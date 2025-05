Off Market Hotelverkauf: Hotel Investments AG unterstützt Hotelinvestor-Partner bei Hotelverkauf in Deutschland

Off Market Hotelverkauf in Bayern: Hotel Investments AG bietet exklusives 3-Sterne-Resort mit 150 Zimmern

Die Hotel Investments AG mit Sitz in der Schweiz begleitet aktuell einen diskreten Hotelverkauf im Rahmen eines Off Market Deals für einen Hotelinvestor-Partner. Angeboten wird ein attraktives 3-Sterne-Hotelresort in Bayern mit großem Potenzial für Investoren und Betreiber.

Hotelverkauf in Bayern: Betreiberfreies Hotelresort mit großem Areal

Das zum Verkauf stehende Hotel verfügt über ca. 150 Zimmer und rund 350 Betten auf einer Gesamtfläche von ca. 11.000 m². Das Grundstück umfasst ca. 45.000 m² mit insgesamt rund 200 Stellplätzen, darunter 50 Tiefgaragenplätze. Die Liegenschaft wird betreiberfrei übergeben – ideal für Hotelinvestoren und Hotelbetreiber mit eigenen Konzepten.

Zur Ausstattung zählen großzügige Gastronomieflächen von ca. 7.500 m² sowie ein modernes Wellnessareal auf über 600 m² mit Schwimmbad.

Hotelverkauf mit erfahrenem Partner: Hotel Investments AG unterstützt Hotelinvestor-Partner

Die Hotel Investments AG zählt zu den erfahrenen Marktteilnehmern in der DACH-Region, wenn es um diskrete Hotelankäufe, Hotelverkäufe und strategische Hoteltransaktionen geht. Im Zentrum der Tätigkeit steht die enge Zusammenarbeit mit Hotelbetreibern und Investoren.

„Der Hotelverkauf im Off Market Bereich erfordert Vertrauen, Marktkenntnis und ein belastbares Netzwerk. Genau darauf setzen wir als Hotel Investments AG. Wir bringen die richtigen Partner zusammen – für nachhaltige Hotelinvestitionen mit Zukunftspotenzial,“ erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der Hotel Investments AG.

Insbesondere Hotelinvestor-Partner profitieren vom professionellen Netzwerk und der Marktkenntnis der Hotel Investments AG, die aktiv beim Ankauf, Verkauf und bei der Vermittlung von Hotelimmobilien begleitet.

Nachhaltige Perspektiven: Hotelankauf, Hotelverkauf & Investitionschancen in der DACH-Region

Die Hotel Investments AG unterstützt laufend ihre Hotelinvestoren und Hotelbetreiber bei der Expansion und beim Erwerb neuer Objekte. Gesucht werden vor allem große betreiberfreie Stadthotels in wirtschaftsstarken Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz – zur Pacht, zum Kauf oder zur Übernahme bestehender Mietverträge.

Hotelverkäufe durch Immobilieneigentümer können direkt an die Hotel Investments AG herangetragen werden. Eine diskrete und strukturierte Abwicklung ist dabei jederzeit gewährleistet.

Kontakt & weitere Informationen

Weitere Informationen über die Hotel Investments AG und den aktuellen Hotelverkauf in Bayern erhalten Interessierte unter:

www.hotel-investments.ch

www.hotel.group

Über die Hotel Investments AG

Die Hotel Investments AG aus der Schweiz agiert international als Hotelinvestor und Hotel Investment Experte am Hotelmarkt. Dabei steht der Hotelankauf sowie die Verwaltung des eigenen Hotelportfolios und das der Joint Venture Partner im Fokus der Aktivitäten.

„Gesucht werden Stadthotels in Großstädten, betreiberfrei, zum Kauf oder zur Pacht“, erklärt Holger Ballwanz.

+++ Hotelankauf von Hotelimmobilien & Hotels zur Pacht in Deutschland, Österreich, Schweiz +++

Angebote zum Hotelankauf, zur Pacht oder zur Übernahme bestehender Mietverträge von Hotelbetreibern, Eigentümern oder Direktmandate von Immobilienmaklern können dafür an die Ankaufsabteilung der Hotel Investments AG zur Erstprüfung gesendet werden.

Weitere Informationen: http://www.hotel-investments.ch

