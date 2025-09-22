REBA IMMOBILIEN AG: Standortverlagerung der REBA IMMOBILIEN GmbH nach Hann. Münden in Niedersachsen

Die REBA IMMOBILIEN AG, Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler mit Sitz in der Schweiz, verlegt den Standort ihrer deutschen Tochtergesellschaft REBA IMMOBILIEN GmbH nach Hann. Münden in Niedersachsen.

Die REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch), Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler, mit Sitz in der Schweiz und weiteren Standorten in Deutschland, gibt die Verlegung des Unternehmensstandortes ihrer REBA IMMOBILIEN GmbH in den neuen REBA Gewerbepark nach Hann. Münden in Niedersachsen bekannt.

Neuer Standort für strategische Marktpositionierung in strategisch günstiger Lage an der Autobahn A7 im Landkreis Göttingen in Niedersachsen an der Grenze zu Hessen und Thüringen

Der Umzug nach Hann. Münden, einer historisch geprägten Stadt im Landkreis Göttingen in Niedersachsen an der Grenze zu Hessen und Thüringen, ermöglicht der REBA IMMOBILIEN AG eine verstärkte Präsenz in der Region und bietet ihr unmittelbare Vorteile für zukünftige Projekte in Südniedersachsen sowie angrenzenden Gebieten.

Der Standort soll als Hub für die operativen Tätigkeiten der REBA IMMOBILIEN GmbH dienen, insbesondere im Bereich der Bausanierungen und Renovierungen.

„Der neue Standort in Hann. Münden eröffnet uns nicht nur logistische Vorteile, sondern bietet auch eine hervorragende Ausgangslage für unsere geplanten Neubau- und Sanierungsprojekte in der Region“, erklärt Rene Reimann, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG. „Dieser Schritt stärkt nicht nur unsere Marktpräsenz in der Region, sondern untermauert auch unser Engagement für den deutschen Immobilienmarkt.“

Die REBA IMMOBILIEN AG ist ein international tätiger Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler mit Schwerpunkten auf den Bereichen Gewerbeimmobilien, Wohnimmobilien sowie Hotelimmobilien.

Mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft REBA IMMOBILIEN GmbH verfügt das Immobilienunternehmen über ein spezialisiertes Team für Bausanierungen, das vor allem auf Altbausanierungen und gewerbliche Immobilien spezialisiert ist. Die REBA IMMOBILIEN GmbH zeichnet sich durch umfassendes Know-how in der Entwicklung, Sanierung und Renovierung von Immobilien, insbesondere von gewerblichen Immobilien und Wohnimmobilien, aus.

Zukunftsperspektive: Erweiterung der Aktivitäten in Deutschland

„Mit der Verlagerung ihres Standortes nach Hann. Münden in Niedersachsen setzt die REBA IMMOBILIEN AG ein klares Signal für ihre nachhaltige Expansion in Deutschland. Im Fokus stehen sowohl Neubauprojekte in der Region Südniedersachsen, Hessen und Thüringen, als auch die Fortsetzung erfolgreicher Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen“, so Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Durch die Expertise und das erfahrene Team der REBA IMMOBILIEN GmbH wird insbesondere der Bereich der Altbausanierungen sowie gewerbliche Immobilienentwicklungen weiter ausgebaut. Dadurch soll die Position der REBA IMMOBILIEN AG als bekannter Immobilieninvestor, Bauträger und Immobilienentwickler in der Region weiter gestärkt werden.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

