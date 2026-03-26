Richtfest „rückwärts“ für das Gebäude 21 auf dem Areal Böhler

Vollack verwandelt Industriehalle in Bürowelt

Meerbusch, 26. März 2026. Die Jamestown Areal Böhler GmbH & Co. KG hat mit Vollack und geladenen Gästen ein unkonventionelles Richtfest für die Revitalisierung des Gebäudes 21 auf dem Areal Böhler in Meerbusch gefeiert. Wo einst schwere Maschinen ihre Arbeit taten, entstehen nun moderne Büroflächen mit bis zu 350 Arbeitsplätzen. Vollack, Experte für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude, verantwortet Konzeption, Planung und Umsetzung der Hüllensanierung sowie der Nutzungskonversion der historischen Industriehalle. Zelebriert wurde der vollständige Rückbau des historischen Daches – ein wichtiger Meilenstein des Projekts.

Das Gebäude 21 auf dem Areal Böhler ist ein Industriegebäude mit Geschichte: Der erste Bauabschnitt entstand 1919, der zweite 1941. Die dreischiffige Halle erstreckt sich über 120 Meter Länge und erreicht eine Firsthöhe von 18,5 Metern. Vollack revitalisiert das Gebäude mit einer klaren Prämisse: den historischen Charakter der Industriearchitektur bewahren, die künftige Büronutzung zukunftsorientiert vorbereiten und die Gebäudehülle energetisch ertüchtigen.

Sebastian Kahl, Bauherr und Geschäftsführer der Jamestown Areal Böhler GmbH & Co. KG, betont die strategische Bedeutung des Projekts: „Wir schaffen Arbeitsräume, die Unternehmen Flexibilität und Identifikation bieten. Die Verbindung aus historischer Bausubstanz, moderner Infrastruktur und nachhaltiger Energieversorgung macht den Standort einzigartig.“

Das Projekt fügt sich in eine umfassende Vision ein, wie Martin Honak, Geschäftsführer der Areal Böhler Betriebs GmbH, erläutert: „Das Areal Böhler entwickeln wir zu einem modernen, vielseitigen und grünen Standort, der Wirtschaft, Kultur und Gemeinschaft zusammenbringt. Mit Vollack haben wir einen Partner an unserer Seite, der die ausgewiesene Expertise in der Revitalisierung von Gebäuden mit dem hohem Anspruch an Architektur verbindet.“

Komplexe Herausforderungen meistern

Kambiz Hajizadeh-Zaker, Partner bei Vollack Köln / Wesseling, weiß: „Die Transformation der mehr als hundert Jahre alten Produktionshalle in hochwertige Büroflächen erfordert Ingenieurskompetenz und einen sensiblen Umgang mit der traditionsreichen Architektur sowie den konstruktiven Strukturen und Bestandsmaterialien.“ Umfangreiche Analysen der Bausubstanz bildeten die Grundlage für ein Konzept, das Bestandserhalt und energetische Modernisierung optimal miteinander verbindet.

Teile des Tragwerks einschließlich der ehemaligen Kranbahn sowie die Fassade bleiben in ihrer Grundstruktur weitgehend erhalten. Die energetische Ertüchtigung der Hülle – vom Boden über die Außenwände bis hin zum Dach – verwandelt die Halle in ein ressourcenschonendes Gebäude nach aktuellen Standards. Das Dach des Seitenschiffs wurde zurückgebaut, und die Außenwände werden zur Arkade umgebildet. Die geschichtsträchtigen Wände umschließen künftig einen Außenbereich, der für Pausen und als Inspirationsquelle dienen wird.

Freiflächen schaffen Loftatmosphäre

Im Gebäude wird eine zweigeschossige, teils etagenübergreifende Büroarbeitswelt entstehen, aufgeteilt in drei bis sechs Mieteinheiten für Unternehmen mit bis zu 350 Arbeitsplätzen. In den offenen Bereichen werden Freitreppen mit Sitzstufen Kommunikationszonen für den kreativen Austausch schaffen. Der überwiegende Anteil der Fläche wird durch eine flexible Konzeption vielfältige Nutzungen ermöglichen.

Die Hüllensanierung wird im Sommer 2026 abgeschlossen sein. Der vollständige Ausbau der Büroflächen soll bis Ende 2027 erfolgen.

Areal Böhler

Das Areal Böhler, 1915 als Stahlwerk errichtet, steht exemplarisch für die gelungene Transformation eines historischen Industriestandorts. Nach der Stilllegung begann 2012 die Umnutzung des 230.000 Quadratmeter großen Geländes in einen Messe-, Event- und Gewerbestandort.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

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Bildquelle: Jo Schwartz