Vila Vita und Certified: Das Wohl der Tiere im Blick

Star-Award-Gewinn ermöglicht Spendentour ins Tierheim Cappel in Marburg

Beliebt bei seinen Gästen gewann das Hotel Vila Vita Rosenpark in Marburg im Juli 2023 den Certified Star-Award in der Kategorie „Certified Business Hotel“. Bei der Übergabe von Urkunde und Trophäe versprach Certified-Geschäftsführer Till Runte bei der Preisverleihung in München, auch eine Spende über 500 Euro an eine karitative Organisation nach Wahl des Hauses. Diese wurde nun an das Tierheim Cappel in Marburg überreicht.

„Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr führen wir unser Engagement weiter“, erklärt Certified-Geschäftsführer Till Runte. „Denn unsere Preisträger sind begeistert, dass wir mit unserer Spende von 500 Euro, die wir allen Erstplatzierten in den unterschiedlichen Kategorien beim „Certified Star-Award 2023″ anbieten, ihre beeindruckenden sozialen Aktivitäten vor Ort unterstützen. So teilen wir die Erfolge in unserer Branche mit denjenigen, die unsere Hilfe brauchen.“ Gemeinsam mit Caroline Lange vom Hotel Vila Vita Rosenpark überbrachte er nun dem Tierheim Cappel in Marburg die Spende. Das Hotel unterstützt das Tierheim regelmäßig, sowohl im Rahmen von Mitarbeiterfeiern als auch durch den Glühweinverkauf beim Weihnachtsmarkt. „Da kommen pro Jahr mehrere Tausend Euro zusammen“, bestätigt Caroline Lange. „Wir haben daher spontan entschieden, dem Tierheim auch den Spendenscheck von Certified zukommen zu lassen!“

Die Leiterin des Tierheims Cappel freute sich über die unerwartete Geldspende. „Futter, Spielzeug und ausrangierte Körbchen und Leinen erhalten wir von den Leuten zahlreich, aber Geld für ärztliche Behandlungen und sogar anstehende Operationen wird immer dringend benötigt“, sagt Maresi Wagner. Sie erläutert, dass die Grundfinanzierung zwar über Stadt, Gemeinden und Landkreis erfolgt, aber ohne Spenden und Vermittlungsgebühren der große Ansturm nach den Corona-Jahren kaum zu schaffen sei. Denn Katzen und Hunde werden zunehmend ausgesetzt oder abgegeben, weil sich ihre Besitzer die gestiegenen Kosten für Futter und Arztkosten nicht mehr leisten können.

„Für uns ist es wichtig, auch in unserer Region etwas Gutes zu tun und unseren Beitrag zu leisten“, unterstreicht Caroline Lange. Auch Certified ist es wichtig, nicht nur Maßnahmen von den Hotels einzufordern, wie Till Runte ausführt, sondern selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. So findet er, „dass wir heute eine konkrete positive Tat geleistet haben“ und er hofft auf viele weitere Menschen, die sich bei gemeinnützigen Organisationen, gleich ob Sport, Kultur, Tierschutz oder Sozialen, mit Zeit oder Geld einbringen.

Weitere Informationen zum Verein unter www.tierheim-marburg.de

Das 2011 gegründete Prüfinstitut widmet sich der Zertifizierung von Hotels, Apartmenthäusern und Locations. Alle ausgezeichneten und aufgenommenen Häuser haben eine intensive Prüfung absolviert, die von erfahrenen Travel- oder Eventmanagern abgenommen wurde. Alle drei Jahre erfolgt eine erneute Beurteilung vor Ort, in den dazwischenliegenden Jahren ein digitales Überwachungsaudit. Für den Business-Bereich gibt es die Siegel Certified Business Hotel und Certified Serviced Apartment (für Langzeitaufenthalte), für den Veranstaltungsbereich Certified Conference Hotel und Certified Event Location und im Bereich Nachhaltigkeit das Siegel Certified Green Hotel. Zusätzlich ist der Certified Hygiene Check im Programm und es können auch Mystery Checks gebucht werden. Certified ist Mitglied bei GSTC und Unterstützer der Gemeinwohl Ökonomie.

