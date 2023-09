Reform und Strukturwandel im Rettungsdienst

Der Fachkräftemangel ist ein omnipräsentes Thema in den Medien. Besonders im Rettungsdienst wird derzeit von vielerlei Parteien diskutiert, welche Reformen notwendig und sinnvoll sind. In seinem Buch „Agiles Lernen zur Kompetenzentwicklung für High Responsibility Teams. Wie agiles Lernen die Ausbildung im Rettungsdienst optimieren kann“, das im September 2023 bei GRIN erschien, beschäftigt sich Jochen Hanisch daher mit der Ausbildung im Rettungsdienst und neuen Ansätzen zur Entwicklung notwendiger Kompetenzen.

Die Beschaffung und Verarbeitung wichtiger Informationen fordert ein hohes Maß an Flexibilität innerhalb der wirtschaftlich-unternehmerischen Planungssteuerung. Hinzu kommen Veränderungen durch eine globalisierte und digitalisierte Welt. In dieser erhält der Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht werden sollen, eine hohe Bedeutung. Dies gilt auch für medizinische Bereiche wie den Rettungsdienst, wie Jochen Hanisch in „Agiles Lernen zur Kompetenzentwicklung für High Responsibility Teams“ deutlich macht.

Ausbildung im Rettungsdienst zukünftig mit agilem Lernen?

Wie funktioniert agiles Lernen? Was sind High Responsibility Teams? Wie lässt sich agiles Lernen in die Ausbildung beim Rettungsdienst einbinden und inwiefern eignet es sich für die Vorbereitung auf komplexe Situationen? Wo liegen die größten Stärken des Konzepts und welche Hürden gilt es zu umgehen? Diese und weitere Fragen beantwortet Hanisch in seinem Buch. Besonderes Augenmerk legt er auf die Verknüpfung von agilem Lernen mit einer Ausbildung, die auf die Entwicklung wichtiger, zukunftsweisender Kompetenzen ausgerichtet ist. Somit wird erstmalig eine Definition von Kompetenz in Bezug zu High Responsibility Teams entwickelt, die Entscheidungsfindung und resultierende Handlungen nicht nur in einen Zusammenhang bringt, sondern diese nachvollziehbar macht und an Gütekriterien ausrichtet. Er leistet damit einen wichtigen Beitrag zu den derzeitigen Entwicklungen im Rettungsdienst. Mit seinem Titel richtet sich der Autor vor allem an Lehrende und Ausbilder:innen in Berufsfeldern mit hoher Verantwortung, aber auch an alle anderen interessierten Leser:innen.

Über den Autor

Jochen Hanisch ist Notfallsanitäter, Therapiehundeführer, Systemischer Berater und Pädagoge. Seine umfangreichen Erfahrungen in diesen verschiedenen Bereichen vereinen sich in seinem Buch zu einem interdisziplinären Blick auf die Ausbildung im Rettungsdienst.

Mehr Informationen zu seinen umfangreichen Qualifikationen finden Sie auf seiner Website: https://jochen-hanisch.de/

Das Buch ist im September 2023 bei GRIN erschienen (ISBN 978-3-34693-610-3).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1387989

