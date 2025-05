Vetter investiert weiter in nachhaltiges Wachstum

Der Pharmadienstleister aus Ravensburg setzt seinen Zukunftskurs auch im Jubiläumsjahr fort

Ravensburg, 12. Mai 2025: Vetter, Partner globaler Pharmaunternehmen für die Herstellung teils lebensnotwendiger Medikamente, feiert Jubiläum: Seit bereits 75 Jahren steht das Familienunternehmen aus der Region Bodensee-Oberschwaben für Qualität, Verantwortung und großes Engagement zur Verbesserung der Lebensqualität von Patientinnen und Patienten weltweit. Was 1950 als Apotheke im Herzen von Ravensburg begann, ist zu einem weltweit agierenden Pharmadienstleister im Bereich injizierbarer Medikamente geworden, der seine Kunden verlässlich mit hochmodernen Dienstleistungen unterstützt. „Wir können stolz darauf sein, dass wir heute an diesem Punkt stehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das Resultat von über sieben Jahrzehnten voller Mut zum Fortschritt, klaren Zielen, herausragender Teamarbeit und einer großen Leidenschaft für das Wohl von Patientinnen und Patienten weltweit“, sagt Senator h.c. Udo J. Vetter, Beiratsvorsitzender und Mitglied der Inhaberfamilie.

Wachstum bei Umsatz und Mitarbeitenden

Wie bereits im Jahr zuvor hielt der Betriebsrat von Vetter die jährliche Betriebsversammlung in der Messe Friedrichshafen ab und konnte gemeinsam mit Inhaberfamilie und Geschäftsführung gut gefüllte Auftragsbücher und beeindruckende Zahlen verkünden. Der Pharmadienstleister übertraf mit 1.114 Millionen Euro im Jahr 2024 seinen Vorjahresumsatz um elf Prozent. Zudem konnte die Anzahl der Mitarbeitenden auf nun über 7.000 weltweit gesteigert werden. All dies sind deutliche Zeichen für die Fortsetzung des nachhaltigen Wachstumskurses im Ravensburger Familienunternehmen. Dafür stehen auch die umfangreichen Investitionen, mit denen das Unternehmen seine Produktionskapazitäten weiter erhöht und modernisiert. Vetter investierte im vergangenen Jahr 269 Millionen Euro. Auch in politisch und wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt das Familienunternehmen sowohl ein sicherer Arbeitgeber als auch ein verlässlicher Partner für kleine und große Pharma- und Biotechunternehmen weltweit bei der Herstellung von lebensverbessernden Medikamenten.

Umfangreiche Standorterweiterungen

Vetter treibt aktuell seine Ausbaumaßnahmen an zahlreichen Standorten in Ravensburg, Langenargen sowie in Österreich und den USA voran: In der Ravensburger Schützenstraße und am Zentrum für Optische Kontrolle und Logistik im Gewerbegebiet Erlen finden über die nächsten Jahre hinweg umfangreiche Erweiterungsmaßnahmen statt. Zusätzlich errichtet der Pharmadienstleister in der Ravensburger Eywiesenstraße ein Parkhaus für seine Mitarbeitenden, das auch der Öffentlichkeit zugutekommen und die Parkraumsituation in der Umgebung entlasten wird. Vetter erweitert zudem seine Produktionsstätte in Langenargen. Am Standort im österreichischen Rankweil entsteht aktuell sowohl zusätzliche Bürofläche als auch ein zusätzliches Gebäude, das unter anderem als technische Werkstatt genutzt werden wird. In Chicago hat das Unternehmen vor kurzem mit der umfassenden Erweiterung seines Entwicklungsstandorts begonnen. Vetter bebaut dort ein eigenes Grundstück in der Nähe des heutigen Standorts. Auch an der Grundlagenplanung für eine pharmazeutische Produktionsstätte im Saarland hält das Unternehmen fest und hat Ende vergangenen Jahres ein entsprechendes Grundstück erworben.

