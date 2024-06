Asseco Solutions mit am Start auf der Power2Drive 2024

Passgenaue ERP-Funktionen für die eMobility-Branche

Karlsruhe, 06.06.2024 – Wie sieht die Zukunft der grünen Mobilität aus? Welchen Chancen und Herausforderungen sehen sich Hersteller im eMobility-Sektor gegenüber? Und wie lassen sich letztere effizient angehen? Fragen wie diese stehen im Zentrum der internationalen Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität Power2Drive vom 19. bis zum 21. Juni in München. Wie dabei ein leistungsstarkes ERP-System mit passgenauen Branchenfunktionen zum digitalen Motor von eMobility-Unternehmen werden kann, zeigt der Karlsruher ERP-Spezialist Asseco Solutions am Stand 450G in Halle B6.

Im dynamischen Umfeld der eMobility-Branche sind Flexibilität und Agilität zu zentralen Erfolgsfaktoren geworden: Immer neue Innovationen am Markt verlangen Herstellern und Dienstleistern ein hohes Maß an Anpassungsfähigkeit ab. Gleichzeitig erfordern die strengen Regularien der Automotive-Branche ein Höchstmaß an Sorgfalt, Qualität und Nachvollziehbarkeit. Um diesem strengen Anforderungsprofil der Branche bestmöglich gerecht werden zu können, setzt die Asseco Solutions auf einen Austausch mit Experten aus der Praxis: Bereits seit 2020 ist der ERP-Spezialist Mitglied im Bundesverband eMobilität e.V. – und auf der diesjährigen Power2Drive an dessen Gemeinschaftsstand vertreten.

Dort informieren die Asseco-Experten unter anderem darüber, wie Unternehmen im eMobility-Sektor durch geeignete Geschäftslösungen, modernste KI und hohe Integrationsgrade ihre Effizienz steigern und grüne Produkte damit schneller und wirtschaftlicher auf den Markt bringen können. Die Asseco-Lösung APplus unterstützt eMobility-Unternehmen in diesem Kontext mit einer ganzen Reihe an spezifischen Funktionen:

Das ERP-System bietet Anwendern unter anderem die Möglichkeit, spezialisierte Datenfelder wie Widerstandswert, Kilowattstunde, Emissionswerte, Wartungszyklen, Energiedichte, Zelle und Wirkungsgrad branchenspezifisch zu ergänzen – rein auf Konfigurationsbasis, ohne Eingriff in den Standard. Auch strenge technische Vorgaben lassen sich mithilfe einer umfassenden Rückverfolgung von Chargen oder Seriennummern problemlos erfüllen. Benötigte Service-Prozesse können über das Service-Management-Tool von APplus abgewickelt werden. Von der Einsatzplanung bis hin zur Dokumentation ermöglicht dieses die effiziente Planung, Steuerung und Verwaltung von Wartungsabläufen über alle Stufen des Service-Prozesses hinweg.

Asseco Solutions

Seit über 30 Jahren bietet die Asseco Solutions mit Hauptsitz in Karlsruhe modernstes ERP für den gehobenen Mittelstand. Ihre webbasierte ERP-Lösung APplus bündelt Funktionen wie Projektmanagement, CRM, Dokumentenmanagement, Warenwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung, Finanzwesen und Servicemanagement in praxisnahen Workflows und deckt so alle wesentlichen Stufen moderner Wertschöpfungsketten integriert ab. Derzeit setzen mehr als 2.000 Kunden auf APplus. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung agiert Asseco als Vorreiter für zukunftsweisende Technologien wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Die Asseco-KI unterstützt Anwender in Bereichen wie Vertrieb, Lagerhaltung oder Prozessautomatisierung. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeiter an mehr als zehn Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Guatemala und Polen. Als Teil der weltweiten Asseco-Gruppe mit 33.000 Mitarbeitern bietet Asseco seinen Kunden eine ideale Kombination aus lokalem Fokus und globaler Handlungsfähigkeit.

