigkeiten einen wesentlichen Unterschied bedeuten. Die Anwendungen des Hand Strap gehen jedoch deutlich über eng abgesteckte Bereiche hinaus. Das Wearable ermöglicht Effizienz und Ergonomie bei geringen Betriebskosten. Es besteht aus einem widerstandsfähigen, aber leichten Materialmix. Ein weiterer zentraler Vorteil liegt dabei in der Tatsache, dass der Hand Strap in den jeweiligen Varianten für Links- und Rechtshänder für alle Größen anpassbar ist. Der Hand Strap kommt dabei ohne zusätzliche Handschuhhalterungen, Auslösepads oder Kabel aus. Das macht die Ausrüstung der Mitarbeiter deutlich einfacher, weil keine Größen abgeschätzt werden müssen. Davon können vor allem Unternehmen profitieren, die das ProGlove Wearable Scanning System neu einführen oder Fluktuation in der Belegschaft adressieren müssen.

Natürlich lässt sich der Hand Strap nicht nur mit LEO, sondern auch mit allen anderen ProGlove Scannern verbinden.

Zusätzliche Details über den Hand Strap stehen zur Verfügung unter:

https://www.proglove.com/de/produkte/wearable-scanners/wearables/#hand-strap

Narrative Insights automatisiert Industry Analytics Plattform

Mit den Narrative Insights präsentiert ProGlove darüber hinaus eine zentrale Neuerung seiner Industry Analytics Lösung Insight. Diese besteht im Kern aus drei Komponenten: aus der Analytics Engine, einer Frontend Visualisierung und einer API. Mit den Narrative Insights bietet die Plattform nun automatisierte Updates zu relevanten Kenngrößen. Dies erfordert keinerlei händisches Eingreifen. Die Plattform stellt dazu einen Newsstream bereit. Neben dem kostenlosen Insight Basispaket bietet ProGlove mit Enterprise Visibility und Enterprise Analytics zwei weitere Pakete. Die Enterprise Visibility Funktionalitäten adressieren vor allem Einblicke in den Bereich Device Management. Dazu zählen eine Geräteliste, kritische Informationen zum Zustand der Scanner wie etwa Batterieladung oder Konfiguration sowie mit Lost & Found eine Funktion zum Aufspüren verlegter Geräte. Mit dem Enterprise Analytics Paket bietet ProGlove Insight Informationen zur Geräteleistung. Zudem ermöglicht Enterprise Analytics Zeit-Bewegungsstudien und analysiert die Performance des ablaufenden Prozesses.

Weitere Informationen über Narrative Insights stehen zum Download bereit unter:

https://www.proglove.com/de/produkte/software/narrative-insights

Softwareupgrade für deutlich mehr Batterieleistung

Last but not least bringt ProGlove ein Firmwareupgrade, das es buchstäblich in sich hat. Denn mit diesem Booster lässt sich die Leistung der MARK Produktfamilie um bis zu 40 Prozent steigern. So kommen die MARK Basic Scanner nunmehr auf 7.000 statt wie bislang auf 5.000 Scans pro Batterieladung. Bei MARK Display schlägt das Upgrade mit einem Plus von 1.500 Scans zu Buche. So schaffen die Scanner jetzt 7.500 statt nur 6.000 Scans. Bei den Scannern der MARK 2 Reihe schließlich sind jetzt bis zu 12.000 statt nur 10.000 Scans möglich.

“Wir untermauern mit dieser Produktinitiative unseren Anspruch, Vordenker im Bereich Barcode Scanning zu sein”, kommentiert Andreas König, CEO bei ProGlove. “Wir sind ein Innovationshub, weil wir weiterdenken und unsere Industrie Wearables als neue Datenpunkte für die Prozessverbesserung bereitstellen. Wir haben Barcode Scannen schon früh vollkommen anders gedacht und damit Wege zu mehr Effizienz, Qualität und Ergonomie geebnet. Jetzt machen wir den Standard für Handrückenscanner für Unternehmen jeder Größe erschwinglich.”

Über ProGlove

ProGlove ist ein Technologie Pionier des Weltwirtschaftsforums und baut die kleinsten, leichtesten und widerstandsfähigsten Barcode Scanner der Welt. Die Industrie Wearables von ProGlove verbinden die Mitarbeiter in den Werkshallen mit dem Internet der Dinge. Zusammen mit der von ProGlove bereitgestellten Industry Analytics Plattform verbessern sie so das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Zudem fördert dies die Digitalisierung in den Fertigungsbereichen und Produktionsstätten der Industrie. Zu den Kunden von ProGlove gehören neben den bekanntesten Industriemarken Pioniere und Innovatoren aus den Bereichen Fertigung und Produktion, Logistik und Lager, Handel und E-Commerce sowie Post und Paket. An seinen Standorten in München, Chicago und Belgrad beschäftigt das 2014 gegründete Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiter aus über 30 Ländern. Weitere Informationen stehen unter www.proglove.de bereit.

