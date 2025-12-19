Überschwemmungen in Safi: Vollständige Mobilisierung unter königlicher Schirmherrschaft

In Umsetzung der hohen Anweisungen Seiner Majestät König Mohammed VI. hat die Regierung am Donnerstag ein spezielles und beschleunigtes Programm zum Wiederaufbau der Katastrophengebiete der Stadt Safi gestartet, die am 14. Dezember letzten Jahres von außergewöhnlichen Überschwemmungen schwer getroffen wurde.

Eine Katastrophe mit schwerwiegenden Folgen:

Beispiellose sintflutartige Regenfälle gingen über der Stadt nieder und führten zu Sturzfluten, die Menschenleben forderten und erhebliche Sachschäden verursachten. Mehrere Stadtteile, lebenswichtige Infrastrukturen und öffentliche Einrichtungen wurden in Mitleidenschaft gezogen, wodurch zahlreiche Familien und Gewerbetreibende in eine kritische Lage gerieten.

Eine strukturierte Reaktion auf königliche Initiative:

Angesichts dieser Katastrophe reagierten die Behörden, geleitet von der ständigen Fürsorge des Königs für seine Bürger, umgehend mit einer strukturierten Reaktion. In einer Mitteilung des Premierministers wird ein umfassender Aktionsplan für schnelle und wirksame Maßnahmen zur Linderung der Not der

Bevölkerung und zum Wiederaufbau dargelegt.

Die drei Säulen der Nothilfe:

1. Direkte Unterstützung für Familien: Familien, die persönliche Verluste erlitten haben, erhalten finanzielle Soforthilfe.

2. Wiederaufbau von Wohnraum: Der Staat übernimmt die Kosten für die Reparatur und Instandsetzung beschädigter oder überfluteter Wohnungen.

3. Wiederbelebung der lokalen Wirtschaft: Betroffene Geschäfte und Geschäftsräume werden im Rahmen eines Programms zum Wiederaufbau, zur Sanierung und zur Gestaltung mit individueller Betreuung ihrer Eigentümer unterstützt.

Volle Mobilisierung und beschleunigte Umsetzung:

Dieses Programm, das den königlichen Willen zum Ausdruck bringt, die Würde der Bürger zu wahren und menschenwürdige Lebensbedingungen zu gewährleisten, steht im Zeichen der vollen Mobilisierung. „Alle erforderlichen personellen und logistischen Mittel wurden mobilisiert, wobei die Koordination zwischen allen Beteiligten verstärkt wurde“, heißt es in der Erklärung.

Die operative Umsetzung wird den lokalen Behörden und den zuständigen Dienststellen übertragen, die angewiesen sind, so schnell wie möglich zu handeln. Damit werden zwei Ziele verfolgt: eine sofortige und konkrete Antwort auf die dringendsten Bedürfnisse zu geben und gleichzeitig die Grundlagen für einen nachhaltigen Wiederaufbau der betroffenen Gebiete zu schaffen.

Zurück zur Normalität:

Die praktischen Modalitäten für den Zugang zu den Hilfsleistungen und der detaillierte Zeitplan für die Arbeiten werden in Kürze von den Provinz- und Kommunalbehörden bekannt gegeben. Diese Initiative, die Teil eines nationalen Solidaritätsprozesses ist, zielt darauf ab, das Trauma der Katastrophe zu mildern und so schnell wie möglich die Rückkehr zum normalen Leben für alle Bürger der Stadt Safi zu ermöglichen.

