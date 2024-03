Pukkas neue Bio-Teekreation „Morning Berry“: Die neue koffeinfreie Alternative für jeden Morgen

Der Start in den Tag ist so vielfältig wie das Leben selbst – von chaotisch-hektischen Momenten bis hin zu ruhigen Augenblicken des Genießens. Für die Morgenroutine mit einem Hauch von Frische und Energie kann Pukkas Bio-Teeneuheit „Morning Berry“. Der beerige Bio-Tee wurde von Pukkas Kräuterexpert:innen mit Bedacht kreiert, um einen belebten und koffeinfreien Start in den Tag zu ermöglichen. Die Kombination aus Rooibos und fruchtiger schwarzer Johannisbeere wird ergänzt durch schwungvollen Ginseng und einer Note aromatischen Rosmarins. Perfekt für einen energetischen Morgen. Ob zum Wachwerden, während des Berufspendelns aus dem To-Go-Becher oder zum gemütlichen Brunch – Pukkas neue Bio-Teekreation „Morning Berry“ ist die koffeinfreie Alternative für die Morgenroutine voller Wohlfühlmomente. Die sanfte beerige Mischung vereint südafrikanischen Rooibos mit fruchtiger schwarzer Johannisbeere. Ergänzt wird die Bio-Mischung durch die „Kraftwurzel“ Ginseng und einer sanften Note aromatischen Rosmarins.

Rezepte mit „Morning Berry“

Die neue Bio-Teekreation kann vielseitig genossen werden. Ob klassisch als Tee, als erfrischender Smoothie oder warme Frühstücks-Bowl. Ein echter Alleskönner: https://www.pukkaherbs.com/de/de/rezepte

Pukka Herbs: Kräuterexpertise trifft nachhaltiges Handeln

Pukka hat sich zum Ziel gesetzt, die Menschen mit der Kraft der Bio-Kräuter und -Gewürze höchster Qualität zu verbinden. Mit Expertise und den feinsten Kräutern hergestellt, tragen Pukkas Kreationen zum Wohl der Menschen, Pflanzen und des Planeten bei. Pukka bedeutet auf Hindi „wahrhaftig“ und „authentisch“ – und dieser Anspruch ist tief im Handeln des Unternehmens verankert: Von den nachhaltig und fair gehandelten Bio-Kräutern bester Güteklasse, die Pukka für die Mischungen verwendet, bis hin zu der Tatsache, dass Pukka 1% des Umsatzes an Umweltschutz-Organisationen sowie Sozialprojekte spendet. Daneben verwendet Pukka ausschließlich Verpackungen aus erneuerbaren Quellen.

Text und druckfähiges Bildmaterial unter http://news.cision.com/de/pukka-herbs-dach

