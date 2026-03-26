Ist Ihre Police noch Altersvorsorge oder nur ein teures Versprechen?

Sie kennen das Bild: Ein Ordner im Regal, sauber beschriftet. Darin liegt eine Police. Jedes Jahr kommt ein Schreiben mit „Standmitteilung“ oder „Wertentwicklung“. Es wird gelesen, vielleicht kurz überflogen, dann wird es abgeheftet. Der Vertrag wirkt dadurch wie ein fester Bestandteil des Lebensplans. Er ist abgeschlossen, er läuft, er ist scheinbar geregelt. Genau das macht diese Verträge psychologisch so mächtig und zugleich so riskant: Was im Ordner liegt, wird selten überprüft. Und was selten überprüft wird, kann über Jahre still an Wert verlieren, ohne dass es sich im Alltag bemerkbar macht.

Viele Versicherte spüren heute eine neue Unruhe. Nicht, weil sie plötzlich „gegen Versicherungen“ wären, sondern weil das Umfeld härter geworden ist. Zinsregime, Inflation, volatile Märkte und eine Gesellschaft, die messbar altert. Gleichzeitig wächst das Gefühl, dass die Branche mit dem Geld der Versicherten sehr wohl gearbeitet hat, aber dass der Mehrwert beim Kunden nicht in dem Maß ankommt, wie man es sich beim Abschluss erhofft hat. Der Markt ist groß, die Auszahlungen sind gewaltig, aber die individuelle Police performt nicht automatisch so, wie der Vertrag es in der Vorstellung versprochen hat. 2024 meldet der GDV Beitragseinnahmen von 94,6 Milliarden Euro und Auszahlungen von 101,8 Milliarden Euro. Genau diese Diskrepanz zwischen gesamtwirtschaftlicher Größe und individueller Enttäuschung ist der Ausgangspunkt Ihrer Verunsicherung.

Welche Diskussionen setzen genau dort an? Wir gehen nicht über Schlagworte, sondern über Kriterien. Wir prüfen das Versprechen der Police auf dem Reißbrett der Mathematik und in der Realität der Rechtsprechung. Wir sprechen über die Ängste der Versicherten, weil sie keine Schwäche sind, sondern ein Signal: „Ich benötige Klarheit.“ Und wir zeigen mit belastbaren Zahlen und Rahmenbedingungen, welche Veränderungen bereits eingetreten sind und was durch die Alterung der Gesellschaft auf uns zukommt. Heute beginnen wir mit der wichtigsten Frage: Arbeiten Ihre Beiträge noch für Sie, oder arbeiten Sie längst für eine Kostenlogik, die nicht mehr zu Ihrem Vorsorgeanspruch passt?

Warum so viele Policen im Ordner schlafen und genau das Angst erzeugt

Die typische Angst ist selten dramatisch formuliert. Sie klingt eher so: „Ich habe doch etwas für später gemacht, aber ich weiß nicht, ob es reicht.“ Diese Unsicherheit entsteht aus drei Gründen.

Erstens ist das Produkt unsichtbar. Eine Police begleitet den Alltag nicht. Sie liefert keine tägliche Renditeanzeige wie ein Depot und keine unmittelbare Nutzung wie eine Immobilie. Das Produkt ist ein Versprechen in Papierform. Wenn Sie es nicht aktiv in Zahlen übersetzen, bleibt es ein Gefühl. Und Gefühle sind im Vorsorgethema gefährlich, weil sie Sie entweder zu passiv machen („Wird schon stimmen“) oder zu hektisch („Ich muss da sofort raus“).

Zweitens ist die jährliche Standmitteilung oft mehr Beruhigung als Erkenntnis. Viele Schreiben enthalten Kennzahlen, die für Laien solide klingen, aber keine echte Entscheidungsgrundlage sind. „Garantiewert“, „Überschussbeteiligung“, „Prognose“ und „mögliche Ablaufleistung“ wirken wie Messinstrumente. Doch ohne Kontext bleibt offen, was davon garantiert ist, was vom Kapitalmarkt abhängt, welche Kosten bereits abgezogen sind und welche Annahmen in die Projektion eingebaut wurden. Das Abheften ersetzt dann die Prüfung. Es entsteht eine Routine, die Sicherheit simuliert, ohne Sicherheit zu schaffen.

