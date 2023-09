REPT BATTERO eröffnet europäische Niederlassung in München

Das chinesische Energiespeicherunternehmen REPT BATTERO hat im Anschluss an die diesjährige IAA Mobility die Eröffnung der ersten europäischen Niederlassung in München gefeiert. Die Dependance soll die steigende Nachfrage des europäischen Kontinents nach zuverlässigen neuen Energie- und Speicherlösungen decken und gleichzeitig als Knotenpunkt fur Vertrieb, Produktion und Spitzentechnologie dienen.

REPT BATTERO hatte auf der IAA Mobility mit seiner neuen „Wending“-Technologie großes Aufsehen erregt, da mit den neuen Super-Batterien mehr als 700 Kilometer Reichweite erzielt werden und dadurch rein elektrische Fahrzeuge in Bereiche vorstoßen, die bisher modernen Dieselmotoren vorbehalten waren.

Dr. Hui Cao, CEO des Unternehmens, erklärte bei diesem Anlass: „Wir bieten modernste Batterietechnologie, eine nahtlose Industriekette und vieles mehr. Unser Ziel war es immer, den grünen Wandel voranzutreiben, CO2-Neutralität zu erreichen und nachhaltige Energie weltweit zu fördern.“

Das Unternehmen pflegt enge Partnerschaften mit dem Automobilhersteller STELLANTIS, liefert Batteriezellen für deren marokkanische Produktion und hat in den Jahren 2023 und 2024 neue Kooperationen mit Smart und Volvo initiiert. Diese Partnerschaften unterstreichen das Engagement von REPT BATTERO, die Zukunft der nachhaltigen Mobilität voranzutreiben, und den Ehrgeiz, auf globaler Ebene neue Maßstäbe in der Batterietechnologie zu setzen. Außerdem bestehen bereits Lieferkooperationsvereinbarungen mit internationalen Unternehmen. Darunter die USamerikanische Firma Energy Vault Inc., mit der bereits im Mai eine strategische Partnerschaft geschlossen wurde. REPT BATTERO versorgt Vault mit einem 10-GWh-System flüssigkeitsgekühlter Energiespeicherbatterien. So können mit maßgeschneiderten Kurz- und Langzeit-Energiespeicherlösungen die Energiekosten für Versorgungsunternehmen, unabhängige Stromerzeuger und große industrielle Energieverbraucher erheblich gesenkt werden, während die zuverlässige Stromversorgung gesichert bleibt.

Bei der Eröffnung der europäischen Niederlassung im Norden Münchens waren zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Industrie und Medien anwesend. Bei dieser Gelegenheit stellte Dr. Hui Cao einen zweistufigen Nachhaltigkeitsplan seines Unternehmens vor, nach dem Produktionsprozesse rationalisiert und ein CO2-bewusster Lebenszyklus der eigenen Produkte erreicht werden sollen. Das Engagement des Unternehmens für ökologische Innovation hat bereits weltweite Aufmerksamkeit erregt. Eine Reihe von Auszeichnungen, darunter die Ecovadis-Bronzemedaille, eine aktive Rolle im Global Compact der Vereinten Nationen und der angesehene Sustainability Contribution Award 2023, unterstreichen das Engagement.

LINK Bildmaterial REPT BATTERO Eröffnung der europäischen Niederlassung in München

REPT BATTERO auf internationalem Expansionskurs. Die Produkte von REPT BATTERO finden breite Anwendung in globalen Energiespeicherprojekten. Auf nationaler Ebene hat REPT BATTERO eine Produktionskapazität von 35,2 GWh in China erreicht. Aktuell errichtet das Unternehmen neue Produktionsstätten in Städten wie Wenzhou, Jiashan, Liuzhou, Foshan und Chongqing. Bis 2025 wird die Gesamtproduktionskapazität voraussichtlich 150 GWh überschreiten.

