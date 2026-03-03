Quintauris stärkt Kapitalbasis und baut RISC-V aus

Investition unterstreicht das Vertrauen der Gesellschafter in Quintauris

München, Februar 2026 – Quintauris gibt heute eine von seinen Gesellschaftern beschlossene Kapitalerhöhung bekannt. Damit bekräftigen die Anteilseigner ihr Vertrauen in die strategische Ausrichtung, die operative Umsetzung sowie die langfristige Vision des Unternehmens.

Die Aufstockung des Eigenkapitals steht für den kontinuierlichen Rückhalt der Gesellschafter und unterstreicht die klare Ausrichtung auf die Zielsetzung von Quintauris: die Verbreitung von RISC-V durch Referenzarchitekturen und industriefähige Softwareplattformen voranzutreiben. Die Mittel fließen insbesondere in die Weiterentwicklung der Plattform-Spezifikationen, die enge Abstimmung mit dem Partnernetzwerk sowie den Ausbau der Aktivitäten in Kernmärkten.

Die zusätzlichen Mittel fließen in die nächste Wachstumsphase von Quintauris. Dazu zählen die Weiterentwicklung der Plattform-Spezifikationen, der Ausbau des Software-Ökosystems sowie eine intensivere Zusammenarbeit mit Industriepartnern. Gleichzeitig stärkt die Investition den Fokus des Unternehmens auf berechenbare, hochwertige Lösungen, die insbesondere die Anforderungen der Automobilindustrie und weiterer performancekritischer Märkte erfüllen.

„Diese Kapitalerhöhung ist ein erneutes Vertrauensvotum unserer Gesellschafter – sowohl in die von uns eingeschlagene Richtung als auch in das Team, das sie umsetzt“, sagt Alexander Kocher, CEO von Quintauris. „Die fortgesetzte Unterstützung gibt uns Klarheit und Fokus, um unsere Plattform zu skalieren und unsere Rolle im RISC-V-Ökosystem weiter zu festigen.“

Quintauris wurde im Dezember 2023 gegründet, um die Verbreitung von RISC-V voranzutreiben und die nächste Generation von Hardware durch industriefähige Softwareplattformen und Referenzarchitekturen zu ermöglichen. Innerhalb von zwei Jahren hat das Unternehmen seine ersten beiden Produkte auf den Markt gebracht und bereitet für das laufende Jahr die Einführung von zwei weiteren Angeboten vor. Damit erschließt Quintauris neben dem Automotive-Sektor zunehmend auch IoT-Märkte. Mit Standorten in München und Granada wächst das Team kontinuierlich weiter und stärkt seine Position als wichtiger Akteur im RISC-V-Ökosystem.

Quintauris ist ein globaler Anbieter von RISC-V-basierten Produkten. Das im Jahr 2023 gegründete Unternehmen entwickelt Profile, Referenzarchitekturen und Softwarekomponenten, die eine hohe Kompatibilität gewährleisten und dazu beitragen, dass RISC-V-Lösungen in verschiedenen Branchen breite Anwendung finden.

Quintauris wurde von führenden Halbleiterherstellern wie Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm und STMicroelectronics gegründet. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, die weltweite Einführung von RISC-V, der offenen Standard-Befehlssatzarchitektur (ISA), zu beschleunigen. Ziel ist es, damit die Entwicklung von Prozessoren der nächsten Generation für Automobil-, Industrie- und IoT-Anwendungen zu ermöglichen.

Detailliertere Informationen stehen auf www.quintauris.com bereit. Darüber hinaus stehen wir Ihnen auf LinkedIn und YouTube für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Bildquelle: Quintauris