Drittens ist Altersvorsorge ein Langfristprodukt. Langfristprodukte sind extrem sensibel für kleine Abweichungen. Ein Prozentpunkt Rendite mehr oder weniger, eine Kostenbelastung, die am Anfang stärker zuschlägt als erwartet, oder ein Stornoeffekt können über Jahrzehnte Tausende oder Zehntausende Euro Unterschied ausmachen. Das Gemeine ist: Diese Effekte fühlen Sie nicht. Sie sehen sie oft erst spät. Und je später Sie sie sehen, desto weniger Handlungsoptionen sind noch sinnvoll.

Genau an dieser Stelle wächst die innere Unruhe. Denn die Police liegt nicht nur im Ordner. Sie liegt als Frage im Kopf: „Wenn ich mich irre, verliere ich Zeit.“ Zeit ist in der Vorsorge die entscheidende Ressource. Wer zehn Jahre zu spät prüft, hat nicht nur Rendite verloren. Er hat Entscheidungsspielraum verloren.

Was sich im Versicherungsmarkt verändert hat und warum Sie das bei Ihrem Vertrag spüren

Die Verunsicherung kommt nicht aus einem einzelnen Ereignis, sondern aus einem neuen Kräftefeld. Drei Kräfte wirken gleichzeitig: Zinsumfeld, Inflation und Demografie. Jede dieser Kräfte verändert die Bedeutung von „Sicherheit“.

Erstens: Zinsen und Garantielogik. Nach Jahren, in denen sichere Zinsen kaum zu erzielen waren, hat sich das Umfeld verändert. Für Neuverträge wurde der Höchstrechnungszins ab 2025 auf 1,0 Prozent angehoben, nachdem die Deutsche Aktuarvereinigung eine Anpassung empfohlen und das Bundesministerium der Finanzen angekündigt hat, dieser Empfehlung zu folgen. Das ist ein Signal, dass Produktkonstruktion und Kalkulation auf neue Rahmenbedingungen reagieren. Aber es ist kein Renditeversprechen. Ein Rechnungszins ist eine kalkulatorische Obergrenze für Garantien, nicht die Aussage „so viel verdienen Sie“. Genau hier entsteht häufig eine gefährliche Verwechslung: Ein höherer Rechnungszins ist keine automatische Qualitätsgarantie, sondern nur ein Baustein in einem größeren System aus Kosten, Überschüssen und Kapitalmarktentwicklung.

Zweitens: Inflation als stiller Gegenspieler. Viele Versicherte denken in nominalen Zahlen. Das ist menschlich. Aber Altersvorsorge ist reale Kaufkraft. Eine nominal „hohe“ Ablaufleistung kann real enttäuschen, wenn die Kaufkraft über Jahre erodiert. Das ist keine Panikmache, sondern Mathematik. Wenn Preise steigen, brauchen Sie mehr Geld für denselben Lebensstandard. Wer die Police nicht auf reale Kaufkraft prüft, kann sich mit „guten“ Zahlen in falscher Sicherheit wiegen. Genau dieser Mechanismus sorgt dafür, dass sich manche Standmitteilungen im Gefühl gut lesen, aber im Lebensalltag später weniger leisten, als man erwartet hat.

Drittens: Demografie als Rahmenbedingung, die nicht wegdiskutiert werden kann. Das Statistische Bundesamt rechnet in allen Varianten der aktuellen Bevölkerungsvorausberechnung damit, dass 2035 jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein wird. 2024 war es erst jede fünfte Person. Das ist mehr als Statistik. Es verändert politische Debatten, den Arbeitsmarkt, das Verhältnis zwischen Beitragszahlern und Leistungsempfängern und damit auch die gesellschaftliche Erwartung an Vorsorgeprodukte. Eine alternde Gesellschaft ist ein Umfeld, in dem Sicherheitsversprechen teurer werden, Langlebigkeitsrisiken sichtbarer werden und die Frage „Reicht das wirklich?“ nicht mehr als individuelles Grübeln, sondern als strukturelles Thema erscheint.

In Summe bedeutet das: Die Police ist kein isoliertes Produkt. Sie hängt am Zinsumfeld, an Regulierung, an Kapitalmarktregeln, an Kostenstrukturen und am demografischen Wandel. Und deshalb fühlt sich der Vertrag von damals heute nicht mehr automatisch passend an.

Zahlen, die man kennen muss, bevor man entscheidet

In der Debatte kursieren viele Behauptungen. Wer seriös entscheiden will, benötigt wenige, harte Fakten als Anker.

