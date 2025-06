Robuste IT für den Feldeinsatz: TOUGHBOOK macht militärische Fahrzeuge zu mobilen Einsatzzentralen

Gemeinsam mit namhaften Partnern stellt Panasonic TOUGHBOOK Verteidigungskräften sofort einsatzbereite Digitalisierungslösungen für militärische Fahrzeuge bereit.

Wiesbaden, DE. 05. Juni 2025 – Militärische Fahrzeuge sind heute mobile IT-Zentralen, die im Einsatz jederzeit auf robuste, vernetzte und sichere Systeme angewiesen sind. Mit widerstandsfähigen Geräten und einer Vielzahl an Services und Partnern ermöglicht Panasonic TOUGHBOOK die nahtlose Integration von robuster IT-Technologie in militärische Fahrzeuge. Entwickelt für die Anforderungen des Verteidigungssektors trägt TOUGHBOOK damit entscheidend zu dessen digitaler Transformation bei. Auf der IKT-Sicherheitskonferenz von 25. bis 26. Juni 2025 in Dornbirn stellt TOUGHBOOK seine Komplettlösungen mit einem Fokus auf den Einsatz in militärischen Fahrzeugen vor.

Starke Partner für die Fahrzeugintegration

Die robusten Geräte – wie das Tablet TOUGHBOOK G2, das Laptop TOUGHBOOK 40 oder das TOUGHBOOK 33 2-in-1-Detachable – sind für vielfältige und widrigste Einsatzbedingungen ausgelegt. Sie werden nach militärischen Standards und Schutzklassen auf Robustheit, Zuverlässigkeit, Ausfallsicherheit und Langlebigkeit getestet und zertifiziert. Die Geräte lassen sich darüber hinaus über optionale Erweiterungsmodule, wie z. B. Smartcard- oder Barcode-Leser, zusätzliche LAN- und serielle Schnittstellen, Tempesting-Optionen oder Wärmebildtechnik, modular an spezifische Anforderungen anpassen.

Dank optionaler militärischer Anschlüsse, zertifizierter Fahrzeugdocking- und Halterlösungen sowie KFZ-Netzteilen können Verteidigungskräfte im Fahrzeug die gleichen Endgeräte wie im mobilen Einsatz verwenden. Die Fahrzeugdocking-Lösungen sind mit einer Vielzahl von Signalschnittstellen auf Basis von COTS-Konnektoren oder optional auch mit militärischen Steckverbindern ausgestattet. Dadurch ist eine flexible Anbindung von Peripheriegeräten ebenso wie eine nahtlose Integration an bestehende Schnittstellen möglich. Universelle Montageschnittstellen ermöglichen den Einsatz in unterschiedlichen Typen militärischer Fahrzeuge, von LKWs über leichte Geländefahrzeuge bis hin zu schweren gepanzerten Fahrzeugen. Gesicherte Lieferketten gewährleisten dabei kurze Vorlaufzeiten.

Gemeinsam mit seinen Partnern bedient Panasonic vielfältige Anforderungen für den Einsatz der Geräte im Feld und in Militärfahrzeugen. Mit Tragelösungen von Gamber-Johnson und den robusten, vibrationsresistenten Fahrzeughalterungen von PMT Precision Mounting Technologies stehen fertige, erprobte Integrationslösungen zur Verfügung, die speziell für mobile Einsätze konzipiert wurden. Ergänzt wird das Angebot durch Stromversorgungsadapter von LIND Electronics, die mit Bordstromsystemen kompatibel sind. Dazu gehören unter anderem MIL Spec DC/DC Fahrzeug-Power Adapter mit einer Leistung von 120W. Diese erfüllen die Anforderungen der MIL-STDs 810G, 1275D sowie 461F und sichern so eine stabile, normgerechte Energieversorgung im Fahrzeug.

TOUGHBOOK 40 Tactical: Für den Einsatz im Fahrzeug entwickelt

Basierend auf dem TOUGHBOOK 40mk2 haben Panasonic und roda computer gemeinsam das TOUGHBOOK 40 Tactical für die nahtlose Integration in militärische Ketten- und Radfahrzeuge entwickelt. Mit zahlreichen modularen Schnittstellen- und Anschlussmöglichkeiten, einschließlich militärischer Rundsteckverbinder mit eingebettetem Port Control Protocol, ermöglicht es eine sichere und zuverlässige Datenübertragung von zentralen Dockingstationen direkt im Fahrzeug. Es ist nach Militärstandard MIL-STD-810 zertifiziert und kann mithilfe geeigneter militärischer Fahrzeughalterungen fest verbaut werden. Ausgestattet mit leistungsstarken Prozessoren der neuen Generation unterstützt das Gerät auch KI-gestützte Anwendungen sowie die Verarbeitung großer Datenmengen im Feld.

Sicherheitslösungen für militärische Anforderungen

TOUGHBOOK Geräte haben sich in weltweiten Einsätzen bewährt und sind die ideale Wahl hinsichtlich Risikominderung, Datensensibilität und Diskretion. Sie können dank verschiedener Modifikationsmöglichkeiten an die sicherheitsrelevanten Anforderungen im Militärbereich angepasst werden. Die Geräte können darüber hinaus mit selbstverschlüsselnden Laufwerken von Viasat ausgestattet werden. Diese sind für den Einsatz bei Truppen der NATO-Mitgliedsstaaten sowie weiteren europäischen Länder zertifiziert und decken zahlreiche Sicherheitsstufen ab. Alle Geräte sind zudem optional durch die Abstrahlsicherheit (TEMPEST) nach dem nationalen Zonen-Modell (BSI) und der internationalen SDIP 27 geschützt. In missionskritischen Situationen können Verteidigungskräfte mit dem Tarnmodus alle Funk- und Anzeigefunktionen in Sekundenschnelle deaktivieren. Dank der Quick Release-Funktion lässt sich die OPAL-SSD in kritischen Situationen schnell und sicher entnehmen.

TOUGHBOOK Geräte jetzt für Red Hat Enterprise Linux zertifiziert

Mit der Zertifizierung der TOUGHBOOK Tablets und Notebooks für Red Hat Enterprise Linux stehen nun auch robuste, zuverlässige Endgeräte für mobile Anwendungen für dieses Betriebssystem zur Verfügung. Dies ist ein wichtiger Schritt zur nahtlosen Interoperabilität zwischen Geräten, Plattformen und Kommandozentralen – ein entscheidender Erfolgsfaktor für militärische Missionen. Die Zertifizierung durch Red Hat unterstreicht die Kompatibilität zwischen TOUGHBOOK Hardware und dem Linux-Betriebssystem. Gleichzeitig sind Support, Updates und Security-Patches direkt vom Hersteller gewährleistet. Red Hat stellt dabei Cyber-Resilienz mit SELinux, FIPS 140-2 und STIG-Konformität sicher.

Erleben Sie unsere Lösungen auf der IKT-Sicherheitskonferenz 2025

Panasonic TOUGHBOOK präsentiert seine IT-Lösungen für militärische Fahrzeuge von 25. bis 26. Juni 2025 auf der IKT-Sicherheitskonferenz auf der Messe Dornbirn in Vorarlberg, Österreich. Am Stand 98 und 99 können Besucher auch die Lösungen der Partner und Mitaussteller FF Company, Gamber-Johnson sowie roda computer kennenlernen.

Weitere Informationen zu TOUGHBOOK Lösungen stehen hier bereit: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/toughbook

Über die Panasonic Group

Über Panasonic Connect Europe GmbH

