PRovoke-Jury wählt Schwartz Public Relations erneut unter die drei besten PR-Agenturen in Deutschland

München, 30.05.2022 – Schwartz Public Relations war bei den EMEA SABRE Awards 2022, die am Freitag in London von PRovoke Media verliehen wurden, erneut ganz vorne mit dabei: Die Münchner Kommunikationsagentur wurde in der Kategorie “EMEA Consultancies of the Year” als eine der drei besten Agenturen in Deutschland ausgezeichnet. Neben Awardgewinner Piabo waren in der Kategorie “DACH Consultancies of the Year” Schwartz PR und FischerAppelt für Deutschland sowie die Schweizer Agentur Farner nominiert. Auch in den Jahren 2015, 2016, 2018, 2019 und 2020 hatte die internationale PRovoke-Jury Schwartz PR bereits unter die besten PR-Agentur in der DACH-Region gewählt.

Darüber hinaus wurde die von Christoph Schwartz 1994 gegründete Agentur zum vierten Mal in Folge – und insgesamt zum sechsten Mal nach 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 – “Best Agency to Work For” und damit laut PRovoke der beste PR-Agentur-Arbeitgeber in der DACH-Region. Aber nicht nur das – auch auf EMEA-Ebene zählt Schwartz PR als Zweitplatzierter hinter dem Awardgewinner Seesame aus Bratislava zu den besten europäischen Agentur-Arbeitgebern.

“2021 war für uns ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten sowohl unseren Honorarumsatz um 23 Prozent steigern als auch unser Berater:innen-Team um 40 Prozent ausbauen”, erklärt Agenturinhaber Christoph Schwartz. “Die beiden Auszeichnungen bestärken uns, weiterhin auf Qualität zu setzen und einen nachhaltigen Agenturausbau zu betreiben. Herzlich bedanken möchte ich mich auch bei unserem gesamten Team. Ohne das großartige Engagement und die hervorragende Arbeit unserer Mitarbeiter:innen wäre die positive Entwicklung im letzten Jahr nicht möglich gewesen.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