Erstens: Der Markt ist riesig und zahlt enorme Summen aus. Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft weist für 2024 Beitragseinnahmen von 94,6 Milliarden Euro und Auszahlungen von 101,8 Milliarden Euro aus. Das unterstreicht die volkswirtschaftliche Bedeutung der Lebensversicherung. Gleichzeitig sagt es noch nichts über Ihren individuellen Vertrag. Große Auszahlungen bedeuten nicht automatisch, dass jeder einzelne Vertrag den erwarteten Mehrwert liefert. Der Durchschnitt ist ein Nebel, in dem Einzelfälle verschwinden.

Zweitens: Kosten und Storno sind keine Nebensache. Die BaFin hat 2024 im Rahmen einer wohlverhaltensaufsichtlichen Prüfung bei auffälligen Lebensversicherern Defizite festgestellt und betont, dass manche Anbieter bei weitem nicht den Vorgaben und Erwartungen entsprechen. Für Sie als Versicherten ist die Botschaft klar: Kosten und Produktnutzen sind aufsichtsrelevante Themen. Es geht nicht nur um „Marktschwankungen“, sondern um interne Mechaniken, die Rendite systematisch mindern können. Deshalb ist es sachgerecht, Kosten nicht als Detail, sondern als Kernrisiko zu behandeln, wenn Sie die Police auf Vorsorgetauglichkeit prüfen.

Drittens: Demografie ist ein belastbarer Rahmen. Die Aussage „2035 ist jede vierte Person 67 Jahre oder älter“ ist nicht eine Meinung, sondern ein Ergebnis einer offiziellen Vorausberechnung, die in allen Varianten in diese Richtung zeigt. Wer Altersvorsorge heute bewertet, sollte deshalb nicht nur fragen: „Wie war mein Vertrag gedacht?“, sondern auch: „Wie passt er zu einer Zukunft, in der mehr Menschen länger vorsorgen und länger versorgt werden müssen?“ Das betrifft Rentenfaktoren, Überschusslogiken, Produktkosten, aber auch Ihre eigene Planung: Entnahmedauer, Gesundheitsrisiken, Pflegekosten, Liquiditätsbedarf.

Viertens: Es gibt einen rechtlichen Horizont, der für viele Verträge neue Optionen eröffnet. Im Kern geht es um fehlerhafte Belehrungen und das Fortbestehen von Widerspruchsrechten bei bestimmten Altverträgen, das in der Praxis als Widerrufsjoker oder ewiger Widerruf diskutiert wird.

Und schließlich: Es gibt Akteure, die Versicherte beim strukturierten Einstieg unterstützen, etwa durch Vorprüfung und Umsetzungsmodelle. Die Trivisus GmbH in Berlin unterstützt als Policenaufkäufer. Die Geschäftsführer Daniel Schäfer und Uwe Friedrich sind seid Jahren am Markt und im weitreichenden Netzwerk für die Versicherten unterwegs. Für viele Versicherte ist das interessant, weil es den ersten Schritt erleichtert: raus aus dem Ordner, rein in die Zahlen. Auch hier gilt: Nüchtern prüfen, sauber fragen, nicht an Versprechen glauben.

Der Vorsorge-Stresstest in drei Rechenschritten

Wenn Sie heute nur eine Sache mitnehmen, dann diese: Ihre Police ist eine Rechenaufgabe. Sie müssen kein Mathematiker sein, aber Sie benötigen drei Schritte, die das Gefühl in eine prüfbare Entscheidung übersetzen.

Schritt eins: Stellen Sie die Leistungsfrage richtig. Nicht „Wie hoch ist die Ablaufleistung?“, sondern „Welche reale Kaufkraft kaufe ich mir mit meinen Beiträgen?“ Sie nehmen die prognostizierte Ablaufleistung und übersetzen sie in heutige Preise. Sie müssen die Zukunft nicht exakt kennen. Es reicht, mit Szenarien zu arbeiten. Was bedeutet die Ablaufleistung, wenn die Inflation langfristig im Schnitt 2 Prozent beträgt, was bedeutet sie bei 3 Prozent? Der Sinn ist nicht, eine Zahl zu erraten, sondern die Robustheit Ihres Vorsorgeplans zu testen. Ein Vertrag, der nur unter sehr günstigen Annahmen „ausreichend“ ist, ist kein solider Vorsorgebaustein, sondern ein Wagnis mit Schutzlack.

