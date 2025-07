REBA IMMOBILIEN AG: Start der Vermietung von Lagerhallen im neuen Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen

REBA IMMOBILIEN AG startet Vermietung von Lagerhallen im neuen Gewerbepark an der Bundesautobahn A7 in Niedersachsen: Innovatives Gewerebegelände mit Selfstorage in Hann. Münden – Hedemünden

Der moderne Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden in Niedersachsen von der REBA IMMOBILIEN AG ( www.reba-immobilien.ch) bietet Unternehmen eine ideale Kombination aus Self Storage-Bereichen und flexiblen Lagerflächen, die sich perfekt an die Bedürfnisse unterschiedlichster Branchen anpassen lassen.

Die Lagerhallen im Gewerbepark zeichnen sich durch ihre moderne Ausstattung, vielseitige Nutzungsmöglichkeiten und die optimale Lage aus. Die verfügbaren Mietflächen variieren von 50 m² bis 200 m² und können je nach Bedarf auch mit Außenflächen kombiniert werden. Diese Flexibilität ermöglicht es den Mietern, ihre Lagerkapazitäten schnell und unkompliziert an sich ändernde Anforderungen anzupassen. Die Hallen sind sofort verfügbar, was den Mietern eine schnelle Lösung für ihre logistischen Herausforderungen bietet.

„Mit der Vermietung der Lagerflächen im neuen Gewerbepark bieten wir Unternehmen eine flexible und moderne Lösung für ihre Lagerbedürfnisse. Der Standort an der Bundesautobahn A7 sowie die Nähe zur B80 ermöglichen eine hervorragende Verkehrsanbindung und eine schnelle Erreichbarkeit“, erklärt Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

REBA Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden: Ein neuer Standort für Unternehmen

Die Projektentwicklung des REBA Gewerbeparks Hann. Münden – Hedemünden umfasst eine Gesamtfläche von 6.349,60 m², wobei rund 4.168,25 m² für die Bauprojekte genutzt werden. Der Gewerbepark vereint eine Vielzahl von Nutzungsoptionen:

– Büro mit Halle (ca. 235 m²)

– Selfstorage-Bereich (ca. 1.120 m²)

– Produktionshalle (von ca. 350 bis 600 m²), Erweiterungsmöglichkeiten durch Hochregallager.

Dieser vielseitige Gewerbepark bietet sowohl Büroflächen, Produktionsflächen als auch Lagerflächen, die sich ideal für Unternehmen unterschiedlicher Branchen eignen.

Moderne Infrastruktur für Unternehmen im neuen Gewerbepark Hann. Münden – Hedemünden der REBA IMMOBILIEN AG

Die Lagerhallen im Gewerbepark bieten eine moderne Ausstattung mit Stromanschlüssen, Beleuchtung und Steckdosen. Die großzügigen Tormassen ermöglichen eine einfache Anlieferung und Abholung von Waren. Darüber hinaus profitieren Mieter von einem Self Storage-Bereich mit rund 1.120 m², der eine flexible Erweiterung der Lagerkapazitäten ohne langfristige Verpflichtungen ermöglicht.

Optimale Erreichbarkeit durch erstklassige Lage

Die Lage des REBA Gewerbeparks an der Bundesautobahn A7 und in unmittelbarer Nähe zur B80 garantiert eine schnelle Erreichbarkeit für Unternehmen, die sowohl lokale als auch überregionale Märkte bedienen. Die Verkehrsanbindung gewährleistet eine unkomplizierte logistische Anbindung und ist somit ein wichtiger Standortvorteil für Unternehmen aus verschiedenen Sektoren.

REBA IMMOBILIEN AG – ein starker Partner in der Immobilienbranche

Die REBA IMMOBILIEN AG gehört zu den etablierten Akteuren in der Immobilienbranche und ist sowohl als Investor als auch als Bauträger und Projektentwickler aktiv. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz und ist auch an weiteren Standorten in Deutschland vertreten. Besonders im Bereich der Gewerbeimmobilien zeigt die REBA IMMOBILIEN großes Engagement.

Neben der Projektentwicklung und dem Investmentgeschäft bietet die REBA IMMOBILIEN AG für Kunden und Partner auch umfassende Maklertätigkeiten, insbesondere für Off-Market-Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mit der REBA IMMOBILIEN GmbH in Kassel verfügt das Unternehmen über ein eigenes Bausanierungsteam, das insbesondere in der Region rund um Kassel tätig ist.

Weitere Informationen zu den Leistungen und Projekten der REBA IMMOBILIEN AG finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

www.bausanierung-kassel.de

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.