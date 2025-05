ProSoft präsentiert Sicherheitslösungen für sensible Netzwerke in den Bereichen Militär, Rüstungsindustrie und öffentliche Sicherheit

Geretsried: ProSoft, ein renommierter Anbieter von Cybersecurity-Lösungen mit über 35 Jahren Erfahrung, präsentiert auf der AFCEA Fachausstellung in Bonn am 27. und 28. Mai 2025 fortschrittliche Technologien zur Absicherung hochsensibler IT-Umgebungen – vom Netzwerkzugang bis zum Endpoint.

Unter dem Motto „Cybersicherheit auf den letzten Metern“ zeigt ProSoft am Stand S61 im Saal New York/Genf, wie Unternehmen und Behörden ihre Systeme dort schützen können, wo klassische Sicherheitsmaßnahmen oft versagen. Denn auch wenn mobile Datenträger mit einer Datenschleuse beim Eintritt ins Unternehmensgelände überprüft wurden, bleiben die „letzten Meter“ zwischen diesem Scan und der besuchten Person oft unbeachtet. Für böswillige Akteure bedeutet das viel Zeit und Raum, um zum Beispiel einen USB-Stick nach dem Scan und vor dem Einsatz innerhalb des Netzwerks zu manipulieren.

„Gemeinsam mit unserem Partner DriveLock haben wir ein Verfahren entwickelt, das genau diese Sicherheitslücke zwischen Datenschleuse und Endgerät absichert“, erklärt Robert Korherr, CEO von ProSoft. Am Stand S61 im Saal New York/Genf erfahren Besucher:innen mehr über die Kombination von Datenschleuse mit Endpoint Protection für lückenlosen Schutz vor Cyberangriffen, Spionage und Insider-Bedrohungen.

Vereinbaren Sie hier einen Termin mit den Security-Profis von ProSoft!

ProSoft ist ein erfolgreicher Anbieter von effizienten IT-Security & IT-Management-Lösungen. Den Slogan „Secure, Manage, Optimise IT“ befolgend, arbeitet das Unternehmen mit Premium Herstellern zusammen, darunter auch einigen europäischen „Hidden Champions“, die mit ihren Innovationen Meilensteine gesetzt haben. Bei der Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus stets auf Mehrwerten für Reseller und institutionelle IT-Anwender. ProSoft ist mit den aktuellen Herausforderungen bei IT- und OT-Security bestens vertraut, kann das individuelle Cybersecurity-Ökosystem des Kunden mit exakt passenden Lösungen erweitern und Lücken schließen. Neben den Lösungen für IT-Sicherheit selbst bietet das Unternehmen Managed Services und Support an, und versorgt damit branchenübergreifend ca. 5.000 Mittelständler, 36 von 40 DAX-Unternehmen, sowie den Öffentlichen Sektor in der DACH-Region. ProSoft bedeutet IT-Kompetenz seit über 35 Jahren!

Mehr Informationen unter www.prosoft.de sowie im Unternehmens-Blog unter www.prosoft.de/blog

Mehr Informationen zur AFCEA Fachausstellung unter www.afcea.de/fachausstellung

