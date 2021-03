Qigong online die komplette Serie Acht Brokate lernen

Baduanjin als Online-Unterricht

Die Baduanjin heissen auf deutsch Acht Brokate und sind eine Choreografie aus dem Qigong.

Dieses komplette Übungssystem ist sehr gut geeignet um Körper und Geist fit zu halten und ist eines der ältesten Qigong-Systeme aus China.

Der Ausbilder und Lehrer Divyam de Martin-Sommerfeldt hat für die Wu Wei Online Schule das komplette Set aufgenommen. In Unterrichtsvideos wird jede Bewegung detailliert erklärt. Die vorbereitenden Übungen, wichtige Punkte am Körper und für das Training werden ebenfalls erklärt. Eine komplette Trainingseinheit rundet das Angebot ab. In dieser Übungseinheit kann man täglich das Training durchführen.

“Die 8 Brokate sind nach meiner Erfahrung eine wunderbare Hilfe für die Gesundheit.” Kommentiert Divyam de Martin-Sommerfeldt den besonderen Nutzen dieses Online-Seminars und betont, dass die acht Brokate “das wahrscheinlich am weitesten verbreite Qigong Form auf der ganzen Welt” ist.

Und auch der Gründer und Inhaber der Wu Wei Schule freut sich, dass sein Online-Portal um einen wichtigen Bereich erweitert ist. Neben Tai Chi und dazugehörigen Systemen aus China gibt es jetzt mit Qigong einen weiteren wichtigen Baustein.

Das Portal der Wu Wei Online Schule ist auf allen Internetfähigen Endgeräten zu empfangen, so dass das Training immer verfügbar ist und jederzeit abgerufen werden kann. Der Nutzer ist damit Zeit und Ortsunabhängig.

Bei dem Online-Seminar der acht Brokate ist im Preis von EUR 39,90 auch ein PDF mit wichtigen Haltungspunkten im Preis enthalten. Zu beziehen ist das Seminar über die Website der Wu Wei Online Schule.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.