Gemeinsam wirksame Schutzkonzepte erarbeiten

videoalarm.de ist neues Mitglied im Bundesverband für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI) e.V.

Koblenz/ Elsdorf-Heppendorf, 21.11.2024. Zerstörung von Strommasten, Cyberangriffe auf Krankenhäuser und Wasserversorger – zunehmende Anschläge und Sabotageakte zeigen, wie verwundbar unsere hochtechnisierte Industrienation ist. Energie- und Wasserversorgung, Kommunikationsnetzwerke, Verkehrssysteme – Ausfälle oder Beeinträchtigungen in diesen Bereichen können dramatische Folgen für die gesamte Bevölkerung haben.

„Der Schutz kritischer Infrastrukturen ist eine der zentralen gesellschaftlichen Aufgaben. Jahrelang hat man dies verschlafen“, bemängelt Sicherheitsexperte Bastian Rauen, Geschäftsführer der r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de. Noch immer verfügten viele staatliche wie privatwirtschaftliche KRITIS-Betreiber über keine oder nur unzureichende Sicherheitslösungen. Umso wichtiger sei die Arbeit des Bundesverbandes für den Schutz Kritischer Infrastruktur (BSKI) e.V., der KRITIS-Einrichtungen konkrete Hilfe durch Informationen und Serviceangebote zur Verfügung stellt.

Smarte Systeme zur Gefahrenfrüherkennung

„Wir freuen uns, die r2 Überwachungstechnik GmbH/ videoalarm.de ab sofort als Mitglied in unserem Verband begrüßen zu dürfen und sind sicher, dass das Sicherheitsunternehmen viele wichtige Impulse in unsere praktische Arbeit mit einbringt“, erklärt Jani Nakos, Vorstandsmitglied des BSKI.

„Als Sicherheitsdienstleister können wir effektive Lösungen aufzeigen und gemeinsam mit betroffenen Infrastruktureinrichtungen schlüssige Konzepte erarbeiten“, sagt Bastian Rauen. Vielerorts könnte smarte Alarmtechnik, etwa Funk-Alarmsysteme, Perimeterschutz mittels moderner Sensorik, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle eingesetzt werden, um drohende Ausfälle durch Sabotage & Co. zu verhindern.

Das effektivste Alarmsystem

„Zur Überwachung großer, unübersichtlicher Gelände – man denke an Industrieanlagen, Solar- oder Windparks – bieten sich intelligente Perimeterschutzsysteme an“, so der Experte. Das Spektrum möglicher Lösungen erstrecke sich von Videoüberwachungssystemen auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen, also künstlicher Intelligenz über Thermal- bzw. Wärmebildkameras bis hin zu Radarsystemen. Welches System hier am geeignetsten sei, hänge von möglichen Angriffs- und Schadenszenarien ab.

„Sicherheit muss immer ganzheitliches betrachtet und in ein entsprechendes Konzept integriert werden“, weiß Bastian Rauen. Es gehe darum, Risiken einzuschätzen, Schwachstellen und Sicherheitsschwerpunkte zu ermitteln. Mit seinem Netzwerk sei der BSKI die geeignete Plattform, um Erkenntnisse auszutauschen und gemeinsam neue Standards zu erarbeiten.

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de ist ein auf Überwachungstechnik spezialisierter Sicherheitsdienstleister mit Sitz in Koblenz. Das Unternehmen bietet Betrieben aus Gewerbe, Industrie und Handel individuelle Sicherheitskonzepte und Überwachungslösungen. Zum Leistungsportfolio gehören moderne Sicherheitstechnik, Alarmsysteme, Videoüberwachung und Zutrittskontrolle – von der Beratung über die Planung bis hin zur Umsetzung, Montage und Wartung. Im Bereich Videoüberwachung arbeitet das Koblenzer Unternehmen eng mit zertifizierten Partner im Bereich der Interventions- und Leitstellentechnik zusammen.

Kontakt

r2 Überwachungstechnik GmbH / videoalarm.de

Bastian Rauen

Mainzer Str. 44

56068 Koblenz

0261 / 89 99 99 0



https://www.videoalarm.de

Bildquelle: Volker M. Bruns