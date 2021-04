Räderwechsel: 40 Prozent mehr Kundenanfragen

Berlin, 27.04.2021. Die Customer Communication Center der LDB Gruppe verzeichneten

in der zurückliegenden Räderwechselsaison ein stark gestiegenes Kundenaufkommen.

Während der Räderwechselsaison im Frühjahr und Herbst herrscht in Automobilbetrieben

regelmäßig Hochbetrieb. Die jetzt auslaufende Saison war für die Autohäuser eine besondere

Herausforderung – wegen Corona, aber auch wegen stark gestiegener Kundenanfragen.

Dabei ging es nicht allein um die Organisation von Personal für die Montage selbst, sondern

auch um das Managen der Kundenanfragen und das Koordinieren von Terminen.

Im Vorteil waren die Betriebe, die bereits ihr Terminmanagement auslagern und damit in der

stressigen Räderwechselsaison für Entlastung sorgen. “Unser Service LDB CallManager war in

der zurückliegenden Räderwechselsaison besonders gefragt: In der Spitze verzeichneten wir

ein um 40 Prozent höheres Anrufvolumen und eine Verdreifachung bei der Terminierung”,

erklärt Christopher Fastenrath, Bereichsleiter Customer Communication Center LDB

Gruppe.

In Zusammenspiel mit einem modernen, professionellen Personaleinsatzplanungssystem

stellt LDB sicher, dass immer genügend Agenten bereitstehen und die Kundenanfragen

entgegengenommen und bearbeitet werden. Dabei machen die LDB-Mitarbeiter auch direkt

die Räderwechseltermine für die Autohäuser aus. Das heißt: Die Betriebe müssen die Kunden

gar nicht mehr zurückrufen.

Wichtig ist eine vorausschauende Planung dieses regelmäßig wiederkehrenden Mehrgeschäfts,

so Fastenrath. Nach seiner Einschätzung könnte die kommende Räderwechselsaison sogar

noch turbulenter werden. “Automobilbetriebe sollten deshalb schon jetzt mit den

Vorbereitungen für die kommende Räderwechselsaison Ende September, Anfang Oktober

starten”, rät der Customer Communication-Experte der LDB-Gruppe. Gut zu wissen: 80 Prozent

der LDB-Agenten arbeiten vom technisch perfekt ausgestatteten Homeoffice aus – und sind

damit auch unter verschärften Pandemie-Bedingungen jederzeit voll einsatzbereit.

Über die LDB Gruppe

Die LDB Gruppe ist der führende deutsche Technologie-Anbieter für Kundenkommunikation und

Kundenbeziehungsmanagement im Autohandel. Die Unternehmensgruppe steht für praxisgerechte

digitale Anwendungen und Services für Autohäuser, Werkstätten und Automobilbetriebe. Das

Familienunternehmen mit Hauptsitz in Berlin wurde 1973 gegründet und gilt als Pionier bei der

Digitalisierung der Branche.

Als einziger Anbieter im Markt liefert LDB Lösungen für alle klassischen und digitalen Touchpoints und

Kanäle. Mit profundem Wissen um die Erwartungen moderner Automobilzielgruppen unterstützt LDB

damit die gesamte Kommunikationskette, so dass Kunden zielgruppengenau, systemübergreifend und

ohne Medienbruch entlang der gesamten automobilen Customer Journey begleitet werden. Die

Technologien der LDB Gruppe wie etwa die cloudbasierte Omnichannel-Lösung CXBox garantieren unter

anderem verlässliche telefonische Erreichbarkeit, kanalübergreifendes Arbeiten, aktives

Bewertungsmanagement und digitale Kundenverwaltung. Über 1.800 Kunden nutzen bereits die

Branchenlösungen von LDB.

Neben dem Hauptsitz in Berlin ist das Unternehmen an den Standorten Deggendorf, Templin und

Pforzheim vertreten, wo mehr als 350 Mitarbeiter rund 3,5 Millionen Anrufe pro Jahr für die LDB-Kunden

entgegennehmen.

Weitere Informationen finden Sie unterr www.ldb.de

