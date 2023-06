revolt Versenkbare Einbau-Tisch-Steckdose

Verschwindet elegant im Tisch und man hat schnell Strom für bis zu 5 Geräte

– Macht Schluss mit Verlängerungskabel-Salat

– Versenkbare Säule mit drei 230-V-Steckdosen

– Doppeltes Plus dank zwei USB-Ladeports für Smartphone & Co.

– Einfacher Einbau in Tisch- oder Arbeitsplatte

– Belastbarkeit bis 3.680 Watt

Extra kompakte Steckdosenleiste – ideal für Büro, Küche und Heimwerkstatt: In Schreibtisch, Arbeitsplatte oder Werkbank eingelassen, nimmt die Einbau-Steckdosenleiste mit USB-Lade-Buchse von revolt keinen Platz weg. Ein leichter Fingerdruck genügt: Schon fährt die 3-fach-Steckdosenleiste aus. Genauso leicht fährt man sie auch wieder ein.

Starkes Extra: 2 USB-Ladeports. Beispielsweise lassen sich Smartphone und Tablet-PC aufladen, ohne eine der Steckdosen zu blockieren. So versorgt man bis zu 5 Geräte gleichzeitig mit Strom!

Einfacher Einbau – ganz ohne Schrauben: Die entsprechende Öffnung in die Tisch- oder Arbeitsplatte sägen und nun noch die Steckdosen-Leiste einlegen. Dank der verstellbaren Arretierungs-Klemmen lässt sie sich im Handumdrehen fixieren.

– 3 Steckdosen mit Kindersicherungen: ideal für PC, Drucker, Schreibtischlampe und mehr

– Belastbarkeit: bis 3.680 Watt

– 2 USB-Ladeports für Smartphone, Tablet-PC & Co.: 5 V / 2,4 A, insgesamt max. 2,4 A / 12 Watt

– Zum Einbau in Tisch- oder Arbeitsplatte

– Versenkbar: macht Schluss mit Verlängerungskabel-Salat

– Für Tischplatten bis 65 mm Stärke, Bohrung (Lochmaß Ø): 100 mm

– Anschluss-Kabellänge: 1,5 m

– Farbe: mattschwarz

– Maße (Ø x H): 13 x 10,5 cm, Gewicht: 768 g

– Einbau-Steckdosenleiste inklusive deutscher Anleitung

– EAN: 4022107396370

Preis: 53,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8187-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8187-1430.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/BnJRXY7A7EBWzqH

