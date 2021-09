Randstad Deutschland tritt Bundesverband IT-Sicherheit bei

Neues Mitglied bei TeleTrusT

Randstad Deutschland schließt sich als erster Personaldienstleister dem größten Kompetenzverbund für IT-Sicherheit in Deutschland und Europa an, dem Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT). Mit der Mitgliedschaft unterstreicht das Unternehmen die hohen Standards, die es in der Informationssicherheit und im Datenschutz setzt.

“Wir begrüßen die Entscheidung als Beitrag mit wichtiger Signalwirkung für die Vernetzung von IT-Sicherheitstechnologieanbietern und Großanwendern”, sagt Holger Mühlbauer, Geschäftsführer TeleTrusT. “Wir freuen uns ganz besonders, dass Randstad als erster Personaldienstleister Mitglied bei TeleTrusT geworden ist und damit die Wichtigkeit der IT-Sicherheit für den Schutz persönlicher Daten deutlich macht.”

tech & touch: Der Mensch im Fokus

Randstad arbeitet kontinuierlich daran, die eigene technologische Entwicklung voranzutreiben, um so z.B. die Vernetzung von Arbeitssuchenden, Consultants und Personalmanager:innen zu beschleunigen und zu verbessern. “Security by Design ist das Fundament unserer Digitalstrategie tech & touch”, erklärt Carsten Priebs, CIO von Randstad Deutschland. “Wir unterstützen Menschen mit modernsten Technologien wie Künstlicher Intelligenz (KI), um Unternehmen und Talenten dabei zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Technologie hilft uns, unsere Kunden und Kandidat:innen besser zu verstehen und mehr Freiraum für den persönlichen Kontakt zu schaffen.”

“Gerade durch die personenbezogene Komponente unserer Dienstleistung hat der verantwortungsvolle Umgang mit Informationen und Daten für uns oberste Priorität. Es ist das Kernthema unserer digitalen Kompetenz”, sagt Daniel Heeßel, Teammanager IT Security & Deputy ISO bei Randstad Deutschland. “Wir freuen uns daher besonders darauf, uns durch die Mitgliedschaft im TeleTrusT noch stärker mit anderen Unternehmen zu vernetzen und auszutauschen und uns in aktuelle Fachdiskussionen einzubringen.”

Über Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT)

Der Bundesverband IT-Sicherheit e.V. (TeleTrusT) ist ein Kompetenznetzwerk, das in- und ausländische Mitglieder aus Industrie, Verwaltung, Beratung und Wissenschaft sowie thematisch verwandte Partnerorganisationen umfasst. Durch die breit gefächerte Mitgliedschaft und die Partnerorganisationen verkörpert TeleTrusT den größten Kompetenzverbund für IT-Sicherheit in Deutschland und Europa. TeleTrusT bietet Foren für Experten, organisiert Veranstaltungen und äußert sich zu aktuellen Fragen der IT-Sicherheit.

Über Randstad Gruppe Deutschland

Randstad ist Deutschlands führender Personaldienstleister. Wir helfen Unternehmen und Arbeitnehmern dabei, ihr Potenzial zu verwirklichen, indem wir unsere technologische Kompetenz mit unserem Gespür für Menschen verbinden. Wir nennen dieses Prinzip human forward. In der Randstad Gruppe Deutschland sind wir mit 38.300 Mitarbeitern und rund 500 Niederlassungen in 300 Städten ansässig. Unser Umsatzvolumen umfasst rund 1,56 Milliarden Euro (2020). Neben der klassischen Zeitarbeit zählen die Geschäftsbereiche Professional Services, Personalvermittlung, HR Lösungen und Inhouse Services zu unserem Portfolio. Wir schaffen als erfahrener und vertrauensvoller Partner passgenaue Personallösungen für unsere Kundenunternehmen. Unsere individuellen Leistungs- und Entwicklungsangebote für Mitarbeiter und Bewerber machen uns auch für Fach- und Führungskräfte zu einem attraktiven Arbeitgeber und Dienstleister. Seit über 50 Jahren in Deutschland aktiv, gehören wir mit der Randstad Gruppe Deutschland zur niederländischen Randstad N.V. Ein Gesamtumsatz von rund 20,7 Milliarden Euro (Jahr 2020), über 568.800 Mitarbeiter im täglichen Einsatz und rund 4.700 Niederlassungen in 38 Märkten machen unseren internationalen Unternehmenskonzern zum größten Personaldienstleister weltweit. Zu unseren nationalen Zweigstellen gehören neben der Randstad Deutschland GmbH & Co KG außerdem die Unternehmen Tempo Team, Gulp, Monster, twago, Randstad Sourceright, Randstad Outsourcing GmbH sowie Randstad Automotive und Randstad Financial Services. CEO ist Richard Jager.

Kontakt

Randstad Deutschland

Bettina Desch

Frankfurter Straße 100

65760 Eschborn

+49 (0) 6196 – 408 1778

presse@randstad.de

http://www.randstad.de