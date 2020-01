Erster Karriereratgeber zum Thema Krankenpflege in der Schweiz veröffentlicht

Die Pflege in der Schweiz genießt einen hohen Stellenwert und bietet gute Arbeitsbedingungen mit mehr Kompetenzen. Der Ratgeber „PFLEGE SCHWEIZ auf den Punkt gebracht“ liefert Antworten auf alle Fragen für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die über eine Auswanderung in die Schweiz nachdenken. Die erfahrenen Personalberater und Autoren Pia Brinkmann und Burkart Pütz verraten, wie man sich in der Schweiz richtig bewirbt und Fehler vermeidet.

Der Arbeitsalltag in der deutschen Pflege ist geprägt durch Personalmangel, Zeitdruck und Arbeitsüberlastung. Die Spitäler, Kliniken und Pflegeheime im Nachbarland Schweiz bieten deutlich bessere Arbeitsbedingungen, mehr Kompetenzen und attraktive Gehälter. Viele Fachkräfte denken deshalb darüber nach, in die Schweiz auszuwandern. Der Ratgeber „PFLEGE SCHWEIZ auf den Punkt gebracht“ richtet sich an Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, die sich für eine Arbeitsaufnahme in der Schweiz interessieren. Das Autorenpaar Pia Brinkmann und Burkart Pütz realisierte selbst den gemeinsamen Traum vom Leben und Arbeiten im Ausland, lebte mehrere Jahre in London, Großbritannien, Italien und in der Schweiz. Seit einigen Jahren sind sie auf die Vermittlung von Fachkräften im Gesundheitswesen in die Schweiz spezialisiert. Die Autoren beantworten im Ratgeber alle Fragen, die ihnen von Bewerbern und Bewerberinnen immer wieder gestellt werden. Wie und wo bewirbt man sich richtig? Wie ist das mit den Arbeitsverträgen, wie ist die Arbeitszeit, gibt es Tariflöhne, wie lang sind Probezeit und Kündigungsfristen? Und was für Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten gibt es in der Schweizer Krankenpflege? Dazu gibt es umfangreiche Linklisten zu allen Kliniken, den meisten Seniorenresidenzen sowie Pflegeheimen und Pflegediensten in der Schweiz. Der Ratgeber ist eine Orientierungshilfe und macht mit Tipps und Ratschlägen Lust auf das Wagnis Arbeiten in der Schweizer Krankenpflege.

Wer nach Antworten zum Thema Krankenpflege in der Schweiz sucht und Profitipps für die Bewerbung in der Schweizer Krankenpflege will, wird im Ratgeber „PFLEGE SCHWEIZ auf den Punkt gebracht“ fündig.

