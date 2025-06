Robert Specht ist Director of Channel Sales bei enclaive

Berlin, 25. Juni 2025 – enclaive, einer der führenden deutschen Anbieter im Bereich Confidential Cloud Computing, verstärkt das Management-Team: Der erfahrene IT- und Channel-Experte Robert Specht treibt ab sofort als Director of Channel Sales den Auf- und Ausbau der Partner- und Distributionslandschaft des Berliner Start-ups voran.

Robert Specht ist seit mehr als 30 Jahren in der IT-Branche tätig und verantwortete in dieser Zeit das Channel Business bei einer Reihe renommierter, global agierender Cybersecurity-Unternehmen – darunter Akamai, Checkmarx und Trustwave. Zuletzt verantwortete er das Partnergeschäft beim dänischen SIEM-Spezialisten Logpoint in CEMEA. In seiner neuen Position bei enclaive zeichnet Robert Specht für den Auf- und Ausbau des Partnernetzwerks, die Zusammenarbeit mit der Distribution und die Weiterentwicklung der Channel-Strategie verantwortlich.

„Als langjähriger Security-Profi und bestens vernetzter Channel-Experte ist Robert eine wertvolle Verstärkung für unser Team“, betont Andreas Walbrodt, CEO von enclaive. „Angesichts der hohen Komplexität und Integrationstiefe unserer Confidential-Computing-Lösungen setzen wir klar auf eine Channel-First-Strategie – und arbeiten eng mit führenden Integratoren und Distributionspartnern zusammen, um der steigenden Nachfrage nach souverän geschützten Cloud-Umgebungen gerecht zu werden. Roberts langjährige Erfahrung und seine engen Kontakte zur Branche werden uns helfen, die Zusammenarbeit mit bestehenden und neuen Partnern zu vertiefen und gemeinsam nachhaltig zu wachsen.“

„Der Schutz sensibler Daten – gerade in der Cloud und bei der Nutzung von KI-Tools – ist für viele Unternehmen, ISVs und Service Provider derzeit der größte Pain Point“, erklärt Robert Specht, Director of Channel Sales bei enclaive. „Die Confidential-Computing-Technologie von enclaive schützt Daten auch während der Verarbeitung in der Cloud durch starke Verschlüsselung – und schafft damit die Voraussetzungen für spannende neue Lösungen wie virtuelles HSM oder die erste generative KI-Firewall. In dieser Vorreiterrolle ist enclaive für viele Branchen ein spannender Anbieter – und ich freue mich sehr darauf, gemeinsam mit unseren Resellern und VADs durchzustarten.“

Mehr zu enclaive und Confidential Computing unter https://www.enclaive.io

Über enclaive

enclaive ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und bedient mit seinen Lösungen bereits eine starke und engagierte Gemeinschaft von ISVs, MSPs und CSPs auf der ganzen Welt. Durch enclaives Ansatz des Confidential Computing können Unternehmen ihre sensiblen Daten und Anwendungen sicher schützen. Das umfassende Multi-Cloud-Betriebssystem ermöglicht Zero-Trust-Sicherheit, indem es verwendete Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt und Anwendungen sowohl von der Infrastruktur als auch von Lösungsanbietern abschirmt. Dabei verbleibt die vollständige Kontrolle über die vertraulichen Informationen allein beim Unternehmen. Mehr unter www.enclaive.io

