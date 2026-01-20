Redekunst trifft Sport: Sascha Geipel setzt neue Maßstäbe

Dresden – Der internationale Speaker Slam in Dresden, der am

vergangenen Wochenende stattfand, zog über 200 Zuschauer an und bot eine

beeindruckende Plattform für Talente aus aller Welt. Unter den Teilnehmern war

der Wahl Tiroler Sascha Geipel, ein Podcaster, Snowboarder und Sportexperte, der die Bühne mit

seiner einzigartigen Rede über „Bewegung für alle, die keinen Bock auf Sport

haben“ eroberte.

Geipel, der aus der Pfalz stammt und in Tirol lebt, begeisterte das Publikum mit seiner

Ansprache, die sowohl inspirierend als auch unterhaltsam war. „Es geht nicht nur

um Leistungssport, sondern darum, Bewegung in den Alltag zu integrieren“,

erklärte Geipel. „Jeder kann aktiv sein, ohne sich unter Druck gesetzt zu

fühlen.“ Diese Botschaft kam besonders gut an und sorgte für viel Applaus.

Besonders bemerkenswert war, dass während des Events ein neuer Weltrekord im

Speaker Bettle aufgestellt wurde, was die Veranstaltung zusätzlich aufwertete.

Geipel trat gemeinsam mit mehreren ehemaligen Spitzensportlern auf, die

ebenfalls ihre Erfahrungen und Perspektiven teilten. „Es war eine Ehre, mit

diesen großartigen Persönlichkeiten auf der Bühne zu stehen“, sagte Geipel.

Der Speaker Slam bot nicht nur eine Bühne für Redekunst, sondern auch eine

Plattform für den Austausch von Ideen. Geipel nutzte die Gelegenheit, um die

Wichtigkeit von Bewegung für jedes Alter und Fitnesslevel zu betonen. Sein

Ansatz, Sport als etwas Positives und Erreichbares darzustellen, begeisterte

nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Jury.

„Ich hoffe, dass meine Rede viele Menschen dazu inspiriert hat, aktiv zu werden,

auch wenn sie keinen klassischen Sport betreiben möchten“, fügte Geipel hinzu.

Der Speaker Slam war ein voller Erfolg und wurde von den Anwesenden als

herausragendes Event gefeiert, das die Kraft der Kommunikation demonstrierte.

Sascha lebt, schreibt, podcastet und arbeitet in Imst, Tirol.

Er schreibt, podcastet, coacht – und inspiriert Menschen sich zu bewegen: körperlich, gedanklich, menschlich.

Er ist verfügbar für Vorträge, Moderation und Gespräche mit Tiefe. Nicht weil er alles weiß. Sondern weil er das Leben kennt – und Geschichten erzählt, die Gänsehaut machen. Geschichten, die Mut machen. Geschichten, die etwas auslösen.

Kurzbeschreibung?

Klar. Kommunikativ. Sportlich. Offen. Und jemand, der fragt, bevor er redet.

Wenn du einen Gesprächspartner suchst, der den Menschen hinter dem Thema sieht – und bereit ist, gemeinsam etwas zu erzählen, das andere inspiriert: Dann sollten wir reden.

Sein Motto:

„Sport, Spiel, Spaß und Gesundheit.“

Was ist deins?

Und wer weiß – vielleicht beginnt aus einem einfachen Gespräch eine Geschichte, die jemandem da draußen hilft wieder aufzustehen. Oder loszulegen.