Schritt zwei: Machen Sie die Kostenwirkung sichtbar. Viele Verträge belasten die ersten Jahre besonders stark. Das führt dazu, dass der Vertrag eine lange Anlaufphase hat, in der die mathematische Gewinnzone noch nicht erreicht ist. Die zentrale Frage lautet: Ab wann arbeitet das Produkt überhaupt netto für Sie? Wenn ein Vertrag nach vielen Jahren noch immer nur knapp über den eingezahlten Beiträgen liegt, ist das ein Warnsignal. Nicht zwingend ein Beweis für „falsch“, aber ein Signal für „prüfen“. An dieser Stelle ist die BaFin Perspektive hilfreich, weil sie die Kostenfrage nicht als Nebelthema, sondern als Kundennutzenproblem adressiert.

Schritt drei: Prüfen Sie Ihre Ausstiegswege, bevor Sie sie benötigen. Die meisten Menschen beschäftigen sich mit Kündigung erst, wenn sie unter Druck sind. Dann ist die Entscheidung selten optimal. Der Stresstest bedeutet: Sie schaffen sich heute Klarheit über die Hauptoptionen. Kündigung, Beitragsfreistellung, Verkauf oder Abtretungsmodelle und bei bestimmten Altverträgen die rechtliche Rückabwicklung über Widerspruch. Jede Option hat eine eigene Logik, eigene Risiken und eigene Zahlen. Wer nur „kündigen oder behalten“ kennt, entscheidet zu grob. Wer die Optionen strukturiert kennt, entscheidet präziser und überwiegend günstiger.

An dieser Stelle ist eine ehrliche Bemerkung nötig. Viele Versicherte wünschen sich eine einfache Antwort, etwa „Ja, widerrufen“ oder „Nein, behalten“. Diese Antwort gibt es seriös nicht ohne Einzelfallprüfung. Aber es gibt etwas Besseres als einfache Antworten: ein Entscheidungsmodell, das Sie Schritt für Schritt zur richtigen Frage führt. Wenn Sie das Modell beherrschen, verliert die Angst ihren Nebel. Dann ist es keine Panik, sondern ein Signal: „Ich muss prüfen.“

Zum Abschluss setzen wir noch einmal die drei harten Rahmenbedingungen nebeneinander. Der Markt zahlt enorme Summen aus und bleibt ein zentraler Auszahlungsmechanismus für private Vorsorge. Deutschland wird gleichzeitig messbar älter, und das erhöht den Druck auf jeden Vorsorgeplan. Und die Aufsicht sieht bei auffälligen Anbietern Defizite, die sich in Kosten und mangelndem Kundennutzen ausdrücken können. Genau aus dieser Dreieckslogik entsteht die neue Verunsicherung.

Autor: Daniel Schäfer

Geschäftsführer Trivisus GmbH

Über den Autor:

Daniel Schäfer (Berlin) ist Unternehmer und Gründer der Trivisus GmbH (2023). Seit 1998 entwickelt und führt er Unternehmen, Franchise-Modelle und Akademieformate und verantwortet zugleich den Aufbau belastbarer Strukturen wie Qualitätsmanagementsysteme. Seine Expertise verbindet operative Gründungs- und Geschäftsführungserfahrung mit methodischer Qualifikation in Unternehmensbewertung, Finanzierung und Fördermitteln, Unternehmensnachfolge sowie Mediation und Coaching. Als Autor und Dozent steht er für klare, seriöse Kommunikation und einen konsequent zahlenorientierten Blick auf Wirtschaft und Entscheidungen.

Die Trivisus GmbH mit Sitz in Berlin unterstützt Versicherte dabei, sich von unrentablen Lebens- und Rentenversicherungen zu lösen, indem Ansprüche aus den Verträgen übernommen und verwertet werden. Das Versprechen: Nach einer Vertragsabtretung kann eine zeitnahe erste Auszahlung erfolgen, während ein Expertenteam parallel weitergehende Ansprüche prüft und durchsetzt. Trivisus arbeitet dabei erfolgsbasiert ohne Vorabgebühren; die Vergütung erfolgt über einen Anteil an den im Erfolgsfall realisierten Auszahlungen.

Kontakt

Trivisus GmbH

Daniel Schäfer

Potsdamer Platz 1

10785 Berlin

06934879211



https://trivisus.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.