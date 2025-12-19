Rheingas begrüßt Studentinnen der Universität Bonn zum „Dies Academicus“

Brühl, 19.12.2025

Im Rahmen des „Dies Academicus“ hat Propan Rheingas 15 Studentinnen der Universität Bonn an seinem Unternehmenssitz in Brühl begrüßt. Die Teilnehmerinnen kamen aus den Fachrichtungen Informatik, Mathematik, Physik und Cyber Security – vom Erstsemester bis zur Doktorandin. Organisiert wurde der Besuch über GIDIS Bonn, einer Arbeitsgruppe der Fakultät Informatik „Gleichstellung In Der Informatik Stärken“.

Ziel der Veranstaltung war es, den Studentinnen einen authentischen Einblick in die Arbeitsweise eines Energieunternehmens zu geben und aufzuzeigen, wie wirtschaftliche, technische und digitale Fragestellungen in der Praxis zusammenwirken. „Der Austausch mit jungen Talenten ist für uns ein wichtiger Impuls – und gleichzeitig eine Chance, zu zeigen, wie vielfältig die Aufgaben in einem modernen Energieunternehmen sind: von Sicherheit und Logistik bis hin zu Datenanalyse und Digitalisierung“, sagt Uwe Thomsen, geschäftsführender Gesellschafter der Propan Rheingas.

Nach einer Unternehmensvorstellung stand insbesondere der Austausch zu Karrierewegen, akademischen Entscheidungen und dem Übergang von der Hochschule in die Wirtschaft im Mittelpunkt. Anschließend erhielten die Studentinnen fachliche Einblicke in die Energieträger Propan und Erdgas. Es wurden Grundlagen, Anwendungsfelder sowie sicherheitsrelevante Aspekte erläutert. Eine Führung über das Betriebsgelände – einschließlich Gastank, Füllstelle, Umschlagplatz für Tanklastwagen und Flaschenlager – rundete diesen Programmpunkt ab.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf datenbasierten Entscheidungen, Energieeffizienz und Digitalisierung. Anhand konkreter Praxisbeispiele wurde gezeigt, wie digitale Lösungen und Datenanalysen im Unternehmensalltag eingesetzt werden. Zum Abschluss gab die IT-Abteilung Einblicke in ihre Arbeit und verdeutlichte, welche Rolle Digitalisierung, ERP-Systeme und moderne Prozesse für den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeitenden spielen.

Der Besuch war geprägt von großem Interesse, lebhaften Diskussionen und zahlreichen Fragen der Studentinnen. Für Propan Rheingas unterstreicht der Austausch die Bedeutung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie die Förderung junger Talente – insbesondere in technisch-naturwissenschaftlichen und digitalen Berufsfeldern.

Propan Rheingas bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich auf zukünftige Begegnungen mit Studierenden und Nachwuchskräften.

Propan Rheingas GmbH & Co. KG ist ein mittelständisches Energieversor-gungsunternehmen mit Hauptsitz in Brühl. Im Jahr 2025 feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen und blickt auf eine lange Tradition von Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zurück.

Rheingas zählt zu den Top-Anbietern in Deutschland für Flüssiggas, Erdgas, Strom, Energietechnik und Energieberatung. Das Unternehmen legt einen großen Wert auf dezentrale Energieträger und Technologien, die nicht nur eine sichere Versorgung aus Europa gewährleisten, sondern auch ein hohes Potenzial zur Reduktion von CO2 und NOX bieten.

Rheingas beliefert bundesweit über 30.000 Privat- und Geschäftskunden und bietet Komplettlösungen für Energieeffizienz, von der Heizungsbau bis zur Versorgung mit ver-schiedenen Energieträgern.

