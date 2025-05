TQ-Aviation präsentiert sich auf der AFCEA 2025

Innovative Lösungen und Technologiekompetenz für Aviation Electronics

Seefeld, 12. Mai 2025: Vom 27. bis 28. Mai öffnet die AFCEA-Fachausstellung, eines der wichtigsten deutschen Branchen-Events für Informations- und Kommunikationstechnik im Bereich Verteidigung und Innere Sicherheit, im Bonner World Conference Center wieder ihre Pforten. TQ-Aviation zeigt vor Ort sein breites Portfolio an Lösungen und Dienstleistungen im Avionik-Bereich. Messebesucher können sich am Stand B09d im Saal Bangkok einen Überblick verschaffen über Avionik-Systeme in Drohnen und Flugzeugen, über leistungsstarke Funkgerät- und Transpondertechnik sowie über Lösungen für das Power-Management.

Die AFCEA-Fachausstellung in Bonn bringt jährlich führende Industrieunternehmen, Behörden, Bundeswehr, Forschungseinrichtungen und Start-ups zusammen. Im Mittelpunkt stehen technologische Innovationen rund um sichere IT, taktische Kommunikation, Sensorik, KI, Cybersicherheit und interoperable Systemlösungen. Die Ausstellung wird von einem hochkarätigen Vortragsprogramm begleitet und bietet eine etablierte Plattform für den fachlichen Austausch und die Anbahnung neuer Partnerschaften.

Erfahrener EMS-Komplettanbieter für die Luftfahrt- und Verteidigungsbranche

Als zertifizierter Entwicklungs-, Herstellungs- und Reparaturbetrieb für die kommerzielle und allgemeine Luftfahrt bietet TQ-Aviation Aircraft Electronics- und Kommunikationssysteme made in Germany. Kunden profitieren von den über 30 Jahren Erfahrung, die TQ-Aviation als Geschäftsbereich der TQ-Group in der Entwicklung und Fertigung elektronischer Baugruppen und Systeme aufweisen kann. Ein weiterer USP des Elektronikspezialisten ist sein breites Leistungsspektrum entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zahlreiche namhafte Hersteller aus der Verteidigungsbranche setzen bereits auf den Elektronikspezialisten, der seine Kunden modular von der ersten Produktidee über das Design bis hin zur Serienproduktion und Lifecycle-Betreuung unterstützt.

Im Bereich der kommerziellen Luftfahrt hat TQ bereits über 1.500.000 Baugruppen (LRU) für namhafte Flugzeughersteller, Lieferanten und Airlines produziert. Ergänzt wird das Portfolio mit elektronischen Lösungen für die allgemeine Luftfahrt in Form von Kommunikationsequipment wie Funkgeräte, Transponder sowie Zubehör, die allesamt die anspruchsvollen Anforderungen an Sicherheit, Robustheit und Langzeitverfügbarkeit im Aviation-Bereich erfüllen.

Weitere Informationen zur AFCEA 2025 gibt es: hier

Weitere Informationen zu TQ-Aviation gibt es: hier

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.000 Mitarbeitenden an 14 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement. Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2023/2024 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens knapp 500 Millionen Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

Firmenkontakt

TQ-Group

Michael Horky

Mühlstrasse 2

82229 Seefeld

+49 8153 9308-0



http://www.tq-group.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335



http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: TQ