Betonoptik, Echtbeton Furnier in Innenausbau und Ladenbau

Flexibler Beton kreiert neue Möglichkeiten für Ladenbau, Möbelbau, Fassadenverkleidung und Wandverkleidungen

Betonoptik ist im Innenausbau wie im Ladenbau gefragt. Oft wird die Betonoptik durch Tapeten, bedruckte Kunststoffe oder durch Spachteltechniken erzielt. Selten wird echter Beton verwendet, weil das Material Gewicht hat und nicht gut zu verarbeiten ist. Bei den meisten Anwendung setzt man auf Fotoreproduktionen und verwendet als Trägermaterial Kunststoffe. Auf die charakteristische raue Betonhaptik mit den kleinen Lufteinschlüssen wird verzichtet. Doch es gib für viele Anwendungsgebiete Lösungen aus echtem Betonwerkstoff. Der zeitlose und erhabene Charme des Baumaterials Beton fasziniert Architekten, Bauerherren und Wohneigentümer. Und Wandverkleidungen, Bodenbeläge, Fassaden, Möbel, Küchenrückwände, Leuchten, Duschrückwände in Betonoptik gibt es auch aus echtem Dünnbeton.

Welche Eigenschaften zeichnet Betonmaterial aus? Echter Beton entsteht aus der Mischung der Materialien Sand/Kies, Zement und Wasser. Durch den chemischen Reaktionsprozess bekommt er seine hohe Festigkeit. Durch Wärmeschrumpfung entstehen die bekannten Lufteinschlüsse, Lunkern genannt. Der Fachmann bezeichnet Lufteinschlüsse als Fehlstellen. Der Innenarchitekt und Ladenbauer schätzt diese Lunkern wie die raue und oft leicht marmorierte Oberfläche als authentische Merkmale. Betonoptik simuliert dies Eigenschaften durch Fotoreproduktion. Das sieht künstlich aus. Beton ist ein harter und in seiner Optik matter Werkstoff. Betonoptik steht für moderne Architektur und zeitloses Design. Bauhaus-Architektur ist ohne diese optischen Einflüsse nichts.

Beton und Glas werden in einem Atemzug mit moderner Architektur genannt. Zeitloses und reduziertes Design ohne Schnörkel. Der Reiz von Industriebauten aus Beton und der damit verbundene Industrial Style reflektieren sich im privaten, gehobenen Hausbau. Moderne Loftwohnungen profitieren von der Optik unverkleideter Wände aus Schalungsbeton. Mit Wandverkleidungen aus Betonoptiken wird dieser Geist schnell und kostengünstig für den Ladenbau oder den Messebau transportiert. Auch Möbel werden aus Beton gefertigt oder verwenden auf Grund von Gewichtsvorteilen eine Oberfläche mit Betonoptik.

Betonmaterial bietet viele Vorteile. Warum nicht echten Beton für Wandverkleidungen, Duschwände, Küchenrückwände oder Möbel verwenden? Dafür gibt es Gründe. Beton benötigt für seine Stabilität ein großes Volumen, welches zu hohem Gewicht führt. Oder der Baukörper wurde aus anderen Baumaterialien wie zum Beispiel aus Fertigelementen oder Leichtbauziegeln erstellt. Eine zusätzliche Wand aus Beton davor zu setzen, wäre eine teure und aufwändige Lösung. Für eine Betonoptik wird dann Tapete verwendet, die dieses Aussehen simuliert. Aber ist eine Betonoptik eine gut Lösung?

Samera bietet unter seiner Marke Bethera mit seinem flexiblen Dünnbeton eine echte Betonoptik. Der flexible und 2 mm dünne starke Dünnbeton wird vielseitig eingesetzt. Er besteht aus den Bestandteilen echten Betons und zeigt die authentischen Lufteinschlüsse. Auf einem reißfesten Gewebevlies aufgebracht, entsteht es flexibles Komposit-Produkt mit geringer Stärke hoher Flexibilität. Die betontypische Farbgebung ist durch den Sand und Zement gegeben oder wird durch die Zugabe von farbgebenden mineralischen Naturrohstoffen gezielt beeinflusst. So bietet Samera seine Bethera “Betonoptiken” als Bahnenware, Fliesen, Wandverkleidungen, Fassadenverkleidungen, Küchenrückwände, Duschwände sowie Bodenbelag-Platten an. Besonders der gehobene Ladenbau nutzt Betonfliesen und Beton-Bahnen, um verschiedene Betonfarben effektvoll zu kombinieren.

Der Trend zur Betonoptik hält seit vielen Jahren an und wird als Industrial Style bezeichnet werden. Betonoptik ist in diesem Wohnstil ein bevorzugtes Stilmittel. Für Wandverkleidungen oder Möbel aus echtem Beton ist Sameras flexibler Beton im Ladenbau ein Mittel, trotz maximaler Authentizität den Geldbeutel zu schonen. Der Betontisch aus einem MDF-Korpus belegt mit flexiblem Beton punktet mit ca. einem Zehntel des Gewichts von Massivbeton. Er bietet Betonoptik mit echten Betonoberflächen. Der flexible Dünnbeton von Samera kann auf jede plane oder leicht gebogene Oberfläche eingebracht werden. Durch funktionelle Versiegelungen sind die Oberflächen unempfindlich und strapazierfähig.

