QCT und Partner gründen 5G-Koallition “5G Tainan Team”

Die Kooperation von 10 Technologieunternehmen soll Standalone 5G-Anwendungen in Tainan City voranzutreiben und als Grundlage für zukünftige Anwendungen dienen

Taoyuan, Taiwan, July 14, 2020 – Quanta Cloud Technology (QCT), ein globaler Anbieter von Datacenter Lösungen, gab heute gemeinsam mit 10 taiwanesischen und japanischen Unternehmen die Gründung der Koallition “5G Tainan Team” bekannt. Gemeinsam werden die Technologieunternehmen an der Entwicklung von n79 Standalone (SA) 5G-Telekommunikationstechnologie und -equipment arbeiten, um den Ausbau von 5G in Tainan City voranzutreiben. Der Bürgermeister von Tainan, Wei-cher Huang, und Vertreter des Nationalen Entwicklungsrats, des Wirtschaftsministeriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie nahmen gemeinsam an der Zeremonie für den Start der Initiative teil. Mehrere öffentliche und private Einrichtungen der Stadt werden als Plattform für die erstmalige Anwendung und Erfahrungssammlung mit der Technologie dienen. Der Schwerpunkt für diese Projekte liegt auf den Bereichen Fertigung, Transport, Unterhaltung, Ausstellungen und Events, Landwirtschaft und Fischerei. Die Standalone 5G-Netzwerktechnologie ist eine wichtige Grundlage für private Unternehmensnetzwerke. Die Ergebnisse der Projekte in Tainan sollen als Grundlage für das Ziel von QCT dienen, entsprechende Anwendung auch für den Unternehmensmarkt anzubieten.

“Diese Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Tainan bedeutet für QCT einen neuen Meilenstein für den Eintritt in den Telekommunikationsmarkt. Sie bringt herausragende Partner verschiedener Bereiche zusammen, um gemeinsam die Einführung von 5G-Anwendungen in Tainan City voranzutreiben”, erklärt Mike Yang, Präsident von QCT. “Diese Initiative wird die erste Standalone 5G-Lösung mit verifizierten realen Anwendungen in unserem Markt sein – und das 5G Tainan Team ist erst der Anfang. Wir erwarten von dieser Zusammenarbeit weitere Erfolge, sowohl auf dem heimischen Markt als auch auf internationalen Märkten.”

Die 5G-Ära erreicht weltweit immer mehr Regionen und befeuert gleichzeitig auch die Diskussion über die Vorteile von 5G. QCT geht davon aus, dass der Nutzen von 5G für Unternehmen noch größer sein wird als für Konsumenten. 5G wird private Unternehmensnetzwerke fördern, und diese sind Katalysatoren, die die digitale Transformation von Unternehmen vorantreiben werden. Dieser Meinung ist auch der Verband GSMA (Global Association for Mobile Communications Systems), der im kürzlich veröffentlichten Marktbericht “Mobile Economy Report 2020” darauf hinwies, dass bis 2025 “5G die erste Generation in der Geschichte des Mobilfunks sein wird, die einen größeren Einfluss auf Unternehmen als auf Verbraucher haben wird”. QCT sieht beispiellose Vorteile für Unternehmen auf Basis von 5G. Nach Einschätzungen mehrerer internationaler Forschungsinstitute wird die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5G auf dem Unternehmensmarkt in den nächsten Jahren bei über 42% liegen – ein extrem hoher Marktwert also.

Die Unternehmenswelt zeigt großes Interesse an privaten 5G-Netzwerken. Die aufstrebende Technologie benötigt jedoch dringend externe Ressourcen, die ihre Einführung unterstützen, damit sie zeitnah umgesetzt und angewendet werden kann. QCT kann in diesem Bereich bereits auf Erfahrungen mit dem japanischen Telekommunikationsnetzbetreiber Rakuten Mobile zurückblicken, den QCT erfolgreich mit Cloud-Virtualisierungstechnologie und -equipment unterstützt hat.

Jetzt geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und investiert Ressourcen in die Entwicklung der standalone 5G-Netzwerktechnologie und -equipment, die für die Nutzung privater Unternehmensnetzwerke zur Bereitstellung neuer 5G-NR zum Einsatz kommen sollen. QCT liefert nicht nur Hardware-Ausrüstung für End-to-End-Lösungen im Bereich 5G NR- und Core-Netzwerke, sondern setzt einen weiteren Fokus auf die System-Feinabstimmung für verschiedene Branchen und Anwendungsszenarien. Damit möchte QCT gewährleisten, dass Unternehmen die Vorteile von privaten 5G-Netzen zur Förderung der digitalen Transformation in vollem Umfang nutzen können.

Über Quanta Cloud Technology (QCT)

Quanta Cloud Technology (“QCT”) ist ein globaler Lösungsanbieter für Datacenter. Wir verbinden die Effizienz von Hyperscale-Hardware mit Infrastruktur-Software von namhaften Herstellern, um den An- und Herausforderungen künftiger Datacenter Generationen gerecht zu werden. Zu den Kunden von QCT zählen Cloud Service Provider, Telekommunikationsanbieter sowie Betreiber von Public, Private und Hybrid Clouds.

Die Produktpalette besteht aus hyper-converged und software-defined Datacenter Lösungen, Servern, Storage, Switches, integrierten Rack-Systemen sowie einem vielfältigen Ökosystem von Hardware- und Softwarepartnern. Als technologisch führendes Unternehmen deckt QCT das volle Leistungsspektrum von der Entwicklung, Produktion, Integration bis hin zum Service ab – und das alles weltweit und aus einer Hand. QCT ist ein Tochterunternehmen der Quanta Computer Inc., einem Fortune Global 500 Technologie Konstruktions- und Produktionsunternehmen. www.qct.io/de-DE

