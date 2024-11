Robust und flexibel – das KRAUSE TeleBoard-System

Bei vielen handwerklichen Arbeiten wie Tapezieren, Streichen oder Innenausbau stehen Handwerker und Heimwerker vor der Herausforderung, große Wand- und Deckenflächen sicher und effizient zu erreichen. Ohne geeignete Arbeitsbühnen führt dies oft zu ineffizienten Lösungen: Ständige Positionsanpassungen von Leitern und das Balancieren auf kleinen Standflächen kosten nicht nur wertvolle Zeit, sondern erhöhen auch das Unfallrisiko erheblich.

Genau hier setzt das KRAUSE TeleBoard als optimierte Lösung an. Als flexibel teleskopierbare Arbeitsplattform schafft es eine stabile und erweiterbare Standfläche. Durch die hohe Tragkraft und die variable Arbeitsfläche von bis zu 3,50 Metern ermöglicht das System eine deutliche Verbesserung der Arbeitssicherheit und Effizienz. Diese durchdachte Kombination aus Sicherheit und Flexibilität macht das TeleBoard zu einem unverzichtbaren Werkzeug in anspruchsvollen Einsatzbereichen.

Funktional erweiterbare Aluminium-Bohle

Zum Lieferumfang des TeleBoards gehören zwei Nonslip-Matten, auf die das Teleboard rutschfest aufgelegt werden kann. Als Auflage dienen Stehleitern, Gelenkleitern oder am Arbeitsplatz vorhandene Erhöhungen wie Treppenstufen. Dabei darf die maximale Standhöhe von einem Meter nicht überschritten werden. Die Nonslip-Matten verhindern ein Verrutschen des TeleBoards und schützen die Auflagefläche. Die praktische KRAUSE Sprossen-Gelenk-Combileiter lässt sich z. B. als zwei separate Doppel-StehLeitern aufstellen und ist damit ideal für den Einsatz des TeleBoards.

Wem das zu umständlich ist, der kann über die Anschaffung der speziell für das TeleBoard entwickelten Aufnahmeböcke „BoardStand“ nachdenken. Die beidseitig montierbaren Füße mit rutschhemmenden Fußstopfen verwandeln das TeleBoard in eine feste Arbeitsplattform mit einer Arbeitshöhe von 2,50 Metern. Diese lässt sich mit einem Handgriff umpositionieren, was die Effektivität weiter steigert.

Wer noch höher hinaus will und zusätzliche Sicherheit und Flexibilität benötigt, kann TeleBoard und BoardStand mit dem höhenverstellbaren TeleSet erweitern. Die dreistufig höhenverstellbaren Füße verfügen über eine Traverse und erweitern so die Aufstellfläche. Die Arbeitshöhe des Teleboards erhöht sich in dieser Konfiguration auf 2,60 bis 2,80 Meter. Durch die beidseitige Höhenverstellung können auch Unebenheiten und kleinere Hindernisse ausgeglichen werden.

Konstruktion und Materialvorteile

Das TeleBoard besteht aus einem geschlossenen Aluminium-Kastenprofil, das hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit bietet. Schmutz, Ablagerungen etc. können sich durch die geschlossene Bauweise nicht im Inneren absetzen und eine reibungslose Handhabung ist gewährleistet. Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise ist die leichte Reinigung des Boards. Aluminium ist nicht nur korrosionsbeständig und leicht, sondern auch robust, was das TeleBoard für den Einsatz in anspruchsvoller Umgebung prädestiniert. Trotz seines geringen Gewichts ist es mit bis zu 200 kg belastbar, was auch den Einsatz mit schweren Materialien oder Werkzeugen ermöglicht. Innenliegende Gleiteinsätze sorgen für eine komfortable Bedienung des stufenlosen Auszugs. Dieser ist zusätzlich mit einer Sicherung versehen, die ein unbeabsichtigtes Ausfahren beim Transport verhindert.

Im Gegensatz dazu sind herkömmliche Holzbohlen oft schwerer und weniger langlebig. Holz neigt dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen, was auf Dauer die Stabilität beeinträchtigen kann, während Aluminium witterungsbeständig ist und sich daher sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich eignet.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Das TeleBoard ermöglicht es dem Anwender, auf einer breiten und stabilen Fläche zu arbeiten, was besonders bei der Bearbeitung größerer Wand- oder Deckenflächen von Vorteil ist. Für viele großflächige Arbeiten, wie z. B. das Schneiden von Hecken, eignet sich das TeleBoard hervorragend. Durch die Möglichkeit, benötigtes Material wie Werkzeug, Farbe etc. zu deponieren, entfällt das häufige Auf- und Absteigen. Arbeiten können mit dem TeleBoard-System schneller, effizienter und oftmals „in einem Rutsch“ erledigt werden. Das Unfallrisiko wird minimiert und der Arbeitskomfort deutlich erhöht.

Aber auch bei Montagearbeiten, bei denen keine großen Flächen zu bearbeiten sind und das TeleBoard nicht bewegt werden muss, bietet die Teleskop-Bohle sicheren und bequemen Stand und eine zusätzliche Ablagemöglichkeit für längere Arbeiten. In Kombination mit Leitern, Tritten, Gerüsten, Treppen oder Podesten ist die Alu-Teleskop-Bohle universell einsetzbar. So ist man äußerst flexibel und kann auf nahezu jede Situation reagieren.

Das KRAUSE TeleBoard stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Holzbohlen dar. Die flexible Längenanpassung, das kompakte Transportmaß und das witterungsbeständige Material machen es zu einer vielseitigen und sicheren Lösung für professionelle Handwerksarbeiten, die ohne häufige Positionswechsel und mit mehr Stabilität durchgeführt werden können.

Weitere Informationen zum KRAUSE TeleBoard und passendem Zubehör unter: www.krause-systems.de/teleboard

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

