Regenwasser für die klimaresiliente Stadt

Mall-Ratgeber Regenwasser in der 10. Auflage erschienen

Der „Ratgeber Regenwasser“ von Mall ist in seiner 10. aktualisierten Auflage erschienen. Fachbuchautor und Regenwasser-Experte Klaus W. König hat auch für diese Aus-gabe zwölf der in der Siedlungswasserwirtschaft aktuell diskutierten Fachthemen für einen zukunftsweisenden Um-gang mit Regenwasser zusammengestellt.

Erstmals erschienen ist der Mall-Ratgeber Regenwasser 2005 und in der Folge alle 2-3 Jahre mit aktualisierten und neuen Themen. Unverändert geblieben sind Struktur und Umfang: Mit 36 Seiten und 12 Expertenbeiträgen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz richtet sich die Broschüre nach wie vor in erster Linie an Kommunen und Planungsbüros und versteht sich als Ideengeber für die Praxis der Stadthydrologie. Während am Anfang vor allem Nutzung und Versickerung im Mittelpunkt standen, hat sich die Bedeutung des Regenwassers enorm erhöht: Mittlerweile stehen eher Aspekte wie der natürliche Wasserkreislauf, die lokale Wasserbilanz und das Stadtklima im Fokus. Mit blau-grün-grauer Infrastruktur soll in Städten auf häufigere Trockenphasen und Starkregenereignisse reagiert werden. Die in der Fachbuchreihe „Ökologie aktuell“ erscheinende Broschüre im A4-Format kann unter www.mall.info/infomaterial zum Preis von 20 Euro inkl. MwSt. und zzgl. Versandkosten bestellt werden (ISBN 978-3-9803502-2-8).

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von 110 Mio. Euro.