Verlässlichkeit und Weiterentwicklung

Für seine Mitarbeitenden ist das unabhängige Familienunternehmen seit jeher ein verlässlicher Arbeitgeber. Dazu trägt unter anderem die Entgelterhöhung 2025 mit einer Laufzeit von zwölf Monaten bei, die mindestens 2,5 Prozent mehr Lohn bringt. Ab dem kommenden Jahr können alle Mitarbeitenden zusätzlich einen Unternehmenserfolgsbonus erhalten. Mit einem neuen Vergütungssystem und dem Projekt „Attraktive Schichtsysteme“ werden zwei wichtige Komponenten der Arbeitswelt weiterentwickelt. Claudia Schmidt, Vorsitzende des Betriebsrats, äußert sich sehr zufrieden über den Veränderungsprozess: „Mit dem neuen Vergütungssystem, das seit diesem Jahr gilt, liegt der Fokus auf mehr finanzieller Planbarkeit für unsere Mitarbeitenden, mehr Transparenz und der Anerkennung von individueller Leistung. Speziell uns als Betriebsrat war und ist es wichtig, mit dem neuen System eine positive und motivierende Förderung für die Mitarbeitenden zu erreichen. Das ist uns gut gelungen.“

Darüber hinaus zielt die Weiterentwicklung der Schichtsysteme darauf ab, die betrieblich notwendige Schichtarbeit künftig noch mitarbeiterfreundlicher und attraktiver zu gestalten. An der Ausarbeitung sind viele Mitarbeitende aktiv beteiligt. Derzeit laufen Pilotprojekte zu verschiedenen Modellen. Diese tragen in hohem Maße dazu bei, dass die Veränderungen sowohl arbeitsmedizinische als auch betriebliche Anforderungen erfüllen und zu einer besseren Work-Life-Balance sowie flexibleren Arbeitszeiten führen.

Ausgezeichneter Arbeitgeber

Vetter legt mit modernen Arbeitsbedingungen, einer fairen und transparenten Vergütung sowie dem Versprechen auf eine sinnstiftende Tätigkeit auch weiterhin den Fokus darauf, ein sicherer und zukunftsorientierter Arbeitgeber mit Perspektiven und nachhaltigen Karrierechancen für Berufsanfänger, Quereinsteiger und Experten zu sein. Das belegt auch das Abschneiden beim „Leading Employer Award 2025“. Zum dritten Mal befindet sich der Pharmadienstleister unter den Top 1 Prozent aller Arbeitgebenden in Deutschland. Zudem konnte sich das Familienunternehmen unter den Top 20 der Rangliste „Deutschlands beste Arbeitgeber“ in der Kategorie Pharma und Medizintechnik platzieren, die vom Magazin stern und dem Marktforschungsunternehmen Statista erhoben wird.

Veränderung in der Geschäftsführung

Peter Sölkner, der seit 2008 als Geschäftsführer tätig ist, verlässt Vetter auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu widmen. Unter seiner Verantwortung entwickelte sich der Pharmadienstleister dynamisch und wuchs bei Umsatz und Mitarbeiterzahl nachhaltig. Peter Sölkner hat entscheidend zur starken Marktposition des unabhängigen Familienunternehmens in der Pharmabranche beigetragen.

Vetter ist ein führender Pharmadienstleister für die Herstellung von injizierbaren Medikamenten und verbessert damit die Lebensqualität für Patientinnen und Patienten weltweit. Die Kompetenz und Expertise des Unternehmens ermöglichen Betroffenen unter anderem die Behandlung von Krebs, Multipler Sklerose und rheumatischer Arthritis bis hin zu seltenen Erkrankungen. Große und kleine Arzneimittelhersteller vertrauen auf die langjährige Erfahrung, die hohe Qualität und Innovationsfähigkeit, moderne Technologien, sowie die Zuverlässigkeit und das tägliche Engagement der über 7.000 Mitarbeitenden. Das unabhängige weltweit agierende Familienunternehmen mit Hauptsitz und langer Tradition in Ravensburg betreibt Produktions- und Entwicklungsstandorte in Deutschland, Österreich und den USA sowie Vertriebsstandorte in den asiatisch-pazifischen Märkten Japan, China, Südkorea und Singapur. Als größter Arbeitgeber Ravensburgs stellt Vetter seine Mitarbeitenden in den Mittelpunkt: Dazu gehören faire Entlohnung, hochwertige Aus- und Weiterbildungsangebote, ein umfassendes Gesundheitsmanagement und die Unterstützung bei einer nachhaltigen Work-Life-Balance. Der Pharmadienstleister versteht sich als aktiver Teil der Gesellschaft und handelt nach den Prinzipien der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit. Vetter wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Social Impact Award der WirtschaftsWoche, dem Umweltmanagementpreis sowie mit dem Prädikat „Familienbewusstes Unternehmen“ und der Auszeichnung als Best Managed Company. Das bereits 1950 in Ravensburg gegründete Unternehmen ist noch heute in Familienbesitz. Weitere Informationen unter www.vetter-pharma.com

