Revolution in der Rückverfolgbarkeit: Lasermarkierung verändert die Industrie

Eine neue Ära der Markierungstechnologie beginnt: Innovative Systeme machen es möglich, Bauteile mit bisher unerreichter Präzision und Langlebigkeit zu kennzeichnen. Besonders in der Automobilindustrie, wo Rückverfolgbarkeit und Design entscheidend sind, setzt diese Technologie neue Maßstäbe.

Hinterleuchtete Bedienelemente und robuste Gravuren

Hinterleuchtete Symbole und Texte auf Schaltern oder Tasten sind längst ein Standard in modernen Fahrzeugen – doch die Präzision, mit der Laser Farbschichten entfernen, hebt die Qualität dieser Markierungen auf ein neues Level. Gleichzeitig sorgen optimierte Gravuren dafür, dass Markierungen selbst nach dem Sandstrahlen und anderen Nachbearbeitungen dauerhaft sichtbar bleiben – ein essenzieller Schritt für die Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung.

Automatisierung für maximale Effizienz

Diese neuen Technologien gehen Hand in Hand mit vollautomatisierten Systemen, die flexibel in bestehende Produktionslinien integriert werden können. Von der Identifikation des Werkstücks bis zur Qualitätsprüfung wird der gesamte Prozess effizienter gestaltet, was Produktionszeit und Kosten erheblich reduziert.

Nachhaltigkeit im Fokus

Neben Präzision und Effizienz steht auch die Umwelt im Mittelpunkt: Die Lasermarkierung kommt ohne chemische Zusätze aus und leistet so einen Beitrag zu nachhaltigen Produktionsmethoden – ein Aspekt, der angesichts der steigenden Anforderungen an ökologisches Handeln immer wichtiger wird.

Ein Technologiepartner der Zukunft

Hinter dieser Entwicklung steht ein Unternehmen, das seit Jahrzehnten als Pionier der Lasermarkierungstechnologie gilt. Mit weltweit einzigartigen Lösungen und einem starken Fokus auf Forschung bietet es Unternehmen aus verschiedensten Branchen die Werkzeuge, um wettbewerbsfähig zu bleiben – und gleichzeitig ihrer ökologischen Verantwortung gerecht zu werden.

https://www.lasitlaser.de/

LASIT ist ein Unternehmen mit hundert Mitarbeitern, das sich tagtäglich mit großem Engagement der Entwicklung von Technologien für die Laserbeschriftung widmen.

Wir sind groß genug, um den Unterschied zu machen, aber auch klein genug, um uns gezielt um jeden Kunden zu kümmern und ihm ein Planungsteam zur Verfügung zu stellen, damit all seine Anforderungen an die Rückverfolgbarkeit und die Kontrolle seiner Fertigungskette sowie an die Sichtbarkeit seiner Marke und die Automatisierung des industriellen Prozesses erfüllt werden.

Um unseren Kunden den besten Service zu garantieren, stehen unsere qualifizierten Verkäufer und Techniker jederzeit zur Verfügung, um auf die Bedürfnisse unserer Kunden einzugehen.